Galicia vuelve a superar la barrera de los 3.000 casos activos de COVID-19, en concreto suma 3.168, lo que supone 297 infecciones más en las últimas 24 horas. Los nuevos contagios suben hasta los 378, 141 más que en la jornada anterior, cumpliéndose ya casi las previsiones del Servizo Galego de Saúde (Sergas), que pactó nuevas restricciones con la hostelería al esperar que esta semana se alcancen las 400 nuevas infecciones diarias. Son 28 jornadas consecutivas al alza en número de casos de SARS-CoV-2.

Los hospitalizados también se incrementan, con 98 personas ingresadas por coronavirus en toda la comunidad gallega, 15 más. Por su parte, la tasa de positividad, asciende ligeramente y alcanza el 6,62%, tras comenzar la semana con casi un 8%. La incidencia acumulada a 14 días se sitúa en 108 casos por cada 100.000 habitantes, lo que coloca a Galicia en riesgo medio, de acuerdo con el nuevo semáforo acordado por el Ministerio de Sanidad y la comunidades.

Sobre estos nuevos datos se pronunció ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien pidió prudencia, pues “está claro que estamos ante la sexta ola”. Feijóo apuntó que este aumento “exponencial” de casos que se está produciendo a nivel estatal demuestra que “la pandemia no ha finalizado” y, por ello, lamenta que el país todavía no cuente con una ley para afrontar la pandemia con la máxima seguridad.

“Estamos viendo que seguimos sin legislación en España”, lo que dificulta o retrasa el requisito de pedir el certificado COVID en determinados espacios pese a que así se hace en el resto de Europa, con lo que queda patente que “o toda Europa está equivocada o los equivocados somos nosotros”.

Feijóo defendió pedir el pase COVID en la restauración gallega, después de comprobar que se está iniciando una “ola expansiva preocupante”. Esta petición, pendiente del aval judicial, puede servir como un llamamiento para el 6% de la población que ha decidido no vacunarse, explicó. También argumento el mandatario gallego que esta demanda “no atenta derechos fundamentales” sino que blinda derechos tan importantes como el de la “salud, el de no ser contagiado o el de no contagiar”.

Según los datos publicados ayer por la Consellería de Sanidade con registros hasta las 18.00 horas del martes, la comunidad gallega continúa con una docena de pacientes ingresados en UCI por el coronavirus en el conjunto de Galicia, pero se incrementan a 86 los hospitalizados en otras unidades (15 más), mientras que 3.070 pacientes permanecen en seguimiento en su domicilio.

Los fallecidos diagnosticados con COVID desde el inicio de la pandemia en Galicia ascienden a 2.664, tras notificar ayer la Consellería de Sanidade ayer la defunción de una hombre de 84 años en Hospital Povisa de Vigo.

Las pruebas de detección se disparan en A Coruña, con casi medio millar de positivos

El área sanitaria de A Coruña y Cee no es ajena, ni mucho menos, al incremento generalizado de la incidencia del SARS-CoV-2 en Galicia, y aunque las nuevas infecciones aumentan a un ritmo menor que en Ourense y Vigo, la demarcación coruñesa roza el medio millar de casos activos, en concreto, son ya 481, tras contabilizarse una treintena de positivos en 24 horas. La mayor circulación del virus en la calle ha disparado en torno a un 50%, en los últimos días, las pruebas de detección en el área coruñesa, algo que se ha notado especialmente en las inmediaciones al Hospital Universitario (Chuac), donde se ubica el autoCOVID. Desde el inicio de la semana, de hecho, la afluencia de vehículos al centro de As Xubias ha sido constante, lo que en determinados momentos obligó a la Policía Local a regular el tráfico en la zona y limitar el acceso a hospital solo a los coches que acudían por alguna emergencia. El distrito sanitario coruñés no encabeza las infecciones activas de SARS-CoV-2 en Galicia, pero sí es la que suma más hospitalizados por COVID, un total de 22, es decir, uno de cada cinco ingresados con coronavirus en la comunidad gallega está en A Coruña. La práctica totalidad, 21, en el edificio principal del Chuac. Diecinueve se recuperan en una unidad de hospitalización convencional, y dos se encuentran en la UCI. Hay otro enfermo con COVID ingresado en el HM Modelo, en este caso, en críticos. El principal arma para disminuir el riesgo de sufrir enfermedad grave en caso de infectarse con el SARS-CoV-2 es la vacunación, y hoy el área coruñesa dará un nuevo paso, en esta estrategia, al empezar a administrar en Expocoruña el refuerzo a quienes recibieron la monodosis de Janssen.