Los autotest de saliva para detectar el COVID-19 en niños de 5 a 11 años estarán disponibles en las farmacias gallegas a partir del próximo viernes 17, según anunció ayer en una entrevista en la Radio Galega el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña. Los padres deberán recoger en las boticas estas pruebas. Cada menor en esa franja de edad tendrá asignada una. Los test deberán realizarse en los domicilios, y en caso de positivo se deberá contactar con el Sergas para realizar una prueba PCR de confirmación.

Comesaña avanzó que se “reforzarán” los huecos de citas para la realización de test a estos niños “en el rango de 24-48 horas”. En Galicia hay unos 150.000 niños de entre 5 y 11 años y la previsión de Sanidade es que todos puedan hacerse esta prueba, aunque “en principio no hay límite” de disponibilidad contemplado.

La franja de edad entre 5 y 11 años, cuya vacunación comenzará el próximo miércoles día 15, es la que registra la mayor incidencia en prácticamente todas las comunidades, también en Galicia, con 743, doblando la media gallega de 383.

Respecto al grupo etario de entre 50 y 59 años, que ha comenzado a ser citado por SMS para recibir la dosis de refuerzo, el conselleiro de Sanidade recalcó que la cobertura de todos los adultos con dosis de refuerzo será “una realidad” de forma “inmediata”. Aunque no se refirió específicamente a la convocatoria de los “cincuentañeros”, realizada antes de la aprobación por parte de la Comisión de Salud Pública, se limitó a señalar que Sanidade prepara el proceso para administrar la dosis de refuerzo en ese grupo etario. “Nosotros estamos ya trabajando para seguir vacunando por debajo de los 60 años”, dijo. Fuentes de la Consellería de Sanidade aseguraron que esta anticipación es posible porque se prevé recibir el aval de la citada Comisión de Salud Pública, de la que forman parte las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad.

Comesaña volvió a expresar su preocupación, reconociendo que “los datos no son positivos”. Galicia, con una incidencia a 14 días de 383, supera la media española, que es de 323. Sin embargo, el conselleiro valoró que la ocupación de los hospitales gallegos se mantiene “en un valor aceptable” y por debajo del dato global de España, con un 3,12% de pacientes COVID en camas convencionales y un 5,37% en las ucis. Por ejemplo, Cataluña, con una incidencia algo menor que Galicia (366), registra en esos mismos indicadores un 5,41% y un 21%, respectivamente.

El conselleiro señaló que continuará el aumento de la incidencia, toda vez que durante algunos días ya se superan los 1.000 positivos confirmados al día en toda Galicia. También avanzó que la Xunta pedirá hoy el aval del TSXG para extender el certificado COVID a cines, teatros y eventos masivos, “en el rango de 200, 300 o 400 personas”.

La última reunión del subcomité clínico abordó recomendaciones como que las reuniones sociales típicas de estas fechas no superen el entorno de las ocho o diez personas. No obstante, el conselleiro de Sanidade advirtió que no descartan aplicar restricciones obligatorias para Navidad, “en función de la evolución” de la pandemia de los próximos días, “sobre todo en la presión hospitalaria”.

Los contagios rozan el millar pese al efecto fin de semana

Los casos totales de coronavirus en Galicia desde el inicio de la pandemia superaron ayer los 200.000 (en concreto, 200.252 ), tras un hito simbólico en el que la cifra de contagios volvió a rondar el millar (964) y situó los casos activos en 11.652, pese al efecto fin de semana, al que cabría también atribuir el aumento de ingresados, 273 tras aumentar en 21 en la última jornada. Del total de hospitalizados por COVID, hay 225 en planta —16 más— y 48 en UCI —cinco más—. Hay que tener en cuenta que en fin de semana suelen hacerse menos diagnósticos y apenas se dan altas hospitalarias. El área sanitaria de Vigo sigue concentrando la mayor presión asistencial con 95 hospitalizados, 10 más en la última jornada. La de A Coruña-Cee cuenta con 25 ingresados (+2), si bien en cuidados intensivos se mantienen cuatro pacientes; la de Santiago-Barbanza tiene 16 (+3), cinco de ellos (+1) en UCI; y la de Lugo-A Mariña-Monforte suma 15 hospitalizados (+3), de los que cinco (+2) están críticos. Ayer se notificó otro fallecimiento, el de un hombre de 93 años en el Chuo (Ourense), que eleva la cifra total de decesos por COVID en Galicia a 2.699.