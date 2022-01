Apenas cinco de cada 10.000 personas las padecen, el 80% tiene un origen genético, suelen ser incurables y hasta conseguir el diagnóstico exacto, los afectados y sus familias se ven obligados, en muchos casos, a realizar un periplo de varios años por la consulta de diversos especialistas. Son las catalogadas como enfermedades raras, dolencias poco frecuentes de las que se conocen casi 7.000 tipologías en todo el mundo, de ahí que, en su conjunto, engloben a un porcentaje elevado de población. Una minoría muy numerosa, ya que en Galicia se estima una incidencia que ronda los 200.000 casos y, en toda España, esa cifra se elevaría hasta los 3 millones de afectados.

Ataxia, lupus, talasemia, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica (ELA), síndrome de Arnold-Chiari, miopatía de Duchenne, síndrome por deficiencia en gen CDKL5, esclerodermia, osteogénesis imperfecta, síndrome de Pompe, síndrome de Rubinstein-Taybi, corea de Hungtinton... La lista es interminable, y las características y sintomatología de las dolencias poco frecuentes, tan variadas como sus nombres. En lo que coinciden la mayoría de los afectados, no obstante, es en denunciar lo poco que se destina a investigación y la gran demora a la que se han de enfrentar, en un elevado porcentaje de casos, para obtener un diagnóstico firme.

Este fin de semana toca abrir, sin embargo, el prólogo de un libro de 365 páginas, y en la Federación Gallega de Enfermedades Raras y Crónicas (Fegerec) confían en poder escribir una buena historia, con la ayuda de las administraciones y con el respaldo también, por supuesto, de la sociedad civil. Así dan la bienvenida 2022, con la ilusión de ver cómo la Estratexia Galega de Enfermidades Raras, anunciada por el Servizo Galego de Saúde (Sergas) el año pasado y que incluye, entre otras actuaciones, la creación de unidades de referencia para el abordaje de esas dolencias en las áreas sanitarias de A Coruña, Santiago y Vigo, da sus primeros pasos.

“A pesar del estado de alarma y de que 2021 que parece que voló, se siguió trabajando en la estrategia de enfermedades raras desde la Administración, y esto permitió que pudiésemos presentarla durante el año que acaba de finalizar. De momento está en el papel, pero con mucho trabajo por parte de la Comisión Galega de Enfermidades Raras. Formada por un equipo de profesionales sanitarios y del ámbito social, y con representación también de los pacientes, se han creado equipos de trabajo y nuestra perspectiva, de cara al futuro, es muy esperanzadora. Yo, en concreto, estoy muy ilusionada, porque veo que tanto las personas con las que comparto equipo, como la Subdirección de Atención Hospitalaria —quien nos coordina y convoca, con la doctora Consuelo Benito al frente— comprometen su tiempo para sacar adelante este proyecto que llevamos tanto tiempo esperando, y creo que esta es la única manera de hacerlo” , refiere la directora de la Fegerec, Carmen López, quien asegura que la puesta en marcha y desarrollo de la Estratexia Galega de Enfermidades Raras “va a suponer, sobre todo”, que los afectados por esas dolencias y sus familias “no estén tan perdidos dentro del sistema”.

“Que el Sergas disponga de dispositivos específicos para abordar un tratamiento y un diagnóstico muchísimo más precoz y que las familias, en teoría, no tengan que peregrinar tanto buscando caminos, de un hospital a otro. Además, que los profesionales que se asignen a las tres unidades de referencia que se van a crear en A Coruña, Santiago y Vigo tengan experiencia y un compromiso en el ámbito clínico con el perfil de estas enfermedades, y dispongan de más recursos, ayudará también a mejorar muchísimo el conocimiento sobre ellas. Todo esto va a tener, sin duda, un impacto directo en los pacientes y en sus familias, pues contribuirá a que se recorten los tiempos de seguimiento, diagnóstico y tratamiento de estas dolencias”, confía.

Carmen López considera que la puesta en funcionamiento de unidades expertas en dolencias poco frecuentes, en las tres principales áreas sanitarias de Galicia, contribuirá a que “no haya tantas dificultades, y sea el propio sistema quien derive a los afectados a los profesionales más adecuados para el manejo de su enfermedad”. “Y que no que tengan que estar las familias, como hasta ahora, buscándose la vida y haciendo de investigadoras para saber a dónde se tienen que dirigir. Si los propios profesionales están más concienciados e informados, serán también mucho más competentes porque dispondrán de recursos para poder derivar correctamente a los pacientes dentro del propio sistema”, incide la directora de la Fegerec, quien avanza, como otra de las “mejoras” que traerá consigo la Estratexia Galega de Enfermidades Raras, “la figura del gestor de casos”.

“La inexistencia de este perfil en la sanidad pública gallega ha sido una queja constante entre el colectivo de las enfermedades raras. Casi siempre dolencias polisintomáticas, en cuyo manejo intervienen dos, tres, cuatro, cinco e incluso más de seis profesionales, de ahí la importancia de que la nueva estrategia incluya la figura del gestor de casos. Probablemente, una enfermera encargada de coordinar el seguimiento, la comunicación y la atención entre los distintos niveles asistenciales y los diferentes especialistas. Una suerte de mediadora, por así, decirlo, con los pacientes”, expone López, convencida de que en las enfermedades raras, “la información bien dada, en el momento preciso y con el contenido adecuado, forma parte del tratamiento”. “Hay que tener en cuenta que muchas de estas dolencias no tienen ningún tipo de tratamiento farmacológico, de manera que los afectados solo disponen de las terapias que ofrecemos en las asociaciones y del seguimiento en las consultas de los especialistas. Por eso estoy convencida de que la puesta en marcha de la Estratexia Galega de Enfermidades Raras va a suponer un cambio importante”, reitera.

Sin espacio suficiente

Una de arena, y otra de cal. Y es que 2021 finalizó con una noticia que cayó como un jarro de agua fría sobre la directiva de la Fegerec, admite Carmen López, sin tapujos. “Después de once años sin disponer de un espacio propio para desarrollar nuestra actividad, peregrinando de unas instalaciones a otras —primero en el centro asociativo García Sabell, después en la antigua escuela Virgen del Carmen de Eirís y, desde hace unos años, en el centro cívico de San Diego—, teníamos la esperanza de hacernos un hueco en el Espazo Amizar. Nadie nos prometió nunca nada al respecto, pero sí habíamos generado una expectativa desde 2015, después de que ese año se nos demandase información, al igual que en 2018. En 2021, se nos pidió actualizarla, y pensábamos que podía ser una alternativa para nosotros. En San Diego estamos bien, disponemos de servicio de conserjería y nos miman mucho. Entendemos que se trata de un centro cívico y hacen lo que pueden, pero el espacio del que disponemos se nos queda pequeño”, apunta López, quien insiste en que el “disgusto” que se llevaron al “leer en prensa” que en el Espazo Amizar no había sitio para la Fegerec no ha sido menor.

“Me alegro un montón por la asociaciones a las que les toque ir para allí, pero creo que esta federación ha demostrado mucho durante sus once años de recorrido, al pasar de dos profesionales a contar, en este momento, con un equipo con 26 personas para ofrecer toda una serie de servicios a los afectados por enfermedades raras y sus familias, con un compromiso fuera de toda duda. Cuando vemos qué suceden estas cosas no podemos evitar preguntarnos qué más tenemos que evidenciar”, resalta Carmen López, quien asegura, no obstante, que la Fegerec no piensa tirar la toalla, y que seguirá “peleando” a lo largo de este 2022 para intentar conseguir, “por justicia, tener una sede propia”. “O que la Administración nos ayude a disponer de más espacio, porque ese condicionante limita también nuestra actuación. Acabamos de incorporar a dos profesionales nuevos, otra terapeuta ocupacional y una integradora, y están en el pasillo. Hay que tener en cuenta, además, que nuestras terapias (fisioterapia, terapia ocupacional, atención psicológica, etc.) se llevan a cabo, fundamentalmente, de forma individual. Grupal solo tenemos un taller, y con las medidas anti-COVID el aforo es muy reducido”, señala.

Sobre el impacto en la actividad de la Fegerec de la pandemia de SARS-CoV-2, la directora de la federación reconoce que ha sido “importante”, tanto por “las restricciones impuestas por el propio COVID y la situación epidemiológica en cada momento”, como por “las limitaciones que nos ponemos nosotros mismos”. “El factor miedo sigue estando muy presente, sobre todo entre los afectados por las enfermedades raras que dañan el sistema inmunológico, que son muchas. Los usuarios de nuestras asociaciones continúan temerosos, pese a que ya llevamos casi dos años de emergencia sanitaria, y esto ha traído consigo cambios en nuestras formas de hacer que han venido para quedarse”, explica Carmen López, y detalla: “En la actualidad, y de manera ya totalmente normalizada, ofrecemos atención presencial, combinada o solo telemática. Hay quien prefiere recibir, de forma presencial, tanto el tratamiento como la atención en el áreas como la psicología clínica y sanitaria, la rehabilitación funcional o la defensa de derechos y acogida; quien opta por hacerlo de forma telemática, por videollamada o a través del teléfono; y también hay personas que se decantan por compaginar ambas modalidades, porque consideran que así no se exponen tanto”.

En cuanto a la labor que la Fegerec venía desarrollando, tradicionalmente, en los principales hospitales gallegos, y que también se vio afectado, como es lógico, por la emergencia sanitaria, Carmen López admite que aún no se ha recuperado la presencialidad. “Pensamos que los hospitales son espacios, en cierto modo, de riesgo, y por eso preferimos continuar realizando esas consultas, por ahora, de forma telemática. Los pacientes están respondiendo muy bien, y si al principio hacerlo así les generaba un mínimo de desconfianza o inseguridad, en la actualidad eso está totalmente superado. La modalidad virtual nos ha permitido, además, atender a un volumen mucho mayor de personas y vencer las barreras territoriales en esta Galicia tan dispersa y rural”, recalca la directora de la federación, quien reconoce que, “aunque el tema de las terapias se ha encauzado, también, en el ámbito público, igual que la rehabilitación y las consultas”, la cuestión relacionada con el COVID que más quejas genera, en este momento, entre los afectados por enfermedades raras y sus familias son “las demoras en Atención Primaria”, porque “el tiempo transcurrido entre las citas se ha alargado”. “No obstante, he de decir que, en este sentido, todo lo que tiene que ver con las enfermedades raras transcurre, en general, con más normalidad”, concluye.

El consejo genético “en tiempo y forma adecuados”, una prioridad

Pese a los importantes avances en genética e innovación tecnológica que se han ido sucediendo en los últimos años — “lo hemos visto, recientemente, en el caso de la fibrosis quística, con la aprobación del revolucionario medicamento Kaftrio”, apunta la directora de la Fegerec, Carmen López—, los dos principales “caballos de batalla” en el ámbito de las enfermedades raras continúan siendo “los de siempre”: un diagnóstico precoz, y una tratamiento “certero, seguro y eficaz”. “Ambas cuestiones están relacionadas, y es lo que más demandan las familias, que también valoran muchísimo la relación con los profesionales que llevan sus casos. Saber que, en los cinco minutos que tienen de consulta, ellos son su prioridad, y sentirse acompañados en el camino de buscar, tratar de orientarse y recabar información”, sostiene López, quien refiere que “otra de las quejas más habituales” entre las familias de los afectados por dolencias poco frecuentes son “las dificultades a la hora de derivarlos a los Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR)”, algo que también esperan mejore con la puesta en funcionamiento de la Estratexia Galega de Enfermidades Raras.

“En Galicia hay dos CSUR, el de cardiopatías congénitas familiares, que lleva el doctor Roberto Barriales en A Coruña, y el de patologías metabólicas, a cargo de al doctora Luz Couce, en Santiago, y que además es de rango europeo. Existen otros, pero específicos en enfermedades raras hay muy pocos, y las familias se encuentran con dificultades en las derivaciones, porque a quien corresponde realizarlas es al especialista que lleva cada caso”, señala la directora de la Fegerec. Otra de las reclamaciones más frecuentes de los afectados gallegos por enfermedades raras y sus familiares —y en esta cuestión hace especial hincapié Carmen López— es “el estudio y el consejo genético, en tiempo y forma adecuadas”. “Se demoran hasta el punto de que nos hemos llegado a encontrar con dolencias poco frecuentes y hereditarias, presentes en varias generaciones de una misma familia, sin que los afectados reciban el consejo genético en el tiempo y lugar adecuado, y por el profesional conveniente. Y todo esto pese a que, en Galicia, tenemos eminencias en genética, como los doctores Ángel Carracedo y María Jesús Sobrido, entre otros. Esto es algo que también se contempla en la estrategia diseñada por el Servizo Galego de Saúde (Sergas), y que urge solucionar cuanto antes. Pensamos que en torno al 80% de las enfermedades raras son de origen genético, y en la comunidad gallega tenemos la suerte de contar con muy buenos profesionales, aunque la especialidad de Genética no esté reconocida en España. Por tanto, no puede ser que, aún a día de hoy, a la federación nos lleguen pacientes perdidos, con un informe en la mano que no saben interpretar o que directamente no entienden, y que seamos nosotros quienes tengamos que pedir a expertos de la talla de los doctores Carracedo o Sobrido que nos ayuden para orientarles adecuadamente”, destaca la directora de la Fegerec. Sí celebra Carmen López que Galicia disponga ya de un Registro de Pacientes con Enfermedades Raras, el denominado Rerga, “donde se anota más de lo que pauta el Ministerio de Sanidad”, que son “diez enfermedades raras al año”. “Nuestra comunidad ha ido más allá y ha puesto en marcha una herramienta que permite no solo registrar esas diez dolencias ya pautadas, sino que además los profesionales, a través de la historia clínica electrónica, pueden notificar más. Así, las cifras que se estiman de personas con enfermedades raras son unas 200.000 en la comunidad gallega, de hecho, no es tan raro conocer a alguien o tener un familiar que padezca alguna de ellas”, subraya.