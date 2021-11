Pese a que la cifra de infectados de coronavirus subió un 51% en Galicia desde principios de noviembre —hasta los 844— y los contagios diarios marcan su récord desde hace dos meses, los expertos no se ponen de acuerdo sobre si la comunidad está a la puertas o no de una sexta ola de COVID. Mientras para el investigador del CSIC Antonio Figueras tanto los datos de España como la evolución que ya se observa en otros países europeos apuntan a que se producirá un incremento de casos, “aunque sea difícil predecir su magnitud”, para el catedrático emérito de Salud Pública y Medicina Preventiva de la Universidade de Santiago Juan Gestal, no habrá “una sexta ola” ya que esto solo ocurriría si apareciese “una nueva variante con elevado escape inmune y gran transmisibilidad, algo que parece poco probable”. En lo que sí coinciden es que en caso de una nueva ola no sería como las anteriores gracias al escudo protector de las vacunas e instan a la ciudadanía a seguir con las medidas de protección para reducir al máximo las camas hospitalarias ocupadas por pacientes COVID.

¿Este repunte de casos puede ser el inicio de la sexta ola? Para Juan Gestal se trata de “pequeños brotes” que afectan especialmente a “personas no vacunadas”. De hecho, recuerda que en Galicia, el 84,7% de la población ha recibido ya las dos dosis y “con este elevado porcentaje de vacunados, el virus tendrá cada vez mayor dificultad para encontrar susceptibles a los que infectar y poco a poco irá disminuyendo su circulación”. Figueras, sin embargo, cree que puede ser el inicio de una nueva ola que ya afecta a otros países. “Es lógico que si los casos están aumentando en todos los países del norte de Europa, también vaya llegando aquí a medida que las temperaturas son más frías y teniendo en cuenta que nunca hemos bajado de cierto número de casos”, dice.

¿Puede escapar España al incremento de casos que ya viven otros países europeos? Los expertos no se ponen de acuerdo. Figueras tiene claro que son el espejo en el que mirarse y que poco a poco la situación también empeorará en España. Además, cuestiona las cifras oficiales de infectados al dudar de que se ajusten a la realidad. “Si Reino Unido tiene cada día 50.000 nuevos casos, por ejemplo, no puede ser que nosotros solo tengamos 2.000. La diferencia de la cobertura de la vacuna no justifica estas diferencias, el problema es que no se encuentra lo que no se busca y hay países que no buscan tanto los positivos como otros”, recalca. Para Juan Gestal, sin embargo, lo que ocurre en países como Reino Unido o Rusia “no es extrapolable” a España y alude a que la proporción “de vacunados allí es baja”.

¿Cómo evitar una nueva ola? Reforzando la detección de positivos y rastreando sus contactos antes de que haya transmisión comunitaria. “Ahora hay pequeños brotes, hay que evitar que se extiendan detectando precozmente los casos y localizando y poniendo en cuarentena a sus contactos”, dice Gestal.

En caso de llegar a una sexta ola, ¿sería diferente a las anteriores? Aquí los expertos coinciden en que, gracias a la protección de la vacuna antiCOVID, todo apunta a que no se repetirán olas como las primeras, donde los hospitales quedaron al borde del colapso ante el incremento de ingresos. Eso sí, recuerdan que esto no significa que no haya infectados graves ni que no se contagien tanto vacunados como personas vulnerables y los riesgos que eso supone. “De llegar y extenderse en nuestra comunidad una nueva variante, podría ocurrirnos lo que le pasó a Manaos a principios de año, volviendo a infectarse personas que ya han pasado la enfermedad o están vacunadas”, dice Gestal. “La vacuna ofrece una protección que hará que no sea como otras olas en cuanto a tantos casos y a intensidad, pero siempre hay un porcentaje que escapa a la protección”, añade Antonio Figueras.

¿Serán los niños los protagonistas de la nueva ola al ser los únicos no vacunados? No, los expertos recuerdan que este virus no les afecta tanto como a los adultos y recuerdan que la incidencia acumulada desde finales de octubre ha crecido en todos los grupos de edad, no solo en niños.

¿Son más vulnerables quienes hace ya seis meses que recibieron la doble pauta? No. “Lo de seis meses es algo orientativo, nada más. En EEUU se habló de ocho meses. Las personas de 70 a 79 años pueden estar muy tranquilas que no van a ser más vulnerables en el supuesto de que se retrasase algo la dosis de refuerzo, lo que seguramente no ocurrirá”, asegura Gestal.

¿Hasta cuándo habrá que seguir con las medidas de protección? “Pese al repunte de casos, creo que estamos en el camino de la salida de la pandemia, pero hay que seguir usando el sentido común y seguir con medidas básicas como mascarilla en interiores, cuando hay alta densidad de personas aunque sea al aire libre, etc.”, indica Figueras, quien insta a la población a reflexionar. “Hay que darse cuenta de que la UCI no solo está para atender a pacientes COVID, si se llena con ellos habrá enfermos de otras patologías que no podrán ser atendidos cuando deberían, todos sabemos de casos de cáncer que no fueron detectados por el colapso del sistema... Hay que ser solidarios, protegernos para no contagiarnos por el bien de todos”, indica Figueras. “La pandemia aún no ha terminado y debemos mantener medidas como la ventilación y el uso de mascarilla y la higiene manos”, añade Gestal.

¿Volverá a haber restricciones estas Navidades? Para Gestal, las Navidades serán más parecidas a las de antes de la pandemia que las de 2020, pero cree que sí habrá algún tipo de restricciones. Por su parte, Antonio Figueras cree que debe imperar el sentido común y apela, ante las reuniones familiares, a hacerse test de antígenos si hay dudas y para estar tranquilos.