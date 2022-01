Según el estudio Al loro sobre discursos de odio por LGTBfobia en redes sociales promovido por Lambda, la red social donde se han encontrado más mensajes ha sido con mucha diferencia Twitter (85%), seguida de Facebook (9,5%) e Instagram (5,5%).

El insulto contra una persona anónima es el ataque más habitual en redes sociales, un 55 % de los 511 mensajes analizados a lo largo de 2021. A continuación, las burlas suman un 25% de los mensajes analizados, seguidas de las informaciones falsas (18%), las amenazas (1,8%) y la difusión de información privada (0,2%).

También son atacadas personas públicas (reciben un 25 % de los mensajes, frente al 75 % de los dirigidos a personas anónimas) con palabras como gay o lesbiana, formen parte o no del colectivo, lo cual aumenta todavía más la violencia contra el colectivo LGTB+ y pone en evidencia "que no hay una igualdad real ni, en muchos casos, respuesta social".

El informe Al Loro! destaca como "muy alarmante" que de los más de 500 mensajes recopilados, "solo un 2 % haya tenido repercusión o la denuncia social como respuesta", explica Nadine Sorio Tortajada, responsable del programa.

La compleja tarea de la identificación de los discursos de odio en redes sociales se complica todavía más por la permanencia de los contenidos, el anonimato y la transnacionalidad del espacio virtual, características que dificultan la persecución de estos delitos y generan una sensación de impunidad que favorece la multiplicación de las expresiones de odio.

El perfil atacante, según Al Loro, "suele ser una persona usuaria de redes sociales particular en la gran mayoría de casos" y no "organizaciones o entidades, grupos organizados, partidos políticos, etc", por lo que hay "una clara vinculación entre estos ataques en redes sociales y la presencia en las instituciones de partidos que tienen discursos que vulneran los derechos humanos y que encuentran eco en parte de la ciudadanía".

Conclusiones esperadas

Estas conclusiones no han sorprendido al colectivo Lambda porque, según datos de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+), un 24 % de las agresiones por LGTBfobia ya ocurre por redes.

En 2019 se registraron, en el ámbito estatal, 204 casos como incidentes delictivos cometidos por redes sociales, siendo la orientación sexual y la identidad de género algunos de los ámbitos con mayor incidencia, según cifras del Ministerio del Interior.

A pesar de esto, la técnica de Lambda indica que la mayor parte de las violencias "está invisibilizada, y somos ahora todavía más conscientes de la necesidad de este tipo de análisis, y de la urgencia de una investigación más completa y compleja que nos permita reflejar la realidad ante la cual nos encontramos, porque somos conscientes de que no recogemos toda la violencia que sufre el colectivo".