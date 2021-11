Un juez ha absuelto al fotógrafo de 'El País' Albert García, que fue juzgado acusado de empujar a un policía nacional cuando cubría los disturbios del "procés" en Barcelona, al concluir que no existen "pruebas fehacientes" en su contra.

En la sentencia, adelantada por "El País" y a la que ha tenido acceso Efe, el Juzgado de lo penal 8 de Barcelona exculpa a García por la falta de pruebas "fehacientes" de que empujara al policía y también porque concluye que más que forcejear con el policía, lo que ocurrió fue "un agarrón de un agente de la autoridad a una persona con el fin de proceder a su detención".

Por este motivo, el juez aplica el principio de "in dubio por reo" (en caso de duda, beneficio para el acusado) y absuelve al fotógrafo, ya que entiende que existen "serías dudas" de que los hechos ocurrieran tal y como las relató la Fiscalía, que llegó a pedir un año y medio de cárcel por un delito de atentado a la autoridad, si bien en el juicio lo rebajó a una multa de 4.800 euros por desobediencia.

Tras analizar la declaración de García, de los policías y de los testigos que declararon en el juicio y visionar las imágenes disponibles sobre el incidente, el juez concluye en su sentencia, que se puede recurrir ante la Audiencia de Barcelona, que no se ha podido declarar probado que el fotógrafo hiciera caso omiso de las órdenes emitidas por los policías para menoscabar su principio de autoridad ni que le propinase un fuerte empujón para después zafarse del intento de detención y que golpeara fuertemente en la mano derecha al agente, como sostenía la Fiscalía.

Cubría las protestas

Los hechos ocurrieron el 18 de octubre de 2019 en la plaza Urquinaona de Barcelona, cuando el fotógrafo estaba cubriendo los disturbios en las protestas por la condena a la cúpula del "procés".

En el juicio, García explicó que un policía le comunicó que estaba detenido y pidió ayuda a un compañero para practicar el arresto, en un momento en que en la plaza Urquinaona ya no había disturbios y la situación estaba bajo control policial.

"En ningún momento opongo resistencia. Siento miedo y no entiendo nada y quiero proteger mi equipo (de fotografía)", alegó García, que acusó a varios agentes que declararon en el juicio de incurrir en falso testimonio ya que, por ejemplo, detalló que es mentira que hiciera peso muerto con su cuerpo para impedir su traslado una vez detenido.

"Les digo que me hacen daño y que así no podía caminar, el suelo estaba lleno de piedras, me ahogaba con la máscara, era una situación insoportable para caminar", indicó García.