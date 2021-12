El Sergas ha confirmado a primera hora de la tarde de este sábado el cuarto caso de la variante ómicron del coronavirus SARS-CoV-2 en Galicia, el primero en A Coruña. A diferencia de los tres anteriores localizados en el área sanitaria de Vigo, este se ha detectado en la demarcación coruñesa. Desde Sanidade aseguran que esta infección está relacionada con el caso original.

Horas antes, por la mañana, el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, informó del tercer positivo por ómicron en Vigo. Estos dos casos contabilizados este sábado se suman a los dos anunciados ayer en rueda de prensa el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo.

De este modo, todavía quedan ocho casos pendientes de secuenciación. Los cuatro ya confirmados son "casos leves, por lo menos los que se conocen", según ha explicado Rueda este sábado en declaraciones a los medios durante la entrega de unos premios de turismo en Santiago.

No obstante, ha aprovechado para hacer un llamamiento a la "máxima prudencia" y, de cada a las reuniones típicas de Navidad, ha reconocido que la situación no es "buena", aunque tampoco es la misma "del año pasado", cuando todavía no había vacuna.

La Xunta se ha reunido con el sector de la hostelería y ha acordado intensificar los controles durante las próximas semanas

Precisamente, este mismo viernes tanto Alfonso Rueda como el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, mantuvieron una reunión con el sector hostelero en la que acordaron intensificar los controles en los establecimientos durante las próximas semanas para vigilar el cumplimiento de la normativa COVID en vigor.

"Ayer constatamos que, si se cumplen las medidas, sí podemos tener una Navidad tranquila. Si se producen muchos incumplimientos, la situación empeorará y la Navidad se verá comprometida", ha advertido el también conselleiro de Presidencia, Xustiza e Turismo.

Mismas medidas, por ahora

Este encuentro, tal y como ha explicado el vicepresidente primero, sirvió para darse "un voto de confianza, por lo menos hasta el día 20", fechas previas a las fiestas, por lo que por ahora las medidas sanitarias "van a seguir siendo las mismas".

Eso sí, Rueda ha advertido que la actual escalada de la incidencia "exige una conciencia de todo el mundo", tanto de los profesionales de la hostelería como de los clientes.

"A todos nos interesa mantener esta situación. No queremos recordar la situación de después de la Navidad del año pasado y por tanto en nuestra mano está", ha apostillado el vicepresidente.

"Mantener las condiciones de seguridad"

Aunque ha admitido que hay factores que "juegan a favor" de Galicia --como el hecho de que es la comunidad "con el mayor porcentaje de vacunación", está inmersa en la administración de terceras dosis y el día 15 arrancará la inmunización de los menores de 12 años--, todavía hay que "mantener las condiciones de seguridad".

Para ello, Rueda ha asegurado que la Xunta mantendrá a partir de este fin de semana contactos con las grandes ciudades gallegas y volverá a reunirse con las diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para coordinar el dispositivo de Navidad. Junto a eso, ha destacado que continuarán las inspecciones sanitarias a los locales.

Situación de los contagios en Galicia

Todo en una jornada en la que Galicia ha vuelto a superar el millar de contagios de COVID diarios, al registrar 1.096 en 24 horas, por lo que los casos activos de la enfermedad se sitúan ya en los 11.235. Sin embargo, la presión hospitalaria se ha reducido hasta los 252 pacientes ingresados en toda la comunidad, ocho menos.

Según los datos publicados en la mañana de este sábado por la Consellería de Sanidade con registros hasta las 18,00 de este viernes, de las 252 personas ingresadas hay 209 en unidades de hospitalización convencional --nueve menos que hace un día-- y 43 --una más-- en unidades de cuidados intensivos (UCI).

El descenso de la presión asistencial en las últimas 24 horas es palpable en seis de las siete áreas sanitarias. La única excepción es la de Pontevedra-O Salnés, cuyos hospitales registran un total de 46 ingresados, tres más. De ellos, hay seis --uno menos-- en críticos.

En cuanto al resto, el área sanitaria de Vigo se mantiene a la cabeza con 85 ingresados --aunque son dos menos que 24 horas atrás--, de los cuales 19 --uno más-- están en la UCI.

Le sigue el área de Ourense-Verín-O Barco de Valdeorras, con 59 hospitalizados (-4), de los que siete (sin cambios) permanecen en cuidados intensivos. En la de A Coruña-Cee, hay 23 hospitalizados (-1), de ellos cuatro (igual) en la UCI.

El área de Santiago-Barbanza contabiliza 13 ingresados (-1), cuatro de ellos críticos; la de Lugo-A Mariña-Monforte tiene 12 (-1), de los que tres (-1) están en UCI; y la de Ferrol baja a 14 hospitalizados (-2), pero sigue sin pacientes en cuidados intensivos.

CASOS ACTIVOS EN AUMENTO

En cuanto a los casos activos de COVID, siguen en escalada y suman ya 11.235, que suponen 558 más que los que figuraban en los datos del viernes. Esto es debido a que los nuevos contagios (1.096) han superado a las altas (537), a lo que se añaden dos fallecimientos.

De este modo, las infecciones activas aumentan en todas las áreas sanitarias, sin excepción. A la cabeza de pacientes con coronavirus se mantiene la de Vigo, con 3.319 pacientes (+167), seguida de Ourense-Verín-O Barco de Valdeorras, con 2.602 (+52).

Tras estas, están Pontevedra-O Salnés, con 1.636 (+171); A Coruña-Cee, con 1.538 (+66); Santiago-Barbanza, con 756 (+52); Lugo-A Mariña-Monforte, con 715 (+11); y Ferrol, con 469 (+39).

LIGERA BAJADA DE CONTAGIOS

Por su parte, los nuevos contagios de COVID han experimentado un ascenso con respecto a la jornada anterior, con 1.096, que suponen 108 más que los 988 notificados el viernes. La última vez que se superó el millar de infecciones fue el jueves, con 1.034.

De los 1.096 nuevos contagios registrados en las últimas horas, 349 se corresponden al área de Vigo, tras la cual están Ourense con 214 y Pontevedra con 207. En el área de A Coruña se detectaron 145; en la de Santiago 82, en la de Ferrol 56 y en la de Lugo 43.

Por tanto, las personas contagiadas en Galicia desde el inicio de la pandemia ascienden a 199.288, de las que 45.529 corresponden al área de A Coruña-Cee; 42.567 a la de Vigo; 28.278, a la de Santiago-Barbanza; 25.787, a la de Ourense-Verín-O Barco de Valdeorras; 23.543, a la de Pontevedra-O Salnés; 21.203, a la de Lugo-A Mariña-Monforte; y 12.381, a la de Ferrol.

Según los último datos actualizados por el Ministerio de Sanidad en la tarde del pasado viernes 10 de diciembre, Galicia cuenta con una incidencia acumulada a 14 días de 383,19 casos por 100.000 habitantes, por lo que sigue por encima de la media de España, que está en 323,07.

PCR Y POSITIVIDAD

Desde el inicio de esta crisis sanitaria, se han realizado en Galicia 3.072.964 PCR. De esto se deduce que en las últimas 24 horas se hicieron 8.192 pruebas, casi 400 más que el día anterior.

En lo que respecta a la tasa de positividad de las pruebas PCR --número de infecciones detectadas cada 100 test--, ha descendido en el último día hasta el 10,9%, por lo que se mantiene en los dos dígitos. Así, sigue por encima del umbral del 5% que fija la Organización Mundial de la Salud (OMS) para dar por controlada la pandemia.

FALLECIDOS Y CURADOS

Las personas fallecidas diagnosticadas con covid-19 desde el inicio de esta pandemia en Galicia aumentan a 2.695, al haber notificado este viernes la Consellería de Sanidade dos nuevos óbitos.

Mientras, 185.396 personas diagnosticadas de coronavirus se han curado en toda la comunidad gallega desde el comienzo de esta crisis sanitaria, que constituyen 537 más que las contabilizadas hasta el día anterior.