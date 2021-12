El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha insistido este miércoles en Lugo que habrá que esperar a los "resultados" del puente de diciembre de la semana pasada para saber cuando llegará el pico de la sexta ola a Galicia por contagios de COVID-19. Galicia registra en la actualidad 13.331 casos activos tras otra jornada con más de mil nuevos contagios.

Así, en declaraciones a los medios, ha incidido en que se "sigue con los datos preocupantes de casos activos diarios, esperando a que se consoliden los datos de estos días post puente y confirmar si hay un incremento". "Esperamos que no", ha dicho, para matizar s se mantiene "esa tendencia a la estabilidad que empezábamos a apuntar" adelantada a finales de la semana pasada por la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, -después del puente por los festivos de los días de la Constitución y la Inmaculada Concepción. "Pero como hemos dicho estos días queremos ver si el efecto del puente puede romper esa tendencia a la estabilización", ha abundado.

Comesaña, preguntado sobre el "pico", ha insistido en que todo dependerá del "efecto de los puentes". "Si se incrementan los casos no habrá pico y seguiremos creciendo y si no se produce ese incremento podríamos esperar que el número de casos no siga creciendo al ritmo de hasta ahora", ha señalado.

En cuanto a la variante ómicron, el conselleiro ha recordado que "no es exclusiva de Galicia". "Las previsiones y lo que vamos viendo es que es una transmisibilidad más alta de lo que estamos acostumbrados", ha señalado.

"Nos preocupa, en Galicia cuando se empezó a hablar de esta variante pusimos un sistema de doble PCR, fruto de ese sistema pudimos detectar esos primeros casos y los seguimos detectando", ha matizado.

Comesaña ha señalado que se tiene "un especial cuidado en todo el manejo de los contactos de estos casos positivos, como es de recibo de hacerlo por vigilar esa transmisibilidad". "Lo que va pasando es que se confirma esa alta velocidad de transmisión", ha señalado.

VACUNA NIÑOS

Sobre la vacunación de los menores de 12 años, el conselleiro ha destacado a que "se ha hecho todo el trabajo para que eso sea así". "Tenemos el referente de la vacunación de 12 a 16 que es similar a este grupo y donde todo funcionó con normalidad, no hubo ningún tipo de problema", ha sostenido.

"Esta vacuna es segura para estos niños, con millones de vacunados en el mundo que no han tenido ningún problema", ha concluido para tranquilizar sobre los efectos de la inmunización en los menores.