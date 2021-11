Ya se ha estrenado el anuncio de la Lotería de Navidad 2021. Con el título, ‘Cadena de décimos’, el spot Loterías y Apuestas del Estado vuelve a apelar a la ilusión por compartir un décimo con el que llevarse ‘un pellizco’ el próximo 22 de diciembre en el Sorteo de Navidad.

El anuncio, rodado en el Valle del Baztán (Navarra), tiene un aire de fantasía y de cuento de Navidad, y acaba con el lema 'Compartimos la suerte con quien compartimos la vida'.

En el vídeo se puede ver cómo empiezan a recibirse décimos de personas misteriosas que quieren compartir la suerte a quienes se lo han enviado. Al final, se forma una cadena en la que todo el mundo entrega un décimo a alguien a quien quiere y con quien desea festejar el premio logrado en la Lotería de Navidad.

La emisión de billetes asciende este año a 3.400 millones de euros, de los que se repartirán el 70 % en premios, en total 2.408 millones en premios. Como cada año el Gordo son cuatro millones de euros a la serie (400.000 euros al décimo).

El segundo premio será de 125.000 euros al décimo, y el tercero repartirá 50.000 euros al décimo. El importe del décimo sigue siendo de 20 euros.

El escenario del tradicional sorteo será un año más el Teatro Real, pero de momento no está prevista la asistencia de público. "Nos gustaría, pero no me gusta precipitar nada; hay que estar pendiente del día a día y de la realidad sanitaria", ha explicado Jesús Huerta, presidente de la SELAE.