El padre de dos menores de 14 y 12 años ha denunciado su sustracción por parte de su exmujer, la madre de los niños, que rechazaba vacunarlos contra el COVID-19. Se encuentran desaparecidos desde el pasado 16 de diciembre en la localidad de Jerez de la Frontera. El progenitor de los menores ha asegurado que su exmujer se los ha llevado para no vacunarlos contra el coronavirus. Desde entonces, según su relato, los niños no han acudido al colegio y no responden a sus llamadas.

El abogado del padre de los menores, José Javier Toucedo Carmona, ha manifestado que la madre no quería vacunar a los niños no solo del COVID-19, sino de ninguna otra enfermedad. El letrado añade que después de que el juzgado fallase a favor del padre, ésta se los llevó del colegio y dejó de entregar a los niños en el régimen de custodia compartida. “El padre lleva sin ver a los críos cerca de 50 días”, asegura el abogado del progenitor, que ha interpuesto una demanda por lo civil para pedir que la custodia de los menores corresponda al padre, así como ha solicitado una medida urgente para que la madre entregue a los chicos.