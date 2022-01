La sexta ola de la pandemia de SARS-CoV-2 continúa sin tocar techo en el área de A Coruña y Cee, que ayer superó los 8.640 infectados, tras sumar 656 nuevos positivos mediante PCR. La demarcación sanitaria registró, además, un nuevo repunte de los hospitalizados con COVID, hasta los 75, de los cuales 9 están ingresados en cuidados intensivos (UCI).

¿Cuál es su diagnóstico de la situación actual de la emergencia sanitaria en el área coruñesa?

Tenemos la cifra de infecciones activas más alta en lo que va de pandemia, superando incluso el pico de la tercera ola, justo antes de iniciar la vacunación, cuando nuestro hospital estaba prácticamente colapsado, con 300 o más pacientes con COVID ingresados en planta y cerca de un centenar en las UCI. La situación hoy es muy diferente, gracias al elevado porcentaje de población inmunizada, no obstante, si el cien por cien de los ciudadanos estuviesen vacunados, la cifra de hospitalizaciones sería aún menor. Lo que nos preocupa ahora es que si se dispara muchísimo el denominador, en este caso los positivos, se incrementará también el numerador, es decir, la tasa de los que ingresan.

¿La irrupción de la variante ómicron les hacía presagiar esta explosión de contagios o se han quedado cortas sus previsiones?

Siempre hemos evitado ser demasiado alarmistas, pero sabíamos que la situación iba a empeorar. Y con más de mil nuevas PCR positivas casi todos los días, la previsión es que, a corto plazo, continuemos así hasta que alcancemos un pico, que probablemente coincidirá con un descenso de las interacciones sociales. En otros países hemos visto que, tras superarse el pico de la ola con ómicron, las infecciones han disminuido rápidamente también, y queremos pensar que aquí va a suceder lo mismo.

¿Qué máximo de infecciones activas estiman se podría alcanzar en la demarcación coruñesa?

Es difícil saberlo. Hay que tener en cuenta que la cifra de activos variará en función de cómo se definan esos casos y de cuánto se cribe. Si se acortan los tiempos para considerar a un positivo como tal, razonablemente bajará. Con todo, estoy convencido de que en nuestra área sanitaria se van a sobrepasar, y bastante, las 10.000 infecciones activas, aunque habrá que ver cómo transcurre esta primera semana de enero.

La Comisión de Salud Pública acordó, recientemente, acortar de diez a siete días las cuarentenas para los infectados asintomáticos, estén o no vacunados. ¿Qué opina?

Esta medida se ha adoptado porque se sabe que los tiempos de la infección con la variante ómicron son más cortos, sobre todo en ciudadanos vacunados adecuadamente y asintomáticos. No obstante, en el actual contexto lo fundamental ya no es tanto el tiempo que se esté de cuarentena, como que se haga adecuadamente.

¿A qué se refiere?

Si el objetivo es tener un impacto en cortar la cadena de transmisión del virus, lo importante es diagnosticar pronto y aislar cuanto antes a los positivos. La mayor parte de los contagios provienen de personas que están en los primeros días de la infección, bien porque no han sido cribadas o porque no se ha hecho adecuadamente. Ahí es donde más podemos incidir. Cuarentenar pronto es mejor, a todos los niveles, que prolongar mucho ese periodo de aislamiento.

El presidente de la Xunta incidió, hace unos días, en que un 6% de no vacunados desencadenan la mitad de las hospitalizaciones por COVID en Galicia. ¿Se cumple esta premisa en el Hospital de A Coruña? ¿Cuál es el perfil mayoritario de los pacientes que ingresan en esta ola?

En esta sexta ola hay que diferenciar varios grupos de hospitalizados. Por un lado, están los pacientes que tienen COVID de verdad: se han infectado con el SARS-CoV-2, han desarrollado neumonía grave y precisan mucho oxígeno. El perfil que veíamos, por así decirlo, en la era previa a las vacunas. Es muy frecuente que estos enfermos no se hayan vacunado, o que su organismo no haya respondido a la vacuna pese a haber completado la pauta, por sufrir algún proceso hematológico o de inmunosupresión. También hay bastantes pacientes a los que, aún teniendo síntomas moderados, se decide hospitalizar unos días por sus factores de riesgo, e incluso los hay que ingresan por otro motivo, pero al ser cribados dan positivo en coronavirus y pasan a formar parte de la estadística, aunque probablemente sean asintomáticos.

¿Una persona con síntomas respiratorios puede diferenciar hoy si sufre un resfriado común o COVID sin hacerse una prueba de detección?

A día de hoy, eso es completamente imposible. Hace un año, los pacientes con COVID no presentaban cuadros respiratorios altos, sino otro tipo de síntomas, como fiebre, mialgias (dolores musculares), malestar, etc. A partir de octubre, y sobre todo noviembre, esto empezó a cambiar, tanto en niños como en adultos, y ahora es totalmente indistinguible. El único síntoma que tienen, en la actualidad, muchos infectados con el SARS-CoV-2, es un dolor similar al que se sufre al tener amigdalitis, y mocos o disfonía.

¿Por qué ha cambiado tanto la clínica de la infección leve? ¿Es por ómicron?

Puede que el hecho de estar vacunados, haber pasado la infección, o las dos situaciones, hayan modificado los síntomas de nuestra respuesta inmunitaria frente al SARS-CoV-2. Y también es posible que las mutaciones en los virus causen patogenias diferentes. En este caso, pienso que se combinan ambas circunstancias. Lo que está claro es que hay tanta enfermedad en la calle por coronavirus que cualquier persona con un proceso respiratorio, aunque sea leve, tiene COVID hasta que se demuestre lo contrario mediante una PCR o un test de antígenos bien realizado.

Algunos especialistas defienden que estamos en una etapa, por así decirlo, de “transición”, y que ómicron podría ser la cepa definitiva, que nos llevase a recuperar, de una vez por todas, la ansiada normalidad. ¿Usted qué opina?

No hay duda de que la capacidad replicativa y de transmisión de ómicron es altísima, pero también es verdad que en una población adecuadamente vacunada contra el COVID como la nuestra, la tasa de ingresos que está provocando es baja. En la situación previa a las vacunas, con la cantidad de infectados que hay en la calle, estaríamos viviendo una catástrofe. Si esta variante va a perdurar mucho más en el tiempo, o si incluso va a ser la cepa definitiva, no lo sé. Quiero pensar que con un balance entre vacunas y control de las cepas virales caminaremos hacia un modelo más similar al de la gripe. Con o sin estacionalidad, pero hacia un modelo de vida más estable. Superada esta ola, de hecho, creo que el sistema sanitario tendrá que reflexionar sobre cómo abordar las infecciones causadas por el SARS-CoV-2.

¿Qué quiere decir?

Que habrá que pensar si se continúan manejando todos los casos como una enfermedad infecto-contagiosa severa, con una estrategia similar a la de otras patologías de este tipo (véase el ébola). Decidir si cambiamos como sociedad o si modificamos el modelo actual, pues no está preparado para cribar a miles y miles de ciudadanos todos los días, a unas medidas intermedias como las que tenemos ahora ni a un índice de positividad altísimo. Y tampoco, por supuesto, a una Atención Primaria totalmente desbordada.

No es el primer profesional sanitario que me comenta los mismo en los últimos días...

Es que el actual modelo COVID al sistema no le va bien. No se trata de responsabilizar a nadie, todo lo contrario. Ahora hay que sacar adelante esta ola y manejar el volumen de infectados tan alto que tenemos, pero después habrá que hacer una reflexión, y sí pediría que no fuésemos lentos en los cambios. A veces somos muy conservadores, funcionamos a golpe de “copia y pega”, pero urge agilidad porque la estrategia actual consume muchísimos recursos humanos, económicos y de todo tipo. Se intenta cribar a todos los casos sospechosos y a todos los contactos, diagnosticar a todos los positivos, aislarlos… y no se está llegando. Si queremos contener la infección, no lo estamos consiguiendo, y si queremos manejar a los pacientes con enfermedad grave, ahora mismo en los hospitales tenemos capacidad suficiente para hacerlo. Pero a quien se está salpicando más es al paso intermedio, los compañeros de Atención Primaria, que están machacados. También a los de los servicios de Microbiología, con una carga de trabajo ingente. Entiendo que para ellos, además, la situación tiene que ser desalentadora, porque después de analizar día y noche miles y miles de PCR, ven que su labor no tiene un fruto en que, al día siguiente, haya menos positivos.

¿Cómo aconseja actuar a los ciudadanos en la tesitura actual, con la incidencia del virus disparada y la festividad de Reyes aún por celebrar?

Creo que los ciudadanos tenemos que dejar de quejarnos, de politizar (y permitir que nos politicen) un problema sanitario y vivir con responsabilidad. No podemos creer que nosotros lo hacemos todo muy bien y que los demás lo hacen todo muy mal. El sentido común ha de estar por encima de las normas, que por supuesto hay que cumplir. Pero más allá de eso, cada uno debemos decidir cuánto más restrictivos tenemos que ser, y no los estamos haciendo. Hemos sido ejemplares como sociedad en cuestiones como la vacunación, pero a nivel individual pienso que nos falta un poco de responsabilidad.

¿Cuál es su balance del año que dejamos atrás y qué le pide al recién estrenado 2022 a nivel, por supuesto, sanitario?

Con respecto al año que acaba de finalizar, creo que tuvimos un buen acceso a la vacunas y constatamos que funcionan, al igual que la prevención. No obstante, pienso que la sociedad tiene que reflexionar sobre su responsabilidad. En eso aún no hemos sacado buena nota, y podemos mejorar. A 2022 le pido que tengamos menos infecciones de SARS-CoV-2 y que dispongamos de más armas terapéuticas para enfrentarnos a ese virus. En las últimas semanas han aparecido varios fármacos, y eso nos ayudará también a recuperar la normalidad. Cuantos menos pacientes ingresen en el hospital, mejor; pero cuantas más posibilidades tengamos de tratarlos, con una medicación adecuada, también mejor.