El conselleiro de Sanidade de la Xunta de Galicia, Julio García Comesaña, ha alertado este lunes de la situación de empeoramiento de la hospitalización y ha puesto especial hincapié en los ingresos en las unidades de críticos, en que preocupan los "ingresos directos, con gente joven sin vacunar". Por el momento, la situación "no es complicada" pero desde el viernes pasado se han puesto encima de la mesa del subcomité clínico posibles nuevas medidas, entre las que están la extensión del certificado covid a otros ámbitos.

El informe de la Dirección Xeral de Saúde Pública que aporta para justificar las nuevas medidas que se sumaron este fin de semana (la recuperación del certificado covid para toda la hostelería) revela que el 65 por ciento de las personas ingresadas en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales gallegos desde el 30 de octubre no estaban vacunados.

Además, constata que entre el grupo de personas que no habían recibido la vacuna, eran "significativamente más jóvenes que los vacunados: la edad media de los no vacunados es de 67,9 años y la de los vacunados supuso 73,9 años.

El informe, consultado por Europa Press, añade que "teniendo en cuenta el porcentaje de población vacunada, puede decirse que el riesgo de ingreso de personas no vacunadas es mayor, aunque tiene variaciones", precisa.

Concretamente, según este informe, en el grupo de edad entre 12 a 34 años, el riesgo de ingreso es 14 veces más elevado en los no vacunados; en el grupo de edad de 35 a 64 años, el riesgo es 18 veces más elevado; y en el grupo 65 y más, es de nueve veces más, pero "también tienen nueve veces más riesgo de fallecimiento".

Nuevas medidas

En declaraciones a los medios en Dozón, el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, que ha indicado que este lunes ha cotejado con el sector el funcionamiento del certificado covid en hostelería, ha recordado que la implantación de nuevas medidas va a depender de si se incrementan de forma considerable los contagios.

"Dependerá de la incidencia", ha subrayado Rueda, quien ha subrayado que la Xunta "no quiere poner medidas que no sean estrictamente necesarias". "Si las que se ponen, se cumplen, mientras que el nivel de contagios sea contenido, no será necesario, pero si siguen subiendo o hay incumplimientos", ha manifestado, existe esta "posibilidad" de nuevas medidas con la incorporación del certificado a otras actuaciones.

Comesaña, por su parte, ha explicado que por ahora no está en discusión encima de la mesa los horarios de la hostelería, pero sí otras medidas que requieren autorización del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Además, el vicepresidente primero ha remarcado que la implantación del certificado covid, de la que están exentos los menores de 12 años, da "más seguridad" tanto a los trabajadores, como a los consumidores. Así, ha hecho un "llamamiento" para que aquellos locales que no lo exigían, que lo incorporen, puesto que es "por el interés general de todos".

Rueda se ha referido a que la incidencia está "subiendo", aunque ha dicho que esta subida de casos se ve "con la tranquilidad de tener los índices de vacunados más altos de toda Europa", con menor hospitalización y fallecimientos. "Pero las normas hay que cumplirlas", ha apuntado.

Menores de 12 años

El vicepresidente primero ha recordado que los menores de 12 años no tienen que presentar el certificado covid, entre otras cuestiones, porque es un colectivo de edad para el que todavía no está aprobada la vacuna en España. En todo caso, ha dicho que si cambiase esta situación con respecto a esta franja de edad, "sería necesario exhibirlo".

En el informe del Diario Oficial de Galicia (DOG)-bis del pasado viernes, también se recoge la situación de los menores de 12 años, sobre los que señala que "existe evidencia del papel residual que juegan en la transmisión del SARS-Cov-2, pese a que, inicialmente, se pensó que podrían tener el mismo papel que tienen en la transmisión de la gripe".

De esta manera, en una revisión sistemática de más de 700 artículos científicos, se "observó que la carga viral de los niños es menor que en el caso de los adultos, ya que en general son asintomáticos", lo que, apunta, "reduce el riesgo de transmisión".

El informe de Saúde Pública también incluye que, en otro estudio, en el que se analiza el papel de los niños en la transmisión del COVID-19, los investigadores concluyen que los niños con covid "adquieren su infección a través de un adulto, existiendo transmisión secundaria a partir de los niños dentro de las familias, en las escuelas y en otros espacios en la comunidad".

Sobre esta base, la Xunta consideró "pertinente" eximir a este grupo de edad de la presentación de certificado covid, teniendo en cuenta además que "son usuarios minoritarios de la hostelería y restauración" y que "hoy en día no se pueden vacunar", aunque la EMA viene de autorizar la administración de Pfizer en el grupo 5 a 11 años y la Xunta quiere vacunarlos cuanto antes, si puede ser, en las vacaciones navideñas.