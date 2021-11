Pese a que casi uno de cada diez niños que nacen en España lo hace gracias a las técnicas de reproducción asistida y cada año son miles las parejas que tienen que recurrir a estas terapias para lograr el embarazo, los expertos aseguran que hablar de los problemas de fertilidad todavía es un tabú para muchas familias. “Es algo que cuesta comunicar porque todavía es está estigmatizado, parece que si no logras el embarazo es que tienes algún defecto”, sostiene el presidente de la Sociedad Española de Fertilidad, Luis Martínez. “Es un tema tabú por el desconocimiento que tiene la sociedad de que la infertilidad es una enfermedad, no se es muy consciente”, añade la presidenta de la Asociación Red Nacional de Infértiles, Helena Fernández. Con motivo de la Semana de la Fertilidad, desde ambas entidades demandan que se tomen medidas para concienciar e informar a la población sobre las causas que pueden llevar a problemas de fertilidad así como garantizar un igual acceso a los tratamientos en la sanidad pública en cualquier comunidad y dotar a estas unidades de apoyo psicológico para la pareja que busca un hijo.

Desde la asociación de apoyo a personas infértiles tienen claro que uno de los grandes problemas es el desconocimiento de la población sobre este problema de salud. “Queda mucho por hablar y por visibilizar sobre la infertilidad. La gente sabe que está ahí, que hay quien tiene problemas para tener hijos, pero está la falsa creencia de que si aparece algún problema es tan sencillo como ir a un clínica de reproducción asistida y salir ya con el carrito del bebé y no es así. No es un proceso nada sencillo y aunque es cierto que cada vez hay un mayor porcentaje de parejas que logra el embarazo con estas técnicas, no siempre se consigue”, sostiene Fernández, quien resalta que la gente “nunca se plantea que pueda pasarle a ellos”.

Lo cierto es que los hábitos sociales y laborales han hecho que la edad de la maternidad se retrase cada vez más. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística revelan que la edad media del primer parto en España son los 32 años y más de la mitad (el 57%) de las mujeres entre 35 y 39 años tiene intención de tener hijos en los próximos tres años. “Algo no funciona en la sociedad cuando a esta edad no saltan todas las alertas de la caducidad de la fertilidad. Muchas parejas no son conscientes de esto ni de los aspectos que pueden afectar a su salud reproductiva”, señala Luis Martínez, quien recuerda que el principal factor que dificulta el concebir está en la edad de la madre. “La mejor edad desde el punto de vista biológico para ser madre sería antes de los 30 o de los 35, a partir de ahí baja la reserva y la calidad de los óvulos y a partir de los 38, la caída ya es mucho más grande”, señala este doctor, que alerta de que aunque el número de pacientes que acude a reproducción asistida se mantiene estable en los últimos años, ha aumentado la edad de quienes llegan a consulta y por tanto, hay un mayor riesgo de que finalmente no sea posible la gestación. “La gran mayoría tiene más de 37 años, lo raro es que lleguen antes de los 35”, indica este doctor que incide en la falsa creencia de que “cualquier cosa tiene solución en reproducción”. “No es así, hay una cosa que es finita y es el número de óvulos que tiene una mujer. Cuando disminuye o la calidad empeora eso no tiene más solución que recurrir a óvulos de donante. A veces se cree que a cualquier edad la técnica puede solucionar el problema y no”, sostiene este doctor, que reconoce que hay otros factores que pueden mermar la fertilidad de una pareja. “Se sabe que también influye mucho la calidad del semen y hay otros factores que pueden contribuir como la polución, que la alimentación cada vez es peor, sabemos que influye un exceso de peso, fumar... y por eso un cambio de hábitos es lo primero que le pedimos a una pareja que acude a consulta porque no logra el embarazo”, indica Martínez, quien aconseja consultar cuando no se consigue tras seis meses de mantener relaciones sin protección.

Precisamente con el objetivo de concienciar a la población desde adolescentes sobre qué son los problemas de fertilidad y cómo poder prevenirlos, desde la asociación de pacientes infértiles van a poner en marcha el proyecto La infertilidad en la mochila, en donde se impartirán charlas por institutos para abordar el tema con los “papás del futuro”. “Siempre se nos ha enseñado a cómo no tener un hijo sin haberlo planificado, pero nadie nunca nos habló de cómo tenerlo cuando llega el momento, de si podríamos hacerlo de forma natural y de cuáles son las dificultades con las que podríamos encontrarnos”, señala Helena Fernández, en cuya asociación insisten en visibilizar este problema y que no quede reducido al ámbito privado de la pareja sino que se aborde como una problemática a nivel social. “Si casi el 10% de niños nacen gracias a estas técnicas y hay una caída de la natalidad imparable, nos preguntamos si como sociedad hacemos todo lo posible para acortar la brecha de la infertilidad y garantizar el máximo de nacimientos”, señala.

Expertos reunidos esta semana en el encuentro online Virtual Infert demandan concienciar más sobre el tema, recuerdan que la crisis derivada de la pandemia puede demorar aún más el proyecto de vida de muchas parejas y critican que haya disparidad de criterio para acceder a estas terapias según la comunidad.