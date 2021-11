Más de cien mil personas, con líderes indígenas a la cabeza, reclamaron ayer justicia climática y social a orillas de la COP26 de Glasgow, en vísperas de que la cumbre de la ONU entre en su recta final en busca de un pacto que evite que las temperaturas suban más de 1,5 ºC a final de siglo. “Aquí estamos todos marchando no solo por nosotros: por los animales, por el mundo vegetal, por todo lo espiritual. Las estrellas acompañan hoy este camino (...). No hay fronteras, no hay religiones, no hay colores. Somos todos una gran familia, la familia humana”, declaró el mapuche chileno Calfín Lafkenche al inicio de la marcha.

Bajo una intensa lluvia con golpes de viento que fue amainando durante el día, hasta 100.000 personas, según los colectivos convocantes del Día Global de la Justicia Climática, cifra no confirmada por la policía, participaron en la marcha. La protesta arrancó en Kelvingrove Park a mediodía, en las proximidades del recinto donde se celebra la COP26, y atravesó Glasgow para terminar en el parque de Glasgow Green. En paralelo, el activismo climático había convocado este mismo sábado réplicas de la protesta en 200 puntos del mundo, desde Seúl a Río de Janeiro, pasando por Manila, México DF, Lisboa, Los Ángeles o Nairobi.

Entre gaitas, trompetas y batucadas, pero también paraguas y mascarillas sanitarias, la gran marcha del clima se desarrolló en un ambiente festivo y familiar con aroma altermundista y mensajes contra el capitalismo, el consumo de carne, la energía nuclear y a favor de los refugiados políticos. Los organizadores quisieron ceder el protagonismo a los “pueblos originarios”, como símbolo global del activismo climático.

“El indigenismo es el clima. Los pueblos indígenas son la naturaleza, son los espacios, los que protegemos que todo el mundo respire. Somos naturaleza. Tenemos un pequeño reconocimiento pero falta aún mucho camino por recorrer”, declaró Lafkenche a la agencia Efe.

Cerca, la diputada federal brasileña del Partido Socialismo e Liberdade Vivi Reis comentó que se sumó a la marcha para protestar por la política “contra el medio ambiente” del presidente de su país, Jair Bolsonaro, y reivindicar que la acción climática parta de “una consulta a los pueblos originarios”.

Referencia a los dinosaurios

“Seguro que los dinosaurios también pensaban que les quedaba tiempo”, “Basta de excusas”, “No podemos beber dinero”, “No hay planeta B” fueron algunos de los lemas que pudieron leerse en la gran movilización social de la COP26 entre banderas escocesas, tibetanas y palestinas donde los mensajes trascendían al ecologismo y revindicaban desde equidad social hasta la paz en Sudán.

La marcha tuvo lugar un día después de que unos 25.000 jóvenes, con la activista medioambiental sueca Greta Thumberg y la ugandesa Vanessa Nakate a la cabeza, recorrieran las mismas calles para exigir a los líderes políticos que aporten soluciones inmediatas a la crisis climática.