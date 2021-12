Un trabajo sobre el impacto de la pandemia de SARS-CoV-2 en las urgencias del área de Cirugía plástica, reparadora y estética ha llevado a Alejandro Fernández Quinto, médico interno residente (MIR) de 5º año en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), a recibir el Premio Nacional de Residentes de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (Secpre). Un reconocimiento “totalmente inesperado”, asegura este facultativo, “muy contento” y “orgulloso” de recibir un galardón que habitualmente se convoca en el marco del congreso nacional de la especialidad, pospuesto en 2020 por la emergencia sanitaria, y que este año se celebró en formato virtual.

Cuenta el doctor Fernández Quinto que el trabajo premiado por la Secpre se empezó a gestar al inicio de la pandemia de SARS-CoV-2, cuando en el Chuac —como en el resto de hospitales españoles y de casi todo el planeta— “las cirugías programadas se redujeron sustancialmente para operar solo lo imprescindible” y los especialistas del área de Cirugía plástica, reparadora y estética empezaron a constatar “ciertos patrones diferentes”. “Acudían menos pacientes a Urgencias, en eso estábamos todos de acuerdo, pero la reducción era, por así decirlo, asimétrica. Más acusada en unos grupos de enfermos que en otros. Tras comentarlo con mis compañeros, decidimos poner en marcha un estudio para demostrar que, efectivamente, esto era así”, refiere el especialista, quien especifica que optaron entonces por comparar las urgencias recibidas durante el confinamiento de la primera ola de la pandemia, “en concreto, entre marzo y junio de 2020”, con las atendidas en el mismo periodo de este año, y también en 2019, el ejercicio inmediatamente anterior a la emergencia sanitaria.

“Constatamos que, durante el confinamiento, hubo una reducción global en el número de urgencias atendidas en nuestra área, algo que ya esperábamos por trabajos realizados por otros compañeros, incluso de otros países. No obstante, comprobamos que en A Coruña esa disminución era especialmente importante en determinados tipos de lesiones como, por ejemplo, los traumatismos faciales. Los casos de ese tipo que vemos de forma habitual suelen ser producto de actividades deportivas al aire libre, que en aquel momento no se podían realizar; de caídas de personas de cierta edad, con problemas de equilibrio o que se tropiezan en la calle, y entonces no se podía salir de casa; o de agresiones producidas en contextos de fiesta y ocio nocturno, que tampoco existían”, explica.

“Entre marzo y junio de este año”, continúa el doctor Fernández Quinto, “se recuperó el número global de urgencias con respecto a 2019”, no obstante, los especialistas del área de Cirugía plástica, reparadora y estética del Chuac corroboraron, también, una reducción de las emergencias de pacientes quemados (la Unidad del complejo hospitalario coruñés es referente en el noroeste peninsular para el abordaje de esos cuadros clínicos). “No tenemos muy claro si esta disminución se produjo porque también nosotros nos adaptamos mejor a la situación de la pandemia, y teníamos ingresos de menor duración, o porque el periodo analizado coincidió con momentos en los que intentamos organizarnos de otra manera. En ocasiones, a algunos pacientes quemados provenientes de otros centros sanitarios los podíamos valorar a través de telemedicina, mediante imágenes o videollamadas, para no saturar las Urgencias”, apunta el facultativo, e inmediatamente concluye: “Así como en 2020 bajó la actividad en general, y sobre todo las lesiones por traumatismos, este año nos hemos ido adaptando a la situación y hemos recuperado las cifras de urgencias previas a la emergencia sanitaria”.

El doctor Fernández Quinto detalla que, en circunstancias normales, las urgencias que los especialistas del área de Cirugía plástica y reparadora del Chuac ven con más frecuencia son, por un lado, las “grandes quemaduras” y, por otro, “los traumatismos de mano y miembro superior con lesiones abiertas, tendinosas o nerviosas”, e incluso, “las amputaciones de mano o dedos” . “También atendemos a bastantes pacientes con traumatismos faciales (fracturas nasales o de diferentes huesos de la cara), infecciones de partes blandas que requieren algún tipo de manejo quirúrgico, o lesiones más pequeñas, como úlceras o heridas complejas que no evolucionan adecuadamente”, indica el facultativo, quien asegura que “no hay un perfil mayoritario” del paciente que requiere la atención urgente de los cirujanos plásticos y reparadores, sino que varía “en función del tipo de lesión”. “Los grandes quemados, en muchos casos, son personas mayores, con algún problema de equilibrio, o incluso niños, que han sufrido una caída encima de unas brasas o alguna situación similar. Los traumatismos se dan, sobre todo, en personas en edad laboral y, cuando son en la cara, los afectados suelen ser jóvenes que han sufrido esa lesión durante la práctica deportiva o en un contexto de agresión, o mayores que se han caído en la calle y tiene pequeñas lesiones porque llevan gafas o por haberse golpeado, por ejemplo, contra la acera”, indica.