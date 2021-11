A Real Academia Galega (RAG) segue a celebrar as Letras Galegas de Xela Arias no mes de novembro con tres xornadas dedicadas á súa figura e obra. O Simposio Xela Arias, que se desenvolverá os xoves 11, 18 e 25 de novembro na sede da institución, a partir das 18.00 horas, concibiuse como un punto de encontro para profundar na análise da escrita, a tradución e o labor de edición da autora e tamén gozar da súa creación a través da palabra recitada, a música e o audiovisual. A entrada a todas as sesións é libre ata completar a capacidade da sala. O programa poderá seguirse tamén na canle de YouTube da RAG.

A vida e o compromiso coa lingua e a cultura galegas centrará o xoves 11 de novembro a primeira xornada do Simposio Xela Arias. A poeta Yolanda Castaño, autora de Xela quixo ser ela. Biografía de Xela Arias, moderará a mesa protagonizada por Darío Gil Arias, fillo da homenaxeada; e a escritora Marga do Val e a profesora da Universidade de Vigo Ana Iglesias Álvarez, amigas persoais de Xela Arias. A tarde rematará cun recital poético no que tamén participarán Darío Gil Arias, Marga do Val e Yolanda Castaño xunto ao académico Darío Xohán Cabana e as poetas Emma Pedreira e Dores Tembrás.

A xornada do xoves 18 de novembro terá como eixe a voz poética de Xela Arias. A escritora e tradutora Mercedes Leobalde conducirá nesta ocasión unha mesa que contará coas achegas de María Xesús Nogueira, profesora da Universidade de Santiago e autora da antoloxía poética Xela Arias. Poesía reunida (1982-2004); a poetaChus Pato, que falará sobre “a temporalidade e outros animais na escrita de Arias”; e Alba Cid que abordará, entre outras cuestións, o contraste xeracional entre a poesía da homenaxeada a das novas voces.

A tradución, a edición e o diálogo con outras artes guiarán o 25 de novembro a última xornada. Manuel Bragado, exdirector de Xerais, o selo onde Xela Arias traballou como editora, trazará un primeiro retrato dela como pioneira da edición e da tradución galega nos anos 80 do século pasado; Ana Luna ofrecerá unha nova ollada á actividade da homenaxeada vertendo ao galego obras universais.