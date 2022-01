“Los grandes o pequeños avances logrados en Oncología siempre han venido de la mano de la ciencia. Investigar salva vidas, y en una patología con tanta incidencia y repercusión social como el cáncer, es fundamental seguir haciéndolo”, reivindicaba recientemente, en estas páginas, la doctora Rosario García Campelo, jefa de Oncología del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña y esa premisa es también uno de los razonamientos que arguye Sofía Silva, médica interna residente de 3º año en ese Servicio hospitalario, al explicar por qué se decantó por la especialidad. Un área médica “absorbente”, pero al mismo tiempo “muy enriquecedora”.

Esta facultativa coruñesa, de 27 años, se acaba de hacer con el primer premio en el último simposio internacional del Grupo de Tratamiento de Tumores Digestivos (TTD), celebrado el pasado mes de diciembre en Madrid, con un trabajo titulado Colangiocarcinoma intrahepático. Nuevas dianas terapéuticas. Una presentación sobre el caso clínico de una paciente tratada con una novedosa terapia por los profesionales del equipo que capitanea, precisamente, la doctora García Campelo.

“El trabajo galardonado en el simposio TTD es el caso clínico de una paciente joven, de 59 años, con un tumor en la vía biliar y una mutación muy característica, pero a la vez muy poco frecuente, a la que estamos tratando en el Servicio de Oncología con una terapia específica que aumenta la supervivencia, mejora la calidad de vida y, que por tanto, se ha visto que es muy beneficiosa”, explica Silva, quien añade que el caso recogido en la presentación que la ha hecho merecedora del primer premio es “el único de esas características” que llevan, en la actualidad, en el complejo hospitalario coruñés. “El tratamiento que estamos administrando es bastante novedoso, puesto que aún no se han descrito demasiados casos con esa alteración en particular, por eso lo presentamos en el encuentro. A la paciente le está yendo muy bien con él, y queríamos mostrar los resultados”, incide.

Esta médica interna residente del Chuac detalla que “la novedad” del tratamiento que se recoge en el trabajo premiado “es, básicamente, lo que se está buscando ahora” en su especialidad. “Hacer una Oncología más de precisión y más personalizada para cada paciente. Es decir, buscar las alteraciones genéticas dentro del propio tumor que podemos tratar para, por así decirlo, utilizar fármacos no genéricos, sino los más específicos para ese tipo de cáncer en concreto. Los llamados tratamientos a la carta”, señala Sofía Silva, quien valora con “alegría” el hecho de que su trabajo haya sido reconocido como el mejor de entre los de los presentados en el simposio, enfocado a residentes. “Es la primera vez que consigo un primer premio, sobre todo en un encuentro de esta categoría, con ponentes internacionales. Antes había recibido algún reconocimiento a nivel gallego, pero nada así. Estoy muy contenta por el galardón en sí, y sobre todo por lo que supone, ya que sirve para reflejar que el papel de los profesionales que estamos en esta esquinita de España es también muy importante a nivel nacional”, destaca esta facultativa.

Vocación tardía

Cuenta la doctora Silva que la suya fue una vocación tardía, ya que el gusanillo de la Medicina le fue picando “poco a poco” a medida que transitaba por las diferentes etapas educativas. “No me considero una de esas personas que desde siempre quiso ser médico. El interés por la Medicina, en mi caso, surgió lentamente, y supongo que cuando llegó el momento de decidir qué carrera quería estudiar, pesó el hecho de que lo que más traía eran las Ciencias de la Salud. Además, al pensar en cómo quería que fuese mi carrera profesional, me resultaba muy atractivo poder combinar el trato directo con los pacientes con la investigación”, resalta esta médica interna residente del Chuac, quien refiere que el romance con la Oncología se empezó fraguar ya en la época universitaria.

“Al iniciar la carrera de Medicina me empezó a atraer, sobre todo, el tema de la innovación, las nuevas terapias. Esa base científica y esa forma de entender la enfermedad. Posteriormente, cuando realicé mis prácticas aquí mismo, en el Chuac, pedí una rotación en Oncología para comprobar si es un área tan dura como se tiende a pensar. No sabía si me iba a convencer, no obstante, durante ese periodo descubrí la parte más humana de la especialidad, y me encanta. Tratar a los pacientes desde el inicio de la enfermedad, acompañarlos durante todo el proceso... Compartir todo eso es impresionante, y aunque absorbe y a veces te lleves una mochila muy pesada para casa, también es muy enriquecedor”, reivindica.