Casi cinco millones y medio de enfermos solo en España, segundo país con mayor prevalencia de Europa, y más de 350 millones en todo mundo, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), convierten a la diabetes en una de las grandes epidemias del siglo XXI, con permiso del COVID. Aunque muchos no lo saben, uno de cada diez gallegos en general, y la quinta parte de los mayores de 64 años, están afectados por este desorden metabólico, que se produce cuando en el organismo existe un déficit de insulina, la hormona liberada por el páncreas como respuesta a la presencia de glucosa en la sangre, lo cual provoca una elevada concentración de azúcar en el torrente sanguíneo. Un trastorno que puede desencadenar el propio sistema inmunitario del paciente, al destruir las células beta del páncreas (diabetes de tipo 1) o ser motivado por factores diversos, como una mala alimentación, el sedentarismo o la obesidad (tipo 2) y que, sin el tratamiento adecuado, puede acarrear graves problemas cardiovasculares y del sistema nervioso, complicaciones en la vista y en las extremidades o enfermedades neuropáticas, entre otras muchas dolencias.

Especialistas y asociaciones de pacientes advierten, además, de que la diabetes llega, en muchos casos, “sin apenas avisar”. Esta “enfermedad silenciosa”, avisan, comienza a dar síntomas —mucha sed, cansancio o problemas de visión, entre otros— cuando los niveles de azúcar son muy elevados. Se estima, de hecho, que la mitad de los pacientes con diabetes de tipo 2, que representan el 80% del total, “no saben que sufren esta dolencia”, subraya la presidenta de la Asociación Coruñesa de Diabetes (Acodi), Lola Rama, quien alerta de que a ese infradiagnóstico se une el desconocimiento que tienen “muchos afectados” sobre el manejo de su enfermedad. “Los pacientes con diabetes de tipo 2 no tienen el mismo nivel de autocuidado que los afectados por el tipo 1, que son llevados por endocrinos y cuentan con mucha formación, pues disponen de equipos especializados que se la dan. Los tipo 2 no tienen ese nivel formativo, y si te tienes que cuidar tú solo porque el personal médico está atendiendo otras cuestiones, como ha sucedido ahora con la pandemia de COVID... obviamente, eso repercute en el control de la diabetes. Hay enfermos de tipo 2 que llevan más de un año y medio sin ser vistos, de forma presencial, por su médico de cabecera”, recalca Rama.

La formación de los pacientes es, precisamente, uno de los aspectos que el colectivo urge potenciar para mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes de tipo 2, y por eso constituye el primer punto de un documento elaborado por la Federación Española de Diabetes (FEDE), en colaboración con sociedades científicas como la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), la Sociedad Española de Diabetes (SED), la Red de Grupos de Estudio de la Diabetes en Atención Primaria de la Salud y el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería, y distribuido por las asociaciones de pacientes, incluida Acodi, con motivo del Día Mundial de la enfermedad, que se conmemoró ayer.

Junto con el “aumento de la formación que reciben las personas con diabetes de tipo 2 y sus familiares”, teniendo en cuenta “las nuevas tecnologías y la innovación” en ese campo, los expertos reclaman otras acciones, como “el impulso de medidas que sienten las bases de una telemedicina de calidad” mediante “la inversión necesaria para su adecuada implementación”. También demandan priorizar, en la actual coyuntura sanitaria por el COVID, la apuesta “por la investigación” y “por la protección de colectivos de riesgo, como las personas con diabetes, identificándolas como grupo prioritario para la vacunación”, ahora que se está administrando ya la tercera dosis en nuestro país.

Además, la FEDE ha lanzado un manifiesto, coincidiendo con la efeméride de ayer, en el que los afectados reclaman un “acceso de calidad” a los tratamientos y materiales de control, de nuevo mayor formación, así como extender la figura de los enfermeros escolares en los colegios, entre otras cuestiones. “Conocimos las vacas gordas, y ahora nos tocaron las flacas. Estábamos acostumbrados a ese sistema en el que hacíamos todas nuestras revisiones y había un cierto control. Con la irrupción del COVID, todo esto se paralizó, y el volumen de enfermos es tan grande que resulta muy complicado volver a retomar las cosas en el punto en el que se dejaron. Por ejemplo, los sensores continuos se aprobaron antes de la pandemia, pero yo todavía me encuentro a personas con diabetes de tipo 1 que deberían tenerlos ya y no es así. Hay gente joven que en su momento no los solicitó, y el Servizo Galego de Saúde (Sergas) no se ha vuelto a poner en contacto con ellos. Esto también pasa con las personas mayores que, en muchos casos, desconocen si tienen que volver a pedirlos o no. Poner de nuevo a andar la maquinaria de la sanidad, después de todo lo vivido en el último año y medio, es complicado”, admite la presidenta de Acodi, quien asegura que determinadas prestaciones para los pacientes con diabetes, como las revisiones oftalmológicas, “acumulaban ya importantes demoras antes de la emergencia sanitaria”, de manera que ahora la situación es “muchísimo peor”. “No sé bien cómo se va a solucionar, porque si ya existía un problema en este área, tras el parón obligado por el COVID, se tienen que estar perdiendo muchas cosas por el camino”, advierte Lola Rama, contrariada por el hecho de que “para ciertas cuestiones hay ya una normalidad”, mientras que otras, como las consultas presenciales “no acaban de recuperar el ritmo”. “Pese a que de forma oficial se anunció, hace ya un tiempo, que se retomaba la presencialidad, aún nos encontramos con pacientes que nos dicen que los están atendiendo por teléfono”, sostiene.

La presidenta de Acodi alerta del importante “impacto psicológico” que toda esta situación, unida a lo vivido durante lo peor de la pandemia, ha causado en los afectados por la diabetes, especialmente en los pacientes tipo 2 de mayor edad. “Las personas mayores lo han pasado muy mal, y hay que tener en cuenta que ya se partía de un déficit importantísimo de atención psicológica en la sanidad pública. Antes del COVID, los problemas de nuestro colectivo, en este sentido, se venían arreglando ya, exclusivamente, mediante tratamientos farmacológicos. Éramos los más medicados del mundo. Pero ante el golpe fortísimo que ha supuesto la pandemia, no basta con medicar. Los enfermos crónicos necesitamos apoyo emocional para afrontar la situación”, asegura Lola Rama, quien subraya la “ambivalencia” con la que han sido tratados los pacientes con diabetes durante la emergencia sanitaria. “Durante toda la pandemia, y especialmente en la primera ola, se ha insistido muchísimo en que los afectados por la diabetes somos pacientes de alto riesgo en caso de infectarnos con el SARS-CoV-2. La gente ha pasado auténtico miedo, porque ese es el mensaje que se nos ha estado trasladando. Sin embargo, al llegar las vacunas e iniciarse la campaña de inmunización, no se nos incluyó en los grupos de riesgo y se nos fueron administrando las dosis por tramos de edad. Se nos dio el protagonismo del riesgo, y luego no se nos hizo caso. Esto generó también bastante angustia al colectivo. Por eso aprovechamos también el Día Mundial de la Diabetes para demandar ese apoyo psicológico tan necesario para nuestro colectivo, y para el conjunto de los enfermos crónicos”, reitera.

Para conmemorar ese Día Mundial, Acodi organizó diversas actividades, entre las que destacan la campaña Non lle deas as costas á diabetes, visible ya en los autobuses urbanos de A Coruña; una ruta por los edificios iluminados de azul, ayer, en la ciudad; o una webinar, bajo el título Toooodos os días con diabete, a cargo del psicólogo Iñaki Lorente, que tendrá lugar el próximo día 24, a las 19.00 horas.