La Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) quedó ayer libre de pacientes con coronavirus, algo que no sucedía desde hacía más de un año. En concreto, hay que remontarse al 15 de agosto de 2020 para que la estadística diaria del Sergas no incluyese a ningún enfermo de COVID en las áreas de críticos del área coruñesa que llegaron a albergar, en el peor momento de la pandemia —a inicios de febrero de este año, en plena tercera ola tras las Navidades pasadas— hasta 93 pacientes infectados. De este modo, la demarcación coruñesa se queda solo con tres pacientes ingresados, todos en planta, y ya no es el área más afectada ya que Ourense, Santiago y Vigo registran más casos.

El Sergas detectó el primer caso de COVID en A Coruña —y en la comunidad— el 4 de marzo de 2020 y solo cuatro días después, la UCI del Chuac recibía al primer paciente con esta patología. Desde entonces, el goteo de afectados que precisaban ir a críticos debido a su gravedad fue constante hasta que el 25 de mayo se conseguía por primera vez en la pandemia vaciar las UCI coruñesas. Se salía del confinamiento obligado y el área logró estar más de dos meses —hasta el 4 de agosto— sin pacientes en críticos. La UCI del Chuac volvía a quedar vacía de COVID el 15 de agosto de 2020, pero tan solo 24 horas después ya había dos ingresados en ella y desde entonces y hasta ayer siempre hubo alguna cama ocupada por enfermos de coronavirus.

La cifra de ingresados en UCI también mejora en el conjunto de la comunidad. Si hace una semana eran ocho los pacientes COVID en críticos, ayer el número había bajado a tres mientras que repuntaba ligeramente la cifra de hospitalizados: 22, cuatro más que hace siete días, según los datos del Sergas que revelan que Galicia vuelve a experimentar —y ya van varias jornadas consecutivas— un aumento tanto de nuevos contagios como de infectados por COVID. En concreto, Galicia vuelve a superar el medio millar de afectados (son 505, es decir, 28 más que el día anterior) —lo que supone un 21% más que hace una semana— y hubo 56 positivos (19 más en solo 24 horas). A Coruña se mantiene como el área más afectada (con 139 casos activos) aunque en la última jornada solo registro nueve contagios.

Además, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, informaba ayer de que el Sergas ha detectado los tres primeros casos de la nueva variante delta plus, todos en el área coruñesa. Se trata de tres vecinos de Oleiros que habían viajado a Bélgica (dos de ellos) mientras que otro acaba de regresar de Italia.

Feijóo recordó que la variante delta plus “que tiene entre un 12 y un 15% más de capacidad contagiosa”, por lo que, advirtió, todavía se “desconoce la respuesta a las vacunas” administradas hasta ahora. “Es la variante que más preocupa en estos momentos”, reconoció el presidente gallego.

Ante la llegada ya confirmada de esta nueva cepa y la posible circulación del virus de la gripe, el presidente de la Xunta hizo un llamamiento a la prudencia ante la cercanía del invierno. Por ello, destacó la “importancia” de que los establecimientos empleen medidores de dióxido de carbono, de que estén correctamente ventilados y de que la gente siga empleando las mascarillas en los interiores de los locales.

Pese al ligero aumento de casos y contagios en los últimos días, Feijóo resaltó que Galicia “sigue siendo la comunidad autónoma con menor incidencia a 7 y a 14 días y con menor ingresos en planta y en UCI”. “Seguimos teniendo la mejor situación de España”, señaló. De hecho, estimó que mientras en Galicia la tasa de incidencia a 7 días es de 9,6 por cada 100.000 habitantes, la media estatal se sitúa en los 23,8. A su vez, a 14 días, la incidencia de la comunidad está en 17 mientras que en toda España está en 49,6.

También subrayó el presidente de la Xunta que la tasa de positividad se sitúa en el 1,1% y a nivel estatal ésta es “más del doble”: 2,5 contagios por cada 100 pruebas PCR realizadas.

El Sergas no notificó ayer ningún nuevo fallecimiento de pacientes con coronavirus, por lo que la cifra total de víctimas mortales se mantiene en 2.652 desde el inicio de la pandemia de COVID.

La segunda dosis de Janssen, en noviembre

Unos 122.000 gallegos vacunados con Janssen recibirán desde mediados de noviembre una segunda dosis para reforzar su efecto, según anunció ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Además, sobre las mismas fechas, el Sergas prevé iniciar la administración de la tercera dosis a los gallegos de 70 a 79 años. Feijóo recordó en su intervención que el 93,2% de la población diana gallega ya tiene las dos dosis de la vacuna. Además informó de que ya ha concluido la inoculación de la tercera dosis entre el personal de las residencias de mayores y anunció que el 99% de las personas mayores de 80 años que han acudido a la cita para una tercera dosis han accedido a ponerse la vacuna contra la gripe ese mismo día.