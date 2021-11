Galicia es la comunidad más envejecida de España, y se calcula que en 2035 uno de cada tres gallegos superará los 65 años. Esta realidad genera una serie de retos que, insiste el director científico del Programa de Mayores de la Fundación “la Caixa”, urgen un “debate social” sobre “cómo queremos cuidar y ser cuidados”. “Construir una infraestructura social, redes de apoyo, y sensibilizar a la población ante la soledad y ante las necesidades de los mayores”, asegura, son “cuestiones clave”. Pero insta a ir más allá: “La vejez se ha centrado mucho en el hacer y poco en el ser, pese a que los recursos personales son fundamentales para no dejar a los individuos al albur”.

Yanguas compartió estas y otras muchas reflexiones con los asistentes a la jornada Envejecer con sentido: perspectiva ética, organizada esta semana por la Asociación de Familiares de enfermos de Alzhéimer y otras demencias de A Coruña (Afaco) y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en colaboración con la Diputación coruñesa. En el encuentro participaron, también, Juan Sanmartín, médico internista y experto en cuidados al final de la vida; Mª Jesús Goikoetxea, doctora en Derechos Humanos y licenciada en Psicología y Teología por la Universidad de Deusto; y Elena Viqueira, directora técnica de Afaco. Entre todos, trataron de “buscar nuevas ideas” que “inviten a reflexionar” y que permitan “cuidar mejor” de las personas mayores. “De las que viven solas, que son muchas; de las que están institucionalizadas en residencias; de las que acuden a los centros día... de todas. Trazar una hoja de ruta para conseguir envejecer bien, como nos gustaría que nos atendiesen a nosotros en un futuro, algo que parece sencillo pero no lo es”, apunta Elena Viqueira, quien insta a las administraciones a “escuchar a los profesionales que llevan años trabajando” en la atención a las personas mayores, para “buscar soluciones” a la actual situación. “Dejarse aconsejar por los expertos es la base”, recalca la directora técnica de Afaco, quien reivindica también, en este sentido, la “personalización de los cuidados”. “Hay que adaptar la intervención a la persona, no a la inversa, y para eso hacen falta recursos”, subraya.

Recursos demanda también, con vehemencia, el doctor Juan Sanmartín, quien urge abordar, entre otras cuestiones, “la accesibilidad a los cuidados paliativos” de los ciudadanos que precisan ese tipo de asistencia. “Existe un déficit en la provisión de cuidados que requiere una solución inminente, en los próximos tres o cinco años”, avisa el experto, quien hace hincapié en que “si no hay plazas en residencias públicas para dar esos cuidados, habrá que crearlas”. “Si la población envejece, y las situaciones de dependencia se han incrementado muchísimo, ¿cómo podemos tener unidades de Cuidados paliativos infradotadas?”, cuestiona.

Mª Jesús Goikoetxea, por su parte, invita a “cambiar de mirada” para “descubrir nuevas capacidades” de las personas mayores, y “hacer posible que aunque tengan una demencia u otra discapacidad y necesiten muchos apoyos”, puedan “vivir bien”. Un “buen trato” que, incide, ha de “garantizar los derechos” sin olvidar “la biografía de cada persona”. La participación de las familias es “primordial” en este sentido, por eso insta a “abrir las residencias”. “Que los horarios de las visitas sean muy restringidos o que todas las actividades se desarrollen de puertas para adentro desvincula a los usuarios de su entorno comprometido”, sostiene.

“En términos de relaciones sociales y soledad”, Yanguas considera que la pandemia de COVID ha demostrado que “hay que empoderar a los individuos para gestionar la soledad”. “La vejez se ha centrado mucho en el hacer y poco en el ser, pese a que los recursos personales son fundamentales para no dejar a los individuos al albur”, advierte el experto, quien asegura que “otro nivel de intervención esencial” es “incidir en la parte comunitaria”. “Construir una infraestructura social, redes de apoyo, y sensibilizar a la población ante la soledad y ante las necesidades de los mayores, son también cuestiones clave”, recalca.

La soledad centró buena parte de su intervención en la jornada de Afaco , aunque lo hizo desde un prisma “más complejo” al que estamos habituados. “Se tiende a decir que la soledad es la disonancia entre las expectativas de un individuo sobre sus relaciones y lo que realmente tiene, pero hay que ir más allá. Una parte de la soledad es esa evaluación que nosotros hacemos, pero también tiene que ver con aspectos emocionales, de necesidades sociales no cubiertas, con percepciones personales...”, apunta el director científico del Programa de Mayores de la Fundación “la Caixa”, quien también dedicó buena parte de su ponencia a “desmontar estereotipos” sobre la soledad —“no es solo cosa de mujeres mayores que viven solas; también de hombres, de jóvenes, y se puede sentir uno solo aunque viva acompañado”— y a analizar la relación entre la soledad y la demencia. “El aislamiento social es un factor de riesgo modificable en las demencias”, subraya.

“Todos vamos a pasar por la vejez (de no hacerlo, la alternativa es muy mala) y, por eso, tenemos que dar a esa fase de la vida la misma importancia que a la niñez, la juventud o la edad adulta. Sin embargo, se tiende a ver esa etapa como el tiempo de descuento del partido, quitándole valor”. Javier Yanguas, doctor en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid y director científico del Programa de Mayores de la Fundación “la Caixa”, urge “una conversación ciudadana” sobre “cómo queremos cuidar y ser cuidados”, pero está convencido de que ese debate público se dilata en el tiempo porque “el género humano rehuye hablar de la vulnerabilidad, la enfermedad, la finitud...”. “Son cosas que asustan, pero debemos hacerlo porque nuestra sociedad se basa en un pacto entre generaciones”, apunta el experto, quien reivindica que “una sociedad sana es aquella que cuida a los mayores” aunque, asegura, “en eso tenemos un amplio margen de mejora”.

“Llevábamos años diciendo que las proyecciones no son buenas —continúa la directora técnica de Afaco —, y ya no es que la situación nos vaya a desbordar. Es que lo está haciendo, y hay que buscar nuevas formas de atención. El modelo de residencias está obsoleto y tiene que cambiar. Y también hay que desarrollar estrategias para dar apoyo a las personas mayores que viven solas, que son muchas. Recientemente, nos presentaron un proyecto llevado a cabo en la Comunidad de Madrid, donde se reinventó un mercado en desuso para habilitar viviendas comunitarias, consistentes en estudios de 50 metros cuadrados, para una o dos personas, con una serie de servicios comunes. Quizás tengamos que ir hacia un modelo similar para mayores que viven solos, conservan su autonomía pero necesitan una supervisión, en el sentido de tener controlada su medicación, un facultativo disponible o poder acceder a un fisioterapeuta, un podólogo, etc.”, refiere.

Cuenta Elena Viqueira, directora técnica de Afaco, que cuando empezó a trabajar en esa entidad, hacia casi 20 años, en la mayoría de las familias de los usuarios “había un cuidador principal (normalmente una mujer), que se hacía cargo de la casa, los niños y los mayores”. A día de hoy, sin embargo, “esta figura ha dejado de existir, o se ha visto profundamente modificada”. “Ahora, o no hay cuidadores, o tienen cargas a nivel laboral o familiar que les impiden asumir esa labor como se hacía antes. En Afaco , de hecho, los picos para dar información son la Navidad y los meses de verano. Esto tiene su razón de ser, y es que los familiares, fundamentalmente hijos que viven fuera, vienen de vacaciones, ven la situación en la que se encuentran sus padres y tratan de encontrar soluciones rápidas porque se tienen que volver a ir”, apunta Viqueira, quien considera que, en este contexto, es preciso “buscar nuevas formas de intervenir, tanto en el ámbito de las residencias como con las personas que viven solas”. “A raíz de la pandemia de COVID , esta necesidad se ha hecho aún más patente. Urge repensar si realmente estábamos trabajando bien con relación a la atención de los mayores”, remarca.

Juan Sanmartín, médico internista, impulsor de la Hospitalización a domicilio y experto en Cuidados paliativos: “Existe un déficit en la provisión de cuidados que requiere una solución inminente, en el próximo lustro”

“Miramos para otro lado cuando todos vamos a envejecer con las mismas necesidades”. Sin pelos en la lengua, Juan Sanmartín, médico internista, máster en Gestión Sanitaria y experto en cuidados al final de la vida —estuvo al frente de la Unidad de Cuidados paliativos del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) durante 25 años, hasta su jubilación, hace un par de meses, y fue también uno de los iniciadores de la Hospitalización a domicilio (HADO) en el área coruñesa— considera “totalmente paradójico” que la sociedad celebre el aumento de la esperanza de vida y, sin embargo, no se esté dando respuesta a la principal consecuencia de ese logro, el envejecimiento poblacional, cuando, en el mejor de los casos, “todos nos vamos a ver en esa situación”. En este contexto, urge abordar, entre otras medidas, “la accesibilidad a los cuidados paliativos” de los ciudadanos que precisan ese tipo de asistencia.

“Si la población envejece, y las situaciones de dependencia se han incrementado muchísimo, ¿cómo podemos tener unidades de Cuidados paliativos infradotadas? Es como vender coches sin disponer de talleres mecánicos”, advierte este facultativo, quien insiste en que hacen falta recursos para atender “a los pacientes que están encamados o con deterioro cognitivo”, es decir, “grandes dependientes”. “La Administración tiene que hacerse cargo de los cuidados de estas personas, no es posible que la única ayuda con la que cuenten sea la que les proporciona un entorno en crisis económica o de salud, porque en muchos casos los cuidadores son familiares de primer grado, mujeres en su mayoría y muy añosas también, que suficiente tienen con arreglar su salud y sobrellevarse a sí mismas. La sociedad, en su conjunto, rehuye de un tema que urge una solución inminente, en los próximos tres o cinco años”, subraya.

El doctor Sanmartín incide en que “existe un déficit en la provisión de cuidados”, y lamenta que no se haya dado arreglo a esta problemática, que él mismo lleva denunciando “más de tres décadas”. “Hay quien puede ver la nueva situación demográfica con una perspectiva economicista. Como un negocio, en definitiva, cuando lo que requiere es una visión humanista y sociológica. Si tienes mucha población envejecida, se genera una gran necesidad de cuidados, pero no hay personas ni instituciones proveedoras de esos cuidados”, reitera. En este punto, sube el tono y avisa de que “estamos ante una emergencia para atender a pacientes que precisan acceder a una estructura de asistencia paliativa”, y hace hincapié, de nuevo, en que “si no hay plazas en residencias públicas para dar ese tipo de cuidados, habrá que crearlas”. “Llevo 35 años diciendo lo mismo, y la realidad ahora es incluso peor”, destaca este médico internista, quien lamenta que “a veces parezca que estamos en la sociedad del ‘sálvase quién pueda’”.