Más de la mitad de nuevos los casos de COVID-19 en Galicia (un 60%) se diagnostican mediante autotest y, según el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, el Servizo Galego de Saúde ha computado más de 70.000 autodeclaraciones de positivo. Al respecto, ha defendido "contarlo todo" y comunicar también los resultados de los autotest, aunque eso invalide las comparativas entre autonomías y Galicia "salga peor en la foto".

Mientras que en el Estado comunidades como Madrid, que dirige la popular Isabel Díaz Ayuso, no notifica los datos de los autotest de antígenos al Ministerio, el presidente gallego ha defendido la elección de Galicia de hacerlo por dos razones: que facilita la prevención y se dibuja el "peor" escenario en un contexto de pandemia, y que hay un mejor control de los calendarios de vacunación de infectados.

Tras repasar el peso de las autodeclaraciones en la Comunidad, el presidente ha subrayado que, si no se computasen, Galicia acumularía "muy pocos casos" y una incidencia mucho más baja de la que representa actualmente. Pero Feijóo ha insistido en que, al margen de que las comparativas han dejado de "tener sentido", dado que hay autonomías que comunican las pruebas de antígenos y otras que no, para Galicia es la "mejor" opción.

"Pensamos que es muy importante diagnosticar, sabemos que tienen covid y no los vamos a vacunar porque sabemos que hay que esperar. Mucho mejor contarlo todo que una parte", ha proclamado, al tiempo que ha lamentado, en todo caso, que tampoco en relación a los autotest el Gobierno haya implantado una directriz "homogénea", dando pie a que cada comunidad opte por el sistema que considere oportuno.

"Vuelve a fallar la cogobernanza"

Esta "descoordinación" la ha sumado el presidente gallego a lo sucedido con el sistema de automatización de las altas a los siete días si el paciente no tiene síntomas, en cuya implantación trabaja la Comunidad, después de que el Gobierno trasladase a las autonomías que el modelo simultáneo de alta-baja ya estaba a disposición de las autonomías que quisieran recurrir a él como una vía para aliviar la burocracia en la Atención Primaria.

"Vuelve otra vez a fallar la cogobernanza", ha proclamado y ha recordado que Galicia fue una de las autonomías que pidió instrucciones al Gobierno para habilitar un sistema que permitiese "ordenar la explosión de bajas" laborales por la ómicron.

"Pedimos instrucciones de cómo tenemos que hacerlo para no impactar y colapsar aún más el sistema. Y la respuesta fue que las comunidades hablemos entre nosotras para ver las mejores prácticas de cada una", ha explicado, antes de enfatizar que, a su juicio, "las mejores prácticas" las tendría que aprobar el Gobierno central para que las siguieran "todas" las autonomías.

"Vamos a poner el planteamiento de mayor precaución"

El mismo panorama lo ha importado a la situación de los autotest, que hay autonomías que no notifican. "Otras hemos decidido computarlos aunque salgamos peor en la foto, pero no hay un sistema homogéneo y nos vamos a poner en el planteamiento de mayor precaución", ha argumentado, antes de incidir en que, en todo caso, se trata de una nueva "descoordinación".

En todo caso, ha reiterado que en España la situación ya ha sido distinta también a la de otros países europeos y ha ejemplificado con la vacunación. "En otros países se multa a la gente que no se vacuna o no se deja entrar a un sanitario en un hospital si no está vacunado, y si le expedienta si esto ocurre", ha ejemplificado.

Enfrente, ha esgrimido que en España, en cuestiones como los autotest o el sistema de bajas, se permite que "cada comunidad haga lo que quiera" y "encima se critican" decisiones que toman las autonomías.