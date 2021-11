Alemania confirmó ayer por primera vez cerca de 50.000 casos diarios de coronavirus, superando ampliamente el anterior máximo, fijado el miércoles con cerca de 40.000 contagios, según datos del Instituto Robert Koch, que notificó una cifra diaria de 50.196 contagios y 235 muertos.

Por su parte, el principal virólogo asesor del gobierno alemán, Christian Drosten, criticó ayer la narrativa de la “pandemia de los no vacunados”, que ha sido esgrimida por el ministro alemán de Sanidad, Jens Spahno. “En estos momentos existe una narrativa que considero completamente errónea: la de la pandemia de los no vacunados. No tenemos una pandemia de los no vacunados, tenemos una pandemia”, dijo el virólogo en una entrevista publicada por el semanario alemán Zeit.