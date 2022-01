“Os galegos debemos estar contentos. O orgullo de pobo e a comunidade que se formou estes días é incrible. Facía tempo que os galegos non estabamos tan xuntos e a favor do mesmo. Por iso, debemos estar contentos e sentirnos gañadoras porque Tanxugueiras sentímonos así, gañadoras”. Con estas verbas de Aida Tarrío, Tanxugueiras valoraba o seu terceiro posto na final do Benidorm Fest pero na que foron as máis votadas do público.

Aida xunto con Sabela Maneiro concedían a a este diario unha entrevista tralo remate do evento na que aseguraban non estar decepcionadas. Respecto do comportamento do xurado —en concreto das tres integrantes españolas que as puntuaron moito menos que os dous membros estranxeiros—, Sabela opinou que “é unha realidade que hai que valorar e poñer encima da mesa” para engadir con humor que “o xurado tiña unha papeleta, xa vía a Galicia cos fachos a cruzar a península para queimar o chiringuito”.

O xurado

Aida, pola súa parte, sinalaba que “non tivemos a sorte de ter un xurado ao que lle gustemos”. Respecto a que quizais o quid da cuestión non era que non gustasen, senón que é posible que haxa intereses soterrados para apoiar a proposta, por exemplo, de Chanel, Aida reiterou que “queremos pensar que iso non influíu”. Sabela Maneiro, con todo, matizou: “Queremos pensalo pero non é así”, ao que Aida respondeu que “non se sabe” con certeza.

Para Sabela, “está claro que hai un problema de base e de diversidade lingüística e con isto non quero dicir que non nos votase o xurado por cantar en galego”.

En canto ao pousado coa bandeira española obrigado por RTVE nunha rolda de prensa na que participaron, Sabela respondeu que “é anecdótico. Nós non somos de bandeiras, levámolas no corazón”.

Ambas as dúas recoñeceron que están expectantes ante a nova etapa que se abre. “Sabemos que a nova etapa vai ser estupenda, imos romper con todo. Estamos a preparar un directo brutal e un disco novo que non vai deixar indiferente”, prometeu Aida Tarrío.

Respecto a que mensaxe querían trasladar ao mundo tradi (música tradicional), Sabela apuntou que é “unha mensaxe moi potente. Estamos segurísimas de que a partir de agora tras ver o baile de Aida e os bailaríns haberá unha chea de nenas e nenos bailando música tradicional, teremos máis orgullo de pobo e quererán tocar a pandeireta. Iso é unha marabilla”.

Nunha entrevista concedida a este diario antes da final, Aida sinalaba que “o Benidorm Fest para Tanxugueiras, para o galego e as linguas cooficiais foi unha fiestra enorme e á hora de posicionarnos, deunos a coñecer a moita xente. Esperamos que isto non quede só nunha aventura e que a xente nos deixe de seguir. A partir do Benidorm Fest, a carreira de Tanxugueiras segue porque non é un grupo que nacera para ir Eurovisión. Esperamos velos a todos e todas nos nosos concertos”, apuntaron.

“Queremos volver á normalidade. Imos sacar un disco, unha nova xira e temos moitas ganas de centrarnos no noso proxecto e preparar ese directo que creo que vai ser apoteósico e que lle vai a molar a moita xente”.

Tanxugueiras e o seu equipo aterraron onte sobre as cinco da tarde no aeroporto de Lavacolla onde recibiron unha emotiva benvida de fans. Alí, recoñeceron que arelaban chegar á casa “para descansar e comer cocido”.