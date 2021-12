La directora de la Agencia Europea del Medicamento, Emer Cooke, señaló ayer que la agencia cuenta con planes para acelerar la adaptación de las vacunas a la nueva variante ómicron si fuera necesario, un proceso que ha estimado que les puede llevar entre tres y cuatro meses.

En una intervención en el Parlamento Europeo, Cooke quiso mandar un mensaje de prudencia ante la nueva variante e insistió en que todavía se desconocen muchos elementos de ómicron para determinar si habrá que adaptar las vacunas existentes.

“No sabemos aún si esto se necesitará, pero en todo caso tenemos preparados planes de contingencia. Trabajamos con los reguladores porque esperamos lo mejor, pero estamos preparados para lo peor”, afirmó la responsable de la Agencia Europea del Medicamento.

En todo momento, recalcó que las vacunas existentes siguen siendo efectivas contra las variantes que circulan en por todo el Viejo Continente. “Sabemos que el virus está mutando y habrá un punto en el que tengamos que cambiar el enfoque actual”, expuso, insistiendo en que las vacunas actuales protegen contra el coronavirus y reiterando el consejo de recibir la dosis de refuerzo.

Adaptar las vacunas llevaría “entre tres y cuatro meses” desde el momento en el que se tome la decisión, explicó Cooke, tras señalar que primero debe estudiarse la situación epidemiológica en Europa, el nivel de circulación de la variante y factores de la población europea como la edad o la vacunación en la expansión de la variante.

Todos estos factores difieren mucho de la situación de Sudáfrica, donde se detectó la variante ómicron por primera vez, recalcó la directora ejecutiva de la EMA, que remarcó que la agencia ya trabaja en esta dirección en coordinación con otras instituciones europeas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y compañías farmacéuticas. “Es algo para lo que estamos preparados”, resumió.

Las grandes farmacéuticas que comercializan las principales vacunas contra el COVID, por su parte, están ya trabajando para adaptarlas a la variante ómicron. Ya han anunciado que estudian sus peculiaridades para crear versiones más efectivas frente a este linaje, en caso de que fueran necesarias.

Ayer mismo, el consejero delegado de Moderna, Stéphane Bancel, aseguraba que las actuales vacunas contra el COVID serán “mucho menos eficaces” contra ómicron que contra las anteriores cepas de coronavirus. Además, calcula que aún se tardarán meses hasta que se puedan fabricar en grandes cantidades vacunas que sean específicas para esta nueva variante, detectada en los últimos días.

En declaraciones a Financial Times, Bancel ha comentado que el hecho de que ómicron presente una gran cantidad de mutaciones, junto con su rápida propagación, hará necesario modificar las vacunas actuales a lo largo de 2022. “No creo que la eficacia de la vacuna sea del mismo nivel que la que tuvimos ante la variante delta. Creo que va a haber un descenso importante [en la efectividad del medicamento]. Pero no sé cuánto, porque tenemos que esperar a los datos. En cualquier caso, todos los científicos con los que he hablado dicen: ‘Esto no va a ser bueno”.