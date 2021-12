Se acercan las fechas más especiales del año. Si eres de lo que prefiere adelantar las compras para luego no sufrir agobios y largas colas, te proponemos un plan inmejorable para este puente. Las Rozas Village, en un entorno al aire libre y a poco más de media hora de la capital, ofrece una exclusiva y personalizada experiencia de compra. Más de cien boutiques de las mejores firmas de moda y estilo de vida con descuentos de hasta un 60% sobre el precio original.

Si todavía dudas, te damos cinco motivos para escaparte a Madrid y descubrir Las Rozas Village, el destino de compras por excelencia de la capital, que ofrece una combinación irresistible de moda, gastronomía e inigualable ambiente navideño.

1. Delicias gastronómicas en Mentidero

Mentidero es el nuevo restaurante del Grupo Mentidero y ofrece cocina saludable, productos de primera calidad y sus mejores recetas de parrilla en un espacio singular que cuenta con una amplia terraza, ideal para descansar y hacer una pausa tras la intensa jornada de shopping.

Mentidero apuesta por la cocina moderna, de mercado y con variedad para todos los públicos. Por un lado, el gran local Mentidero Sal y Brasas con platos inspirados en la gamba de Huelva y las especialidades de parrilla. Por otro, una experiencia de take away para quienes siguen el estilo más healthy, una propuesta de Pokés, cocina muy sana y de tendencia.

2. El Christmas Market by Eugenia Silva

Si para ti no son suficientes las más de cien boutiques de las mejores marcas nacionales e internacionales en las que encontrar los looks con los que brillar en las celebraciones familiares o los mejores regalos, el Village ha preparado además algo muy especial para estas fechas: el Christmas Market by Eugenia Silva.

La modelo y empresaria, embajadora además de Las Rozas Village, sabe que regalar talento local en Navidad siempre es un acierto y por ello ha preparado una selección única de marcas de moda y decoración que comparten rasgos comunes: tienen una entidad única, están comprometidas con el diseño y la excelencia de los materiales y representan el nuevo made in Spain. Encontrarás marcas locales y con alma, como Eturel, La Oficial, Flabelus, Balakata y Arte Papel.

Una navidad solidaria con Los Renos de las Ilusiones

Además, esta Navidad Las Rozas Village se ha unido a Make-A-Wish Spain para hacer realidad las ilusiones de niños y niñas que sufren enfermedades graves a través de una campaña que propone adoptar Los Renos de las Ilusiones. Aquellos que demuestren su generosidad y gran corazón podrán recoger un tierno reno de peluche en el propio Village como agradecimiento y recordatorio de esta buena causa.

3. Alumbrado de ensueño y buen ambiente

No hay Navidad que se precie sin una iluminación deslumbrante. Esta tradición acompaña al inconfundible ambiente de fiesta, alegría y celebración típico de estas fechas. Y un año más, el Village se llena de luces cálidas y acogedoras, un alumbrado lleno de encanto para ofrecer a sus visitantes una experiencia de ensueño. Déjate seducir por un entorno mágico en el que soñar y reconectar con la ilusión y sumérgete en un festín de luces, moda y gastronomía, todo un deleite para los sentidos.

4. Las mejores ideas de regalo para esta Navidad

La época navideña despierta nuestra generosidad, su esencia se basa en compartir con los demás. El acto de regalar se convierte en un regalo en sí mismo. Y, en este sentido, Las Rozas Village es el mejor lugar para encontrar el detalle perfecto con el que demostrar afecto a nuestros seres queridos. Un destino de infinitas posibilidades e inspiración en el que poder encontrar las mejores propuestas de regalos para todos, desde prendas de moda, accesorios, ropa deportiva o piezas para la casa. Y, por qué no, darte un capricho en forma de autorregalo.

5. Personal Shopping y Virtual Shopping, nuevas formas de comprar

La mejor manera de sacarle todo el partido a un día de compras es contar con el asesoramiento del Personal Shopper, el aliado perfecto para vivir una auténtica experiencia de moda a medida en Las Rozas Village. Ya sea para renovar el fondo de armario, hacerse con todas tendencias del momento o para encontrar los mejores regalos, la atención del Personal Shopper en The Apartment, uno de los espacios privados del Village, se convertirá en una experiencia exclusiva para disfrutar sola (o solo) o en compañía

Por su parte, el Virtual Shopping es la mejor alternativa para adaptar la experiencia del Village a las nuevas formas de comprar. Una opción que combina la atención personalizada y exclusiva de una cita privada en la boutique con la comodidad de comprar desde casa y recibir tus compras donde estés.