La Consellería de Educación acaba de concretar ante los sindicatos de la mesa sectorial cómo se desgranarán las 2.628 plazas de la OPE docente cuyos exámenes están previstos para junio y julio de este año con arreglo al método “habitual”, como explicó esta misma semana el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, quien argumentó la premura de la convocatoria, dado que la intención es que salga publicada en el Diario Oficial de Galicia antes de fin de mes, para sacar el proceso antes de la entrada en vigor del real decreto del Gobierno que modificará el acceso a la función docente de forma transitoria dando más peso a los méritos.

En concreto, y por especialidades de nuevo ingreso, el grueso lo constituirían los profesores de secundaria, con 1.171 vacantes, seguido por maestros, con 950, el cuerpo de profesores de las escuelas de idiomas, con 45, y el de profesores de artes plásticas y diseño, con ocho. Mientras, en el caso de la promoción interna, habrá 10 plazas para el acceso al cuerpo de inspectores de educación, 298 para acceder al cuerpo de profesores de enseñanza secundario y las otras dis para el de artes plásticas y diseño.

La especialidad con más plazas es la de educación primaria, con 250, seguida de educación infantil, con 180. En secundaria, la lista la lideran Matemáticas (136), Inglés (125) y Lingua Galega (115).

La lista incluye 144 plazas para las especialidades del extinguido cuerpo de profesores técnicos de FP, cuya convocatoria se hará, según explica la Xunta, por separado. Habrá que esperar a que se publique la nueva ley de FP.

Además, como ya había anunciado el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, una vez el Gobierno Central publique el nuevo real decreto que modificará el sistema y que prima los méritos para dar estabilidad a interinos, se convocará un concurso de méritos hasta superar las 3.000 plazas. La premura de la convocatoria en el caso de Galicia y que se realice mediante el procedimento "habitual" busca, insiste la Administración en una nota, "dar tranquilidad a los opositores" y "blindar la seguridad jurídica del proceso".

Plazas

En el cuerpo de maestros se convocan 180 plazas para Infantil, 55 para Inglés, 90 para Francés, 54 para Educación Física, 55 para Música, 140 para Pedagogía Terapéutica, 135 para Audición y Lenguaje y 250 para Primaria.

En secundaria, serían 45 para Filosofía, 5 para Latín, 75 para Lengua Castellana y Literatura, 90 para Geografía e Historia, 136 para Matemáticas, 78 para Física y Química, 72 para Biología y Geología, 62 para Dibujo, 40 para Francés, 125 para Inglés, 4 para Portugués, 8 para Música, 45 para Educación física, 12 para Orientación Educativa, 60 para Tecnología, 115 para Lingua e Literatura Galega, 15 par Administración de Empresas, 5 para Análisis y Química Industrial, 8 para Asesoría y Procesos de imagen personal, 35 para Formación y Orientación Laboral, 43 para Informática, 20 para Organización y Gestión Comercial, 10 para Organización y Procesos de Mantenimiento de vehículos, 6 para Organización y Procesos de fabricación mecánica, 7 para Organización y Procesos de Sistema energéticos, 7 para Procesos Diagnósticos clínicos y productos ortoprotésicos, 8 para procesos sanitarios, 16 para Sistemas Electrónicos y 19 para Sistemas Electrotécnicos y automáticos.

En el caso de los profesores de las escuelas oficiales de idiomas, ascienden a 45: 2 de Alemán, 7 de Francés, 6 de Galego y 30 de Inglés.

En el de artes plásticas y diseño se convocan ocho: dos de Conservación y Restauración de obras escultóricas, dos de Conservación y restauración de obras pictóricas, dos de Dibujo Técnico, una de Diseño de Producto y otra de Historia del Arte.

Promoción interna

En cuanto a promoción interna, la Xunta informa de que habrá 10 plazas para el acceso al cuerpo de inspectores de educación, 298 para acceder al cuerpo de profesores de enseñanza secundario y las otras 2 para el de artes plásticas y diseño.