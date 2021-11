Durante años temido como uno de los críticos más duros del panorama español, Ignacio Echevarría publica El nivel alcanzado (Debate). El volumen, a cargo de Andreu Jaume, compila las reseñas, prólogos y textos conmemorativos que Echevarría ha escrito sobre autores internacionales, casi todos clásicos y que parecen dibujar un canon.

El reseñismo prácticamente ha desaparecido de los periódicos. Como lectores, ¿deberíamos echarlo de menos?

Pienso que sí. Pero, dado que los periódicos tienden a desaparecer, lo que corresponde, antes que lamentarse, es reinventarlo. Reinventar el reseñismo, sus formatos, sus retóricas, sus recursos. Hace ya tiempo que la fórmula periodística —folio y medio, autoridad profesoral, resumen y valoración, fraseología publicitaria— se agotó. Y entretanto está la red. ¿A qué estamos esperando?

En El nivel alcanzado, usted despliega pequeñas constelaciones en torno al autor reseñado: en el texto sobre Faulkner aparece la lectura de Ferlosio; en el de Gombrowicz, las de Piglia y Vila-Matas. ¿Es esta una de las formas en las que se encarna esa función divulgativa que defiende que debería cumplir el reseñista?

Ojo. Lo de la función divulgativa lo empleo para textos como los que me ocupan en este libro, en su mayor parte de autores clásicos, cuando no canónicos. Pero, como digo en mi nota preliminar, el reseñismo de este tipo de libros y autores cumple funciones completamente distintas al del reseñismo de novedades. En este último caso, postulo un reseñismo crítico, cartográfico, orientativo, depurativo, incluso político, en el más amplio sentido del término. Las piezas reunidas en El nivel alcanzado tratan más bien de conversar con el texto, incitar al lector y disparar la lectura en varias direcciones.

En un apartado, menciona una traducción de Ferdydurke que coordinó para la Biblioteca Universal de Círculo de Lectores. Hace dos años Planeta cerró el Círculo. ¿Cree que pueden tener sentido hoy día iniciativas como aquella, con vocación prescriptora y canónica, o todo eso circula ya por otros cauces?

No, no. La decadencia y cancelación de los clubs de libro, una fórmula que gozó de enorme éxito durante la segunda mitad del siglo XX, y que en España constituyó un fenómeno singularísimo, habla del retroceso de la noción de comunidad lectora frente a la de público y de la noción de público frente a la de mercado. Pero muchos lectores padecen una auténtica orfandad cultural. Las redes dan prueba de ello y parece mentira que no supiera explotarse el enorme potencial que esos clubs poseían. He sido un observador atento de lo ocurrido y la única explicación, como casi siempre, es la falta de imaginación y la tendencia a la chapuza que, contra todo pronóstico, también prospera en los grandes grupos de comunicación.

En la nota preliminar cuenta que escribir sobre autores extranjeros de su preferencia funcionaba como “consuelo”, “premio” o “desagravio” frente a las novedades nacionales que te tocaban. ¿La literatura española era más indigesta?

No es exactamente eso. Como ya he apuntado antes, el reseñismo de novedades poco tiene que ver con el de libros y autores más o menos consagrados. Se trata de actividades sustancialmente distintas, que cumplen objetivos diferentes y que requieren el empleo de un instrumental e incluso de una retórica muy distinta. Bromeo al hablar de “consuelo”, “premio” y “desagravio”. Desempeñé mi tarea como crítico de narrativa española con pasión y rigor. Pese a mi fama de “matón”, fueron muchas más las reseñas positivas que las negativas, y me envanezco de haber orientado y potenciado la lectura de no pocos autores hoy importantes. Otra cosa es que, entre leer una novela de Thomas Mann o de Naipaul, o la última apuesta de Anagrama por un autor joven, tenga claro, de partida, cuál es mi preferencia instintiva.

Trayectos compilaba sus reseñas sobre literatura española, Desvíos hacía lo propio con la literatura latinoamericana, así que entiendo que con este, que se ocupa de la internacional, cierra una trilogía. En sus páginas se evoca la posibilidad de un ensayo… ¿Podemos esperarlo?

No se me había ocurrido lo de la trilogía… Aunque suena un poco pretencioso, mejor no insistir en ello. Por grande que fuera la convicción y la pasión con que los realice, mis trabajos como crítico son una manera más de ganarme la vida. Lamentablemente, carezco de tiempo para dedicarme a un ensayismo propiamente dicho, de cierta amplitud, si bien no dejo de fantasear con proyectos en ese sentido. Pero pasan los años y, ay, no encuentro el momento. Así y todo, en El nivel alcanzado aludo a dos proyectos a los que todavía no he renunciado. Uno es el de escribir un ensayo sobre el asco de relatar: cierta tendencia muy significativa de la novela moderna a renunciar expresamente a la narración. El otro es la configuración de un santoral moderno: una galería de escritores y personajes literarios que ponen en juego un concepto laico de santidad, inesperadamente subversivo. Desde Baudelaire hasta Coetzee, pasando por Bartebly y por Kafka, entre tantos otros.

Recientemente Alberto Olmos afirmaba que la prensa cultural ha quedado reducida a un engranaje más de la promoción. El texto suscitó la respuesta en Twitter de varios periodistas que le reprochaban que obviara el contexto de precariedad de la profesión. ¿Piensa usted que el periodismo cultural ha acabado cumpliendo ese papel más bien promocional?

En buena medida sí. Es obvio, me parece. Por otro lado, la precariedad justifica que uno, aun queriendo ser crítico, se convierta en un gacetillero. Lo que no justifica es que uno mismo confunda una crítica con una gacetilla. No hay nada vergonzante en escribir gacetillas publicitarias si se hace a sabiendas y sin hacerlas pasar por lo que no son.

En El nivel alcanzado la proporción entre hombres y mujeres se inclina del lado de los primeros. Dado que ya no hace reseñas de novedades, déjeme que le pida su opinión crítica sobre algunas autoras que han sacado novela recientemente: Annie Ernaux, Rachel Cusk y Sally Rooney.

De las tres autoras que menciona, solo he leído a Annie Ernaux, con interés y aprecio. Por lo demás, habiendo dejado el reseñismo de novedades, como dice, leo muy pocas, a menos que me vengan muy recomendadas y entren, de manera más o menos difusa, en el campo de mis intereses. Uno se va haciendo muy exigente y codicioso como lector. Ya no curioseo, por así decirlo, no me quedan tiempo ni demasiadas ganas. Pero leo a muchas mujeres. Y mi propio santoral como lector está lleno de ellas.