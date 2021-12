La sexta ola de la pandemia de SARS-CoV-2 continúa su avance en el área sanitaria de A Coruña y Cee, que roza ya las 2.000 infecciones activas (en concreto, son 1.986) tras notificarse otros 187 positivos en 24 horas, frente a los 180 de la jornada anterior, según el balance diario del Servizo Galego de Saúde (Sergas), lo que supone un nuevo récord de contagios en esta etapa de la emergencia sanitaria. El virus continúa sin tocar techo en la demarcación coruñesa, no obstante, su presencia en la calle es muy superior a su impacto en los hospitales, pese a que ayer se registró un ligero repunte de los ingresados con COVID, que pasaron de 28 a 31. La mayoría de esos pacientes se encuentran en el edificio principal del Complexo Hospitalario Universitario (Chuac), cuatro en cuidados intensivos (UCI) y 24 en planta. Los tres restantes se reparten entre el Hospital Virxe da Xunqueira de Cee, que alberga a un enfermo con coronavirus en planta, y el HM Modelo, donde permanecen ingresados dos pacientes con COVID, uno en la UCI y el otro en un área de hospitalización convencional.

A la alta tasa de vacunación y el avance en la administración de la tercera dosis atribuyen los especialistas consultados por este diario el menor impacto de esta sexta ola en los hospitales coruñeses, con todo, instan a “no bajar la guardia” y a “extremar las precauciones”, teniendo en cuenta que las fiestas navideñas están a la vuelta de la esquina y que la variante ómicron —más transmisible que sus predecesoras, según los datos que han trascendido hasta el momento— circula ya en nuestro entorno. La Consellería de Sanidade había confirmado, hasta ayer, media docena de positivos de esa variante, originaria de Sudáfrica y Botsuana, en el área sanitaria coruñesa, donde hay más posibles casos en estudio. Los expertos estiman, no obstante, que “son muchos más”, máxime después de hacerse público, ayer, el último informe de CovidBens, que revela que ómicron ocupa ya el 4% de la carga viral en aguas residuales de A Coruña y sus concellos limítrofes (Arteixo, Cambre, Culleredo y Oleiros). Los investigadores del proyecto financiado por la EDAR Bens obtuvieron ese dato tras analizar muestras recogidas el 6, el 8 y el 13 de diciembre, es decir, hasta cinco días antes de confirmarse (el pasado domingo 11) el primer caso de esa variante en la demarcación sanitaria coruñesa.

Pese a la fuerte irrupción de ómicron, el último informe de CovidBens constata que la variante delta, originaria de la India, es la que sigue predominando en A Coruña y su área metropolitana, pues ocupa el 95% de la carga viral en las muestras de aguas residuales analizadas por los investigadores del proyecto. El 1% restante corresponde a otras variantes del SARS-CoV-2, sin especificar.

Ligero repunte de la hospitalizaciones por COVID en el área sanitaria coruñesa, al pasar de 28 ingresados a 31 en 24 horas

El último informe de CovidBens ha detectado, también, un importante incremento de la carga viral en aguas residuales de A Coruña y sus concellos limítrofes, de hecho, la presencia del SARS-CoV-2 en ese medio es mayor que en las navidades de 2020, cuando había más restricciones en vigor que en la actualidad y la población estaba sin vacunar contra el COVID. Según los investigadores del proyecto financiado por la EDAR Bens, el pasado lunes, 13 de diciembre, se detectaron 835.130 copias del virus por litro, una cifra similar a la registrada en enero de este año, en pleno pico de la tercera ola de la pandemia.

En este contexto, los responsables sanitarios apelan a la prudencia e insisten en que los próximos días serán claves para el devenir de esta sexta ola, en el conjunto de España, en Galicia y también, por supuesto en la demarcación coruñesa. La jefa de Medicina Preventiva y Salud Laboral del área sanitaria, María José Pereira, apuntaba recientemente en estas páginas que, con los datos actuales de contagios, si no existiesen las vacunas contra el COVID, “estaríamos en la misma situación que el pasado mes de enero”. “Siempre he insistido en las medidas no farmacológicas, como el uso de la mascarilla y la distancia social, para cortar la transmisión del virus, pero la realidad es que la vacuna es una medida de fácil aplicación, segura, que se está administrando de forma masiva y que la población ha aceptado”, subrayaba.