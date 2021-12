Un pequeño estudio preliminar realizado en Sudáfrica sugiere que la protección ofrecida por los anticuerpos de una doble dosis de la vacuna de Pfizer se ve bastante reducida pero no totalmente anulada con la variante ómicron y apunta a que los infectados antes y vacunados están más protegidos. Los estudios preliminares en laboratorios indican que dos dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech quizá no den protección suficiente contra la variante ómicron del coronavirus, pero tres dosis son capaces de neutralizarlo, según corroboran las propias firmas farmacéuticas, en un comunicado con el que salieron al paso de esta información y en el que señalaron que un grupo de pacientes que habían recibido dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 mostraron una eficacia contra la variante ómicron 25 veces menor que contra el virus en su variante anterior. Eso “indica que dos dosis de la vacuna BNTA162B2 pueden no ser suficientes para proteger contra la infección con la variante ómicron”, señaló el comunicado. Pero los datos preliminares señalan asimismo que “la protección mejora con una tercera dosis de nuestra vacuna”, afirmó el presidente de Pfizer, Albert Bourla.

Por su parte, Ugur Sahin, presidente de BioNTech, declaró que “los primeros datos indican que una tercera dosis podría ofrecer un nivel suficiente de protección contra la enfermedad en cualquier grado de gravedad causada por la variante ómicron”. El estudio preliminar que se dio a conocer ayer, basado en el análisis de los efectos de ómicron sobre muestras de sangre de 12 personas previamente vacunadas en Sudáfrica con la solución anticovid de Pfizer-BioNTech, fue realizado por especialistas del Instituto de Investigación de Salud de África (Africa Health Research Institute, AHRI) y publicado para ser sometido a revisión de pares por la comunidad científica. “La investigación de laboratorio de Sudáfrica sugiere marcadamente que la variante ómicron del SARS-COV-2 escapa a la inmunidad de anticuerpos inducida por la vacuna Pfizer-BioNTech (Comirnaty), pero que las personas que estuvieron tanto vacunadas como previamente infectadas retienen considerable inmunidad”, señaló AHRI (que tiene su sede en la ciudad de Durban) en la presentación del informe. El director ejecutivo del instituto, Willem Hanekom, puntualizó que las “implicaciones clínicas” de estos datos preliminares aún están por definir y precisó que, aunque la conclusión más probable es que las fórmulas existentes ofrezcan menor protección ante ómicron, “los vacunólogos concuerdan en que las actuales vacunas aún protegen contra la enfermedad grave y la muerte”. Si bien estos datos no se pueden equiparar directamente a términos de eficacia de las vacunas, la caída de la protección de los anticuerpos observada es 41 veces mayor para la variante ómicron que para el coronavirus original. Un total de 57 países han detectado ya casos de la nueva variante ómicron del coronavirus, aunque muchos de ellos sin síntomas o leves, destaca la Organización Mundial de la Salud (OMS) en un informe donde alerta sobre la alta posibilidad de reinfección que parece tener la nueva cepa.