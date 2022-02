La Consellería de Sanidade ha confirmado en las últimas horas once óbitos en Galicia de personas que habían sido diagnosticadas de COVID-19, todas con patologías previas, según indican las autoridades sanitarias. Se trata de once fallecidos durante los días 29, 30 y 31 de enero que hasta ahora no habían sido incluidos en los balances diarios del Sergas y que ahora se confirman, con lo que Galicia alcanza 2.950 muertes de enfermos contagiados de coronavirus desde el inicio de la pandemia.

Las once muertes confirmadas hoy por Sanidade --ninguna en el área sanitaria de A Coruña y Cee-- corresponden a seis hombres y cinco mujeres de edades comprendidas entre 69 y 95 años. El día 29 fallecieron, en Vigo, un hombre de 72 años y, en Lugo, un hombre de 87 años y una mujer de 91. El día 30 murieron un hombre de 88 años en el área sanitaria de Ourense y otro de 91 años en Lugo. Y el día 31 fallecieron seis personas: dos mujeres de 95 y 93 años en el área sanitaria de Santiago; una mujer de 92 y dos hombres, de 69 y 78 años, en el área de Vigo; y una mujer de 89 años en el área de Lugo.