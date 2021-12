La Lotería de Navidad dejó ayer un pellizco de suerte en la ciudad, esquivó, eso sí, a los concellos limítrofes, ya que hay que irse a Carballo, a Malpica o a Laxe para encontrar familias contentas de haber invertido en un boleto. En A Coruña no se vendió nada de El Gordo, el 86.148, aunque, al haberse despachado en la estación de Atocha de Madrid, en la zona del AVE, es posible que alguno de esos décimos esté en la ciudad. Dejando fuera del cálculo las pedreas, solo en A Coruña se repartieron unos 320.000 euros, en cuartos y quintos premios.

La emoción llegó enseguida a la administración La Suerte, en el número 152 de la avenida de Oza, con el primer quinto premio que salió del sorteo, el 92.052. Javier Sobrino no pensaba que, ayer, tendría que acercarse al negocio de su hija. “Ella está de baja, porque está recién operada y hoy [por ayer] no íbamos a abrir, pero estamos muy contentos”, decía ayer Sobrino y es que el gremio de loteros convocó una huelga estatal para el día de ayer, con el objetivo de reclamar la actualización de las comisiones que cobran por la venta de décimos y mejoras en sus condiciones salariales, ya que llevan 17 años sin incrementos en la parte que ellos ingresan por cada billete que venden.

La administración, que estaba cerrada cuando llegaron los medios de comunicación, despachó diez décimos de este número, todos ellos por ventanilla, y cada uno de sus beneficiarios resultó agraciado con 6.000 euros.

Sobrino contaba ayer, muy emocionado, que “lo que más gusta” de esta profesión tan relacionada con la suerte y con la posibilidad de cambiar vidas, es no solo dar premios, sino que sean “muy repartidos” y, si puede ser, a sus vecinos.

Recordaba también que hace cinco años, cuando su hija se hizo cargo de la administración, fue un quinto premio madrugador —como el de ayer, que salió, cuando apenas habían pasado unos minutos del inicio del sorteo— el que les dio la alegría de estrenarse en el reparto de suerte.

De uno de los cuartos premios, del 42.833, se vendieron once décimos en la ciudad, diez, una serie completa en la administración de Carrefour, en Alfonso Molina, todos ellos en ventanilla, y uno, de máquina, en el estanco de la calle Capitán Juan Varela. Cada boleto tiene un premio de 20.000 euros, así que, en total, se repartieron de este premio en la ciudad 220.000 euros. En la única administración de loterías de Malpica también se despachó una serie entera de este número. A diferencia de los otros casos, contaba ayer Carolina Hombre, la propietaria de la administración de Malpica, que uno de sus vecinos había bajado a verla para decirle que había sido uno de los agraciados. “Se acercó con la botella de champán para decirnos que le había tocado y para brindar con nosotros”, comentaba ayer Hombre, muy emocionada por haber llevado la suerte a la casa de, por lo menos, un vecino. “Sentimos mucha alegría”, explicaba ya con el sorteo bien avanzado, y con ganas de seguir dando premios.

Lleva en el negocio ocho años, así que, su ilusión es repartir mucha más suerte en los próximos sorteos. “Es lo más grande que hemos dado, sobre todo en Navidad, habíamos dado 82.000 euros en la Primitiva”, relataban ayer, en la administración malpicá.

Belén González, del estanco de la calle Capitán Juan Varela —en la zona de los nuevos Juzgados— contaba ayer que estaba “muy emocionada” por haber vendido un décimo que encerraba 20.000 euros de premio, sobre todo, porque hace tan solo dos años que introdujeron en el negocio la venta de décimos de lotería, para ella es también el premio más grande que ha dado.

Xabier Soto lleva cinco años como lotero, este año se estrenó como propietario en la administración de Carrefour y lo hizo a lo grande. Vendió diez décimos del 42.833, uno de los cuartos premios de la Lotería Nacional, todo por ventanilla.

“Es el primer premio grande que damos, estamos muy contentos”, explicaba ayer Soto, que había decidido secundar la huelga pero que, la suerte le obligó a levantar la persiana, en esta ocasión, para celebrar el reparto de 200.000 euros. Al haber vendido los números por ventanilla y ser en un centro comercial, Soto desconocía ayer quiénes podrían ser los agraciados, de este premio que fue muy repartido, ya que, según consta en la web de Loterías, el número se vendió en más de un centenar de establecimientos repartidos por toda España.

Matilde Fraguela estaba ayer encantada de haber puesto a la venta el 24.198 en su administración de Laxe, porque salió en el segundo alambre de la sexta tabla y cada uno de estos décimos tiene una gratificación de 6.020 euros, ya que es uno de los quintos premios del sorteo de Navidad. “No sé ni cuándo ni a quién se los vendí, porque fue venta por ventanilla, así que, fueron todos particulares. Lo que no sé es si fue a vecinos de Laxe o a gente de fuera que se lo llevó en verano. Cuando empezamos la campaña, yo cojo varias terminaciones y, según se me van acabando, las voy reponiendo, si quedan, y esta serie no tengo ni idea de cuándo la vendí”, relataba ayer Fraguela, que nunca había dado un premio tan grande.

En A Zapateira se despacharon dos billetes de máquina del 91.179, un cuarto premio que dejó a los trabajadores de la cafetería El Abuelo “muy contentos”, no solo por haber sido ellos lo que vendieron esos dos boletos que escondían 20.000 euros de premio cada uno, sino también porque el número de la casa, el 41.008 tiene el reintegro, así que, los que decidieron jugarlo, recuperarán su inversión.

Miguel Currás, que es el propietario del negocio, estaba ayer también muy emocionado con la noticia de que había repartido suerte. “¡Esto es maravilloso!”, acertaba a decir, minutos después de saber que ese cuarto premio había pasado por sus manos.

Otro de los quintos premios, el 89.109 fue vendido en Carballo, fueron solo dos décimos, pero sirvieron para que el Concello no se fuese de vacío en el sorteo de ayer.

La suerte pasó de largo en la comarca de A Coruña, aunque en 00085, de O Estanco de Paiosaco repartió miles de euros entre sus clientes, ya que cada uno de los décimos vendidos resultó premiado con una pedrea de cien euros.