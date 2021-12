La Comisión Europea (CE) decidió ayer limitar a nueve meses la validez del certificado COVID para viajar por la Unión Europea sin dosis de refuerzo; la medida entrará en vigor el 1 de febrero de 2022 si los países europeos no presentan alegaciones.

Bruselas pretende así impulsar la dosis de refuerzo ante la constatación de que los anticuerpos se reducen pasados 6 meses desde la última dosis y armonizar los requisitos que imponen los gobiernos europeos para poder viajar por la UE.

El Ejecutivo comunitario precisó que su propuesta no interfiere con las restricciones que diversos Estados miembros están imponiendo actualmente ante el avance de la variante ómicron, como la obligatoriedad de presentar un test negativo en coronavirus SARS-CoV-2 incluso para las personas vacunadas.

“Esto es una especie de respuesta de emergencia en esta clara situación de la variante ómicron”, dijo el portavoz de Interior de la Comisión, Christian Wigand, que reiteró la petición de Bruselas de que estas restricciones sean “proporcionadas y que duren lo menos posible”.

La Comisión precisó que aún no ha determinado la validez del certificado COVID una vez obtenida la dosis de refuerzo, porque aún se necesita recabar información sobre cuánto tiempo duran los anticuerpos en este último caso.

Actualización por ómicron

Por otra parte, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés), aún desconoce si será necesario adaptar las vacunas ya aprobadas para hacer frente a la nueva variante ómicron.

Según la directora de la EMA, Emer Cooke, “aún no hay respuesta sobre si se necesita una vacuna adaptada con una composición diferente para abordar esta o cualquier otra variación emergente”. No obstante, no todo es negativo, ya que “no habrá que empezar de cero con la composición de la vacuna actualizada”. Cooke pidió tiempo para ver más datos sobre el impacto de la variante en la efectividad de las vacunas aprobadas.