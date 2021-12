Coa ollada máis nova á figura e á obra de Xela Arias, a Real Academia Galega (RAG) púxolle onte o ramo á súa programación das Letras Galegas 2021. A institución acolleu o acto de entrega dos galardóns do concurso Contádenos o voso Día das Letras, convocado ao abeiro do proxecto dixital Primavera das Letras, que recoñeceron as creacións do alumnado dos colexios do Carballal (Marín), Manuel Mallo Mallo (Lugo) e Souto-Donas (Gondomar). O presidente da institución, Víctor F. Freixanes, e a académica responsable do portal da RAG para os cativos e cativas de Infantil e Primaria, Fina Casalderrey, recibiron na sede da institución unha representación do profesorado e o alumnado dos colexios gañadores.