El área sanitaria de A Coruña y Cee escala hoy hasta los 2.098 casos activos de COVID. Son 112 más que ayer, 626 más que hace una semana y seis veces más que hace un mes, pues el 17 de noviembre había 341 contagiados en fase activa del virus. Ahora los contagios se han disparado y se encuentran en su punto álgido dentro de esta sexta ola, tanto en el conjunto de Galicia como en concreto en el área coruñesa, que empezaba la semana con 177 positivos el lunes, bajaba a 140 nuevos contagios el martes, 180 positivos el miércoles y ayer ya subía a 187. Hoy ya son más de 200 los positivos detectados en 24 horas, pues Sanidade notifica exactamente 205 nuevos contagios --entre las 18.00 horas del miércoles y las 18.00 horas de ayer jueves-- y aunque las altas también aumentan no alcanzan para mitigar el impacto de los contagios en el balance de afectados, con lo que el área de A Coruña y Cee ya ronda los 2.100 infectados.

Galicia sube a 14.346 casos activos (+511) tras un día con 1.240 positivos (24 más que ayer), 732 altas y cuatro óbitos de personas diagnosticadas de COVID-19. La coruñesa es hoy la segunda área con más contagios diarios y la segunda donde más suben los casos activos. Vigo sigue al frente con la mayor cifra de positivos, 330 en la última jornada (-32), y con 4.561 casos activos (+83). Ourense es la segunda demarcación con más contagiados en fase activa del virus, 2.797 (+42) tras un día con 202 positivos (+18). Pontevedra notifica 196 nuevos contagios (+25) y escala a 2.215 casos activos (+110), un repunte similar al de A Coruña, que con 205 nuevos contagios se sitúa en 2.098 casos activos (+112).

Santiago es el área donde más se incrementan hoy las infecciones activas, pues sube a 1.248 (+125) tras una jornada con 192 positivos (+15). Lugo notifica 81 positivos (-18) y se sitúa en 891 casos activos (+25). Y Ferrol, con 36 nuevos contagios en 24 horas (10 menos que la víspera) sube a 536 casos activos (+14).

HOSPITALES

La presión hospitalaria apenas se resiente hoy en el balance global de Galicia pero sí aumenta en los hospitales coruñeses, pues suben a 35 (+4) los pacientes ingresados con COVID, 6 de ellos en UCI (+1). Hay 32 enfermos en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), 5 de ellos en UCI, y hay además un enfermo en planta en el hospital de Cee y dos en el HM Modelo, uno de ellos en UCI.

En total en Galicia hay 277 enfermos con coronavirus hospitalizados, uno más que ayer. Hay 47 pacientes en UCI (-2) y 230 en plantas COVID (+3). Vigo es el área con mayor presión hospitalaria: 93 hospitalizados, 20 de ellos en UCI.

ÓMICRON

A la alta tasa de vacunación y el avance en la administración de la tercera dosis atribuyen los especialistas consultados por este diario el menor impacto de esta sexta ola en los hospitales coruñeses, con todo, instan a “no bajar la guardia” y a “extremar las precauciones”, teniendo en cuenta que las fiestas navideñas están a la vuelta de la esquina y que la variante ómicron —más transmisible que sus predecesoras, según los datos que han trascendido hasta el momento— circula ya en nuestro entorno. La Consellería de Sanidade había confirmado, hasta ayer, media docena de positivos de esa variante, originaria de Sudáfrica y Botsuana, en el área sanitaria coruñesa, donde hay más posibles casos en estudio. Los expertos estiman, no obstante, que “son muchos más”, máxime después de hacerse público, ayer, el último informe de CovidBens, que revela que ómicron ocupa ya el 4% de la carga viral en aguas residuales de A Coruña y sus concellos limítrofes (Arteixo, Cambre, Culleredo y Oleiros). Los investigadores del proyecto financiado por la EDAR Bens obtuvieron ese dato tras analizar muestras recogidas el 6, el 8 y el 13 de diciembre, es decir, hasta cinco días antes de confirmarse (el pasado domingo 11) el primer caso de esa variante en la demarcación sanitaria coruñesa.

Pese a la fuerte irrupción de ómicron, el último informe de CovidBens constata que la variante delta, originaria de la India, es la que sigue predominando en A Coruña y su área metropolitana, pues ocupa el 95% de la carga viral en las muestras de aguas residuales analizadas por los investigadores del proyecto. El 1% restante corresponde a otras variantes del SARS-CoV-2, sin especificar.

El último informe de CovidBens ha detectado, también, un importante incremento de la carga viral en aguas residuales de A Coruña y sus concellos limítrofes, de hecho, la presencia del SARS-CoV-2 en ese medio es mayor que en las navidades de 2020, cuando había más restricciones en vigor que en la actualidad y la población estaba sin vacunar contra el COVID. Según los investigadores del proyecto financiado por la EDAR Bens, el pasado lunes, 13 de diciembre, se detectaron 835.130 copias del virus por litro, una cifra similar a la registrada en enero de este año, en pleno pico de la tercera ola de la pandemia.

En este contexto, los responsables sanitarios apelan a la prudencia e insisten en que los próximos días serán claves para el devenir de esta sexta ola, en el conjunto de España, en Galicia y también, por supuesto en la demarcación coruñesa. La jefa de Medicina Preventiva y Salud Laboral del área sanitaria, María José Pereira, apuntaba recientemente en estas páginas que, con los datos actuales de contagios, si no existiesen las vacunas contra el COVID, “estaríamos en la misma situación que el pasado mes de enero”. “Siempre he insistido en las medidas no farmacológicas, como el uso de la mascarilla y la distancia social, para cortar la transmisión del virus, pero la realidad es que la vacuna es una medida de fácil aplicación, segura, que se está administrando de forma masiva y que la población ha aceptado”, subrayaba.

LA NAVIDAD, EN 'BURBUJAS'

Con la sexta ola de la pandemia de SARS-CoV-2 sin freno en Galicia, donde los contagios llevan semanas disparados y las hospitalizaciones aumentan a un ritmo que difiere bastante entre las áreas sanitarias del norte y el sur, el menú navideño que proponen los expertos se compone de burbujas y dosis extra de prudencia. Desde la Sociedade Galega de Medicina Interna (Sogami) aconsejan, en este sentido, limitar las celebraciones de los próximos días a grupos “reducidos” de “allegados” que no superen las “cinco o seis personas”.

“Lo ideal es mantener círculos cerrados, de más o menos cinco ó seis personas, y evitar coincidir con gente a la que hace mucho tiempo que no se ve”, recomienda la sociedad científica a través de un comunicado, en el que el doctor José López Castro, coordinador del Servicio de Medicina Interna del Hospital de Monforte de Lemos (Lugo) y miembro de la Sogami, insiste en implementar las medidas de protección que, a estas alturas de la pandemia de SARS-CoV-2, ya todos conocemos, como el uso de la mascarilla o la distancia social, debido a la presencia ya confirmada de la variante ómicron, “altamente contagiosa”.

Sobre el máximo de personas que se deberían juntar en torno a las mesas navideñas, el doctor López Castro asegura que “los números son consensos administrativos, estimaciones”. “Lo único que ha demostrado la eficacia en la disminución de la transmisión es el uso de la mascarilla y la distancia social”, reitera el coordinador del Servicio de Medicina Interna del Hospital de Monforte de Lemos, quien incide en que lo “aconsejable son los grupos burbuja”.

PRUEBAS ANTES DE REUNIONES

Con respecto a la realización de pruebas antes de acudir a una celebración, el doctor López Castro explica que “los test tienen un alto poder predictivo positivo, especialmente si se manifiestan síntomas, pero que salga negativo no es garantía, como se ha visto en el caso del contagio masivo de trabajadores del Hospital Regional de Málaga tras una comida navideña, sobre todo, si se está asintomático”, señala este miembro de la Sociedade Galega de Medicina Interna, cuando acaba de trascender un brote similar, tras una cena en la que participaron más de un centenar de médicos residentes del área sanitaria de Santiago.

“El test no se puede tomar como una determinación rigurosa”, reitera el doctor López Castro, e inmediatamente añade: “Siempre hay que usar mascarilla aunque dé negativo el test de antígenos”.

Al hilo del arranque de la campaña de vacunación infantil, dirigida a los pequeños de entre 5 y 11 años, el doctor López Castro recuerda que “la inmunización se hace teniendo en cuenta que ahora mismo el principal vehículo transmisor del SARS-CoV-2 son los menores de 12 años, no tanto por cómo cursa en ellos la enfermedad”. “Este grupo de población actúa como un vector de contagio”, advierte el coordinador del Servicio de Medicina Interna del Hospital de Monforte de Lemos, quien insta, no obstante, a “ser cautos y vigilar la aparición de posibles efectos adversos”.

“Sin duda, la vacunación masiva ha servido para disminuir la tasa de ingresos en UCI, la tasa de hospitalizaciones y de COVID grave. Por probabilidad están ingresando vacunados en UCI, pero sigue habiendo mayor proporción de no vacunados”, incide este internista, para volver a instar a “no relajar medidas, aunque estemos vacunados”. “Un vacunado sigue siendo un transmisor, aunque en menor grado que un no vacunado”, concluye.