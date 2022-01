Los votos del jurado para allanar el camino de Chanel hacia Eurovisión 2022 pesan como una losa. En Change.org se creó una iniciativa popular para lograr que 7.500 firmas soliciten que el representante español este año en Eurovisión sea la canción más votada por el público, Terra, de Tanxugueiras. A las 21.30 de ayer, ya habían superado las 5.700 denunciando “corrupción televisiva promocionada”.

No era la única dentada rabiosa de los espectadores, en Twitter abundaban las quejas señalando que el SloMo de Chanel incumplía las bases por superar el porcentaje de palabras en una lengua no oficial o cooficial española. Como máximo, el inglés no debería sobrepasar el 35%. ¿Lo cumple? Tras contabilizar las palabras hemos encontrado —sin enumerar los “nanana”, “momomo” y “lololo”— que, si no fallan los cálculos, el 39% de estas están en inglés, superando en cuatro puntos porcentuales lo permitido.

Otro punto que pone en duda como válida su propuesta para ir a Eurovisión es la interpretación. En el certamen europeo hay que cantar en directo, nada de playback ni voces pregrabadas. En la actuación de la gala final, en el tramo final de la canción, de 68 palabras que tenía que cantar, se oyeron unas 44 pregrabadas, lo que supone más del 64%. ¿Dejará de cantar en Eurovisión, la cubrirá el coro?

Para salir al paso de las críticas —especialmente contra ciertos miembros del jurado por supuesta relación laboral anterior con Chanel— RTVE emitió un comunicado ayer señalando que considera “positiva” la “controversia” y que había decidido “abrir un diálogo participativo para mejorar de cara a próximas ediciones el Benidorm Fest”. También aseguraba que iba a “crear un programa de televisión para promocionar la música española, un proyecto abierto a todos los concursantes de esta primera edición”.

Por su parte, Maxim Huerta, uno de los presentadores, ofreció algo de luz sobre lo que ocurrió en el jurado en la gala del sábado al indicar que los dos integrantes extranjeros estaban a tope con Tanxugueiras.