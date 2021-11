El conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña, ha avisado este lunes de que "no se descarta tomar medidas de ningún tipo", además de exigir el certificado COVID a las visitas hospitalarias, si continúan subiendo los casos activos con este virus, como ocurre en las áreas sanitarias de A Coruña y Ourense.

"A Coruña y Ourense suelen ser premonitorias de lo que pasará después" y los datos en ambas áreas "son preocupantes", ha señalado Comesaña, que ha reconocido a los periodistas sentirse preocupado por todas ellas por el incremento de casos activos.

En la misma línea se pronunció el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, quien afirmó en Lousame, donde participó en la presentación de un plan promovido por la Asociación Rural de Desarrollo de la ría Muros-Noia, que pensando en las fechas navideñas que se avecinan "vamos a ser prudentes y vamos a intentar facilitarle la vida a todo el mundo lo máximo posible y que las medidas sean lo menos restrictivas posibles".

Precisó Rueda, no obstante, que si fuera necesario adoptar alguna medida "se tomaría sin ninguna duda, como ocurre ahora con los certificados en los hospitales, y si fuera necesario también en la hostelería". "Insisto, si fuera necesario, se haría pero intentando que la situación no sea ni mucho menos como fue el año pasado. No tiene, afortunadamente, nada que ver a día de hoy", precisó.

El conselleiro de Sanidad ha visitado con el gerente del área sanitaria de A Coruña y Cee, Luis Verde, la unidad de neonatología del hospital Materno Infantil Teresa Herrera de A Coruña, donde ha destacado la humanización y sensibilización de este espacio en el que los ingresos suelen durar dos o tres meses.

En general, ha proseguido, en todas las áreas sanitarias de Galicia se están incrementando en un 5 % los casos activos de COVID, una situación que, no obstante, no se está trasladando de momento a la ocupación asistencial, ha matizado.

En todo caso, las restricciones a los no vacunados han comenzado en los hospitales, a la hora de visitas a los pacientes, y en cuanto el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ratifique esta petición, que confía en que se resuelva esta semana, estas visitas se limitarán a quienes tengan el certificado COVID, una prueba reciente o hayan pasado la enfermedad.

El conselleiro insiste en la prevención y anima a seguir vacunándose a quienes todavía no lo hayan hecho, si bien Galicia destaca por ser la comunidad con mayor tasa de vacunación de España, con alrededor del 95 % de su población vacunada.

Aparte hay "encima de la mesa otras medidas", insiste Comesaña, que recuerda que hay puntos abiertos sin cita previa en todas las áreas sanitarias de lunes a sábado para vacunarse y que el próximo 19 se recuperan los recintos masivos para administrar la tercera dosis.

Preguntado por la manifestación ayer de miles de personas que reclamaron a la Xunta un refuerzo del sistema de salud pública, incluido más recursos y más personal, además de citas presenciales con médicos, ha respondido que en Galicia la presencialidad ya está en el rango del 60 %.

De la atención no presencial, ha destacado que fue fundamental en pandemia y "no vamos a renunciar a ella", ha zanjado el conselleiro.