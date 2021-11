Apenas un mes después de echar el cierre como centro de vacunación masiva, el ir y venir, las hileras de gente y los pinchazos volvieron ayer a Expocoruña, aunque lo hicieron en formato reducido. Y no por el volumen de convocados para recibir la tercera dosis contra el COVID —4.620 vecinos del área sanitaria coruñesa, de 70 a 79 años, de los cuales acudieron 4.066, es decir, el 88%—, sino porque, en esta nueva etapa, el vacunódromo de A Coruña ocupa solo un área del recinto ferial de Someso, que mantiene el resto de sus instalaciones libres para albergar su actividad habitual.

Cambia también, en general, la actitud de los citados ante la inyección. Más allá de la edad, la veteranía es un grado y, en esta ocasión, la expectación y los nervios de la primera vez se tornan, para la mayoría, en tranquilidad y resignación. Entre los que ayer por la mañana aguardaban su turno, la frase más repetida era “vengo porque toca”. La sexta ola de la pandemia de COVID, que ha puesto ya contra las cuerdas a varios países centroeuropeos, como Austria o Alemania, coge impulso en España, y también en Galicia, donde la Xunta prevé que los contagios se puedan llegar a duplicar en los próximos días. Y la vacuna ha demostrado ser el arma más eficaz para protegerse contra la infección.

“La gente viene con las ideas muy claras y el proceso está siendo muy ágil. Llegan para recibir la vacuna y acabar cuanto antes”, explicó Cristina Gómez Lendoiro, una de las supervisoras de la campaña, que en esta nueva fase tiene habilitados 25 puntos de vacunación en el recinto ferial coruñés.

Clarísimo lo tenían, sin duda, los hermanos Agustín y María Elena Sánchez Rendal. Ella está convocada para el próximo jueves 25, pero él tenía la cita ayer, y se desplazó desde Curtis para recibir su tercera dosis contra el COVID en Expocoruña. Ambos se vacunaron ya contra la gripe, y creen que con este nuevo pinchazo contra la infección causada por el SARS-CoV-2 quedarán “listos para pasar el invierno más tranquilos”.

Unos pasos más adelante que ellos, en la misma hilera, María José Pérez Vilares, vecina del Os Mallos, esgrimía idénticos argumentos. “Vengo a vacunarme otra vez porque es lo que toca, y hay que hacerlo”, aseguraba María José, inmunizada también contra la gripe. “Este año no paramos, pero hay que prepararse para todo porque, a estas edades, puede venir cualquier cosa”, advertía.

Como ella, Reinaldo Silvio Aimonetti, argentino residente en A Coruña, no ocultaba sus “ganas” de recibir la tercera dosis contra el COVID. “Ya me puse también la de la gripe, hace unos días, y con esta nueva inyección quedo más protegido para lo que pueda venir”, señalaba.

Algo menos convencida se mostraba Isabel Viborel, quien reconocía acudir a su cita “por obligación”, para “obtener el certificado COVID, porque tengo que viajar a Francia”. “En junio estuve allí, llevaba mi certificado y no me pidieron nada en la frontera, pero prefiero llevar todas las dosis puestas, por si acaso”, explicaba.

Población ‘diana’

El director de Enfermería del área sanitaria de A Coruña y Cee, Enrique González, aprovechó la reapertura del vacunódromo para insistir en la importancia de que la población que todavía no se ha decidido a pincharse lo haga, para lo cual, insistió, “basta con que se acerquen hasta el recinto ferial” de Someso.

En Expocoruña se dejó caer, también, el gerente del área sanitaria de A Coruña y Cee, Luis Verde Remeseiro, quien recordó que al margen de la reapertura del vacunódromo en el recinto ferial y la puesta en marcha del proceso, también, en el Hospital de Cee, se mantienen abiertos otros 26 puntos de inmunización en los centros de salud. La reactivación de los centros de vacunación masiva busca llegar a unos 65.000 ciudadanos de la demarcación coruñesa, entre población de 70 a 79 años y ciudadanos a los que se administró la monodosis de Janssen. En este último caso, los primeros en recibir el refuerzo serán los marineros (ayer fueron diez), que podrán acudir sin cita.

“Al mismo tiempo, continuaremos vacunando a los que no lo pudieron hacer antes por cualquier motivo”, reiteró Verde Remeseiro, quien insistió en que todos los esfuerzos se dirigen a “llegar al cien por cien de la población diana”. “Estamos en un 95,5%, una cifra importante, no hay más que ver los datos del resto de Europa”, subrayó. El gerente del área sanitaria de A Coruña y Cee avanzó, además, que el vacunódromo de Expocoruña permanecerá abierto, en principio, hasta el 3 de diciembre, aunque no descartó que se pueda mantener durante más tiempo si finalmente se opta administrar también allí la tercera dosis contra el COVID al grupo de 60 a 69 años, algo que, aseguró, “aún no se ha decidido”.