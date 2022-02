“No podemos aceptar que en Europa, dependiendo de quien seas, dónde hayas nacido o el país en el que vivas, ya sea grande o pequeño, tu prognosis y opciones de tratamiento sean peores simplemente por el lugar en el que vives”, sostiene la comisaria de sanidad, Stella Kyriakides, sobre las desigualdades que persisten entre los Veintisiete durante una entrevista con un grupo de medios europeos, en vísperas del Día Mundial contra el Cáncer que se celebra el 4 de febrero. Una batalla prioritaria para el Ejecutivo comunitario que, sin embargo, se ha visto arrinconada estos dos últimos años por la pandemia de coronavirus que ha logrado poner contra las cuerdas a los sistemas sanitarios europeos.

“Todos sabemos que la detección precoz del cáncer puede marcar la diferencia en el resultado y en la calidad de vida. Debido a la pandemia tenemos una estimación de 1 millón de casos de cáncer no diagnosticados, lo que significa que 1 millón de personas podrían recibir su diagnostico tarde y esto probablemente cambiará su prognosis, sus posibilidades de tratamiento y su calidad de vida”, alerta. No es el único dato preocupante que arrojan, a su juicio, estos dos años dominados por el covid19. “Hay unos 100 millones de test de cribado de cáncer que no se han realizado en Europa", “1 de cada 2 personas con posibles síntomas de cáncer no fueron remitidas con urgencia para su diagnóstico” y "1 de cada 5 pacientes con cáncer en Europa siguen sin recibir el tratamiento quirúrgico o la quimioterapia que necesitan debido a la saturación de los sistemas sanitarios”.

Un balance tremendamente oscuro frente a una enfermedad que en 2020 provocó más muertes que el propio virus en Europa: 1,3 millones de fallecidos, 555.000 de ellos mujeres y 2.000 niños y jóvenes, además de 2,7 millones de diagnosticados. “El cáncer es uno de los principales causantes de muerte prematura en la UE. Los datos de 2020 muestran que si no tomamos medidas decisivas ahora los números de cáncer aumentarán en un 18% para 2040 lo que hará que sea la principal causa de muerte en la UE”, insiste esta comisaria chipriota que, aunque no ofrece datos del pasado año, sí sugiere que en 2021 la protección a los pacientes con cáncer mejoró gracias a la existencia de las vacunas contra el covid.

Tratamientos anticáncer

¿Podría replicarse la estrategia de compras conjuntas de vacunas contra el covid y hacer lo mismo con tratamientos contra el cáncer para abaratar el coste de los medicamentos, facilitar el acceso a los mismos en Europa y luchar contra las desigualdades? “Las compras conjuntas se reservan para las amenazas transfronterizas graves para la salud, no para enfermedades transmisibles”, responde. Aún así, no cierra la puerta a aplicar las lecciones aprendidas con la pandemia también en este área a través de reforma de la estrategia farmacéutica que llegará a finales de año. “Necesitamos utilizar esta crisis como una oportunidad para mostrar lo que la UE puede hacer en términos de cooperación en circunstancias difíciles”, sostiene.

“La revisión de la legislación farmacéutica a finales de 2022 será crucial para que los medicamentos sean más asequibles y estén disponibles para todos. Hemos visto el valor de las adquisiciones conjuntas durante la pandemia y ofrecen un buen modelo de cooperación europea para abordar el acceso a los medicamentos en el futuro, especialmente para los Estados miembros más pequeños”, asegura sobre uno de los muchos objetivos del plan europeo de lucha contra el cáncer que la Comisión Europea adoptó hace un año y que ha revisado esta misma semana con nuevas medidas.

En primer lugar, la creación de un registro de desigualdades de cáncer, que identifique tendencias y las posibles brechas entre Estados miembros y regiones. En segundo, garantizar el cribado de cáncer (de mama, de útero y colorrectal) al 90% de la población que reúna las condiciones, fomentar la vacunación contra al papilomavirus para vacunar al 90% de las niñas y aumentar "significativamente" la vacunación de niños, y crear una red de supervivientes de cáncer juvenil que conecte a jóvenes con un historial de cáncer y a sus familias. “Si no tomamos medidas decisivas los números de cáncer aumentarán en un 18% para 2040, lo que le convertirá en la principal causa de muerte en la UE”, augura.

Pandemia vs endemia

Aunque se muestra reacia a hacer balance del coronavirus, para mantener el foco en la lucha contra el cáncer, se muestra satisfecha con cómo avanza la vacunación aunque admite que es difícil predecir lo que pueda llegar y admite que probablemente el virus se convertirá en endémico. “Es poco probable que el covid desaparezca por sí mismo. No soy ni epidemióloga ni viróloga, pero por la información que tenemos es probable que se convierta en endémico en algún momento y tendremos que adaptarnos a ello y aprender a vivir con ello, como lo hemos hecho en los últimos años protegiendo a los más vulnerables con vacunas y tratamientos. Las infecciones de ómicron son leves pero son muy transmisibles y es grave para nuestros sistemas de salud. Así que ómicron no debe ser considerado de ninguna manera una variante leve. Sigue siendo un virus peligroso y tenemos que verlo así. Tenemos que continuar con la vacunación, las campañas, aumentar las cifras y seguir con el refuerzo”, recomienda.