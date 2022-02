La bajada de la sexta ola está siendo algo menos empinada de lo que esperaban y deseaban en la Xunta, según han reconocido los responsables de Sanidade. Desde el 21 de enero, cuando se alcanzó el máximo de incidencia acumulada a 14 días en España, con 3.418 casos por 100.000 habitantes, este indicador ha caído un 41,57 por ciento en el conjunto del país, mientras que en la comunidad gallega solo ha bajado un 24,02%. Es decir, el ritmo de decrecimiento de Galicia es 1,73 veces menor que el del conjunto de España.

Las autoridades sanitarias de varias comunidades españolas esgrimían lo ocurrido en Sudáfrica, donde primero fue detectada ómicron, para vaticinar que la ola de esta variante descendería igual de rápido que se levantó, pero la gráfica, una vez pasado el pico, no se asemeja a un abismo vertical. El último dato de incidencia acumulada (IA) a 14 días para Galicia, según el informe del Ministerio de Sanidad publicado ayer tarde, arroja una incidencia de 2.476 casos, casi medio millar por encima de los 1.997 del conjunto de España. El 21 de enero Galicia registraba una tasa de 3.259, menor que la de España, 3.418. Pero a partir del 1 de febrero se cambiaban las tornas y Galicia ha venido presentando incidencias acumuladas mayores que la media estatal. Actualmente solo seis comunidades (Aragón, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Navarra) tienen una IA mayor.

En cuanto a grupos de edad, los menores hasta 11 años inclusive siguen registrando la mayor incidencia, con 5.735 casos. Esto es algo que se repite en todos los territorios, salvo Ceuta, pese a que desde Gobierno y comunidades se insiste en el mantra de que “las escuelas son seguras”. Resulta, además, muy llamativo que los niños gallegos presenten una de las tasas de incidencia más altas de España, solo por detrás de Cantabria (6.564) y Cataluña (5.770), cuando son los que tienen, con diferencia, la mayor cobertura de vacunación en España: el 81,9% ha recibido al menos una dosis.

Récord de hospitalizados

La cifra de nuevos casos del informe de Sanidade de ayer, 2.738, fue la menor desde el 24 de diciembre, cuando se contabilizaron 2.520. Sin embargo, la acumulación de infecciones de las semanas anteriores, y el hecho de que el fin de semana apenas se firmen altas hospitalarias, provoca que se haya alcanzado un máximo de hospitalizados en esta sexta ola, con 48 personas en las UCI —que registran dos ingresos más pero se mantienen desde hace casi dos meses en el entorno del medio millar— y 689 pacientes en planta, que aumentan en 44.

Por áreas sanitarias, el mayor número de enfermos graves está en la de A Coruña y Cee, con 14 ingresados (sin cambios en la ocupación), seguida por el área de Lugo, con 9 pacientes en UCI (dos más). En el área sanitaria de Santiago hay 7 enfermos de COVID en UCI (dos más) y los mismos en el área de Pontevedra (uno menos que hace 24 horas). En la de Vigo hay 6 pacientes en cuidados críticos (misma cifra), en el área de Ourense continúan 4 pacientes en UCI, y en el área de Ferrol hay un paciente (uno menos).

Casos activos

La cifra de casos activos, después de varias jornadas prácticamente en meseta, descendió ayer significativamente hasta un total de 53.706 personas positivas, 3.861 menos que el día anterior y 9.161 menos que hace una semana.

Sanidade no facilitó anoche el correspondiente parte diario de fallecimientos. Sí comunicó por la mañana cuatro decesos de los días 4 (un hombre de 77 años en el área de Ourense) y 6 de febrero (una mujer de 78 y un hombre de 70 del área de Ourense; y un hombre de 88 años de A Coruña). La cifra total de fallecidos asciende a 2.976.

Sanidade pedirá acortar a 5 días el aislamiento si se confirma el negativo con test de antígenos

La Consellería de Sanidade volverá a defender ante la Comisión de Salud Pública que se acorte de 7 a 5 días el aislamiento de los positivos de COVID, aunque esta vez con el requisito de un test negativo, que puede ser de antígenos. Así lo anunció ayer el conselleiro Julio García Comesaña, quien ya planteó esta medida el pasado 26 de enero. En aquella ocasión la ministra de Sanidad, Carolina Darias, la rechazó al considerarla “absolutamente inmadura”. Comesaña explicó ayer que “confía” en que esta medida se pueda abordar en la reunión de esta semana de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns), que agrupa a Gobierno y comunidades autónomas. “El volumen de casos que tenemos es suficiente para plantear un abordaje diferente”, defendió el conselleiro. El titular de Sanidade explicó que, además de una prueba PCR, serviría un autotest de antígenos, aunque “habría que analizar las condiciones”, dado que, según argumentó, este tipo de test tiene una muy alta fiabilidad cuando arrojan un resultado positivo, pero no tan alta cuando es negativo. Los expertos en estas pruebas de antígenos señalan que un positivo con esta alta incidencia denota que, con toda probabilidad, la persona puede contagiar el COVID. El tono más tenue o más marcado de la línea “T” indica el grado aproximado de carga viral. Ante un negativo se aconseja una segunda prueba de confirmación. Comesaña confirmó un segundo caso de la subvariante ómicron BA.2, más transmisible, en Galicia. Aunque detectado en Vigo, no tiene relación con el primero ni está entre los 15 en estudio vinculados a él. “Parece que tiene un origen fuera de nuestro país y podría tener una vinculación epidemiológica con otros países donde ya se lleva tiempo observando”, explicó. El conselleiro de Sanidade se congratuló por el fin del uso de las mascarillas en el exterior, a partir del jueves, con dos excepciones, los eventos multitudinarios en los que se pueda estar de pie y los eventos multitudinarios sentados donde no se pueda respetar el 1,5 metros de distancia de seguridad.