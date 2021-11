Noviembre acostumbra a ser el mes que marca el inicio de la temporada de bronquiolitis, la infección respiratoria infantil por excelencia. Hay varios virus que la causan, pero el que suele traer de cabeza a los padres y masifica los servicios de urgencias es el virus respiratorio sincitial (VRS). En el primer otoño de mascarillas generalizadas, sin embargo, ese patógeno prácticamente desapareció. El SARS-CoV-2 lo dominaba todo. El panorama hoy es bien distinto. Con la incidencia del COVID en niveles de la llamada “nueva normalidad”, el VRS lleva semanas circulando en nuestro entorno, de hecho, en el Hospital Materno Infantil Teresa Herrera de A Coruña (Chuac) algún lactante ha ingresado ya en la UCI por este virus. Para el jefe de la Unidad de Neumología Pediátrica, Josep Sirvent, la situación es “curiosa por la época”, pero “no alarmante”. Con todo, urge extremar las medidas de higiene respiratoria para evitar que los hospitales se puedan llegar a ver “desbordados” en los próximos meses.

¿Las urgencias y consultas de Neumología del Materno coruñés han recuperado ya la ‘antigua normalidad’?

Así es. Estamos viendo infecciones respiratorias por enterovirus, por rinovirus y también por virus respiratorio sincitial (VRS), y hemos atendido ya a algún lactante con cuadro clínico de bronquiolitis algo más apurado, que ha tenido que ingresar en cuidados intensivos (UCI). Todo esto llama un poco la atención, porque venimos de una temporada pasada en que las infecciones respiratorias estuvieron prácticamente desaparecidas. Puede decirse que los virus responsables de ese tipo de patologías, más allá del SARS-CoV-2 causante del COVID, se ‘reclutaron en sus cuarteles’ y dejaron de provocar problemas más o menos serios. En la actualidad, no siendo una exageración, sí se están dando estas infecciones.

¿A qué se debe?

La incidencia del COVID en Galicia es la más baja de España, con menos de 25 casos por cada 100.000 habitantes. Por teoría ecológica, esto hace que los otros virus vuelvan a aparecer, aunque llama un poco la atención que sea precozmente. En el caso del VRS, por ejemplo, es más habitual que los picos de infección se produzcan en el mes de diciembre, y también en marzo, cuando termina el invierno y arranca la primavera. No obstante, el cambio climático, que influye en los fenómenos extremos, y la llegada del frío con mayor intensidad, hacen que las infecciones respiratorias no tengan una estacionalidad tan definida como hace unos años.

Los pediatras alemanes han alertado de una gran oleada de un virus respiratorio común entre los niños que podría ocasionar un “colapso” hospitalario. ¿Temen que pueda llegar a darse aquí esa situación?

Lo que podemos decir, en nuestro caso, es que ya estamos viendo patología respiratoria, incluidos casos de bronquiolitis causada por el VRS, pero no es una situación alarmante. Curiosa por la época, y porque venimos de una temporada pasada en la que no hubo patología respiratoria, sí. Pero nada que nuestro servicio, o nuestro hospital, no puedan afrontar con normalidad.

En Italia, una epidemia de VRS entre los recién nacidos ha hecho saltar ya todas las alarmas.

A finales de la pasada primavera, hacia el mes de mayo, ya se registraron infecciones por VRS y bronquiolitis en Galicia, y también en nuestra área sanitaria, pero nada fuera de lugar. No se colapsaron los servicios de Urgencias, y mucho menos la hospitalización, pero nos llamó la atención que en esa época del año hubiese algún caso. En la Comunidad de Madrid, en cambio, sí hubo hospitales con el 30% de sus UCI ocupadas por pacientes con bronquiolitis causadas por el VRS. Así que no hace falta irse tan lejos.

¿Cómo se puede prevenir el contagio de ese virus?

Las medidas para minimizar el riesgo de contagio del VRS son las mismas que se recomiendan para prevenir la infección causada por el SARS-CoV-2. El uso de mascarilla, no de forma generalizada, pero sí en determinados lugares, como los espacios interiores. Cuando visitemos un restaurante o un centro comercial, por ejemplo.

¿Qué más?

Lavarse las manos, de manera exhaustiva y frecuente, es fundamental. No hay una medida más sencilla y eficaz que esa para tratar de evitar la transmisión de infecciones. También es aconsejable mantener, en la medida de lo posible, la distancia de seguridad al visitar lugares concurridos. Las aglomeraciones son un elemento fácil para la transmisión de las infecciones respiratorias.

En el actual contexto, ¿se deben vacunar los niños contra la gripe?

Sí, de hecho, el Comité de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría ha recomendado, por primera vez, que todos los niños de 6 meses hasta los 5 ó 6 años se vacunen contra la gripe. Venimos de una temporada en la que no hubo infección gripal (en Galicia se reportaron uno o dos casos, y de forma tardía), y los epidemiólogos creen que este año el virus que causa esa enfermedad puede ser más agresivo e infectar de una manera más virulenta a la población en general.

Habrá quien argumente que la gripe, en general, no es una enfermedad grave en niños.

En menores de 4 años, la infección por el virus de la gripe es relativamente frecuente, y aunque los niños suelen pasar esa dolencia de forma asintomática o leve, eso no excluye que sean transmisores del virus a otros grupos de población más vulnerables, como sus abuelos, que sí pueden desarrollar cuadros clínicos graves e, incluso, llegar a fallecer.

¿Algún otro consejo?

Me gustaría insistir, sobre todo, en la importancia de mantener la medidas de higiene respiratoria durante los meses de otoño e invierno. Esta temporada no va a ser tan bondadosa con respecto a las infecciones causadas por el virus de la gripe, el VRS y otros patógenos, pero si aplicamos esas normas que ya todos conocemos, evitaremos pasar de una pandemia de COVID a tener los hospitales desbordados por otras patologías respiratorias.