El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que consultará a su comité clínico sobre la idoneidad del uso de mascarillas en los recreos ante la "falta de claridad" del Gobierno central en relación al decreto aprobado esta semana.

La normativa que pone fin al uso de las mascarillas de protección contra la propagación del coronavirus en zonas exteriores, según Feijóo "contradice" el protocolo educativo "de obligado cumplimiento para el conjunto del sistema educativo español".

Según ha indicado Feijóo este miércoles en Santiago de Compostela, hay "dudas" sobre la legalidad de la decisión del Gobierno de que los alumnos puedan retirar la mascarilla en patios de colegios, ya que entra en contradicción con el protocolo contra la pandemia de COVID-19 en el ámbito educativo, que el mismo Gobierno elaboró.

El titular de la Xunta se ha preguntado si el nuevo decreto del Gobierno "viene a derogar de forma explícita el protocolo que exige mascarilla en los colegios cuando no se puede mantener la distancia de un metro y medio" y si, en el caso de ser así, hay un nuevo protocolo para la situación actual.

Feijóo ha reprochado "cierta opacidad y bastante improvisación" por parte del Ejecutivo, ya que todas las personas responsables de la salud pública, según ha dicho, se preguntan qué deben hacer.

"Necesitaremos tener una propuesta clara", ha declarado el presidente de la Xunta, que ha criticado al Gobierno por "seguir delegando las decisiones en las Comunidades Autónomas" y no tomar decisiones "en el ámbito de sus competencias".

Ante esta falta de claridad, Feijóo ha señalado que pedirá "información y propuesta" al comité clínico, en el caso de que el Gobierno "no clarifique" las dudas al respecto.

"Si el Gobierno nos aclara en las próximas horas cómo debemos de entender la ley, aplicaremos la recomendación del Gobierno, y si no lo aclara pues será el comité clínico del servicio gallego de salud el que haga la propuesta y nosotros la trasladaremos a la comunidad educativa y a los padres", ha explicado.

En todo caso, Feijóo ha valorado la decisión del Gobierno de "disminuir la presencia de las mascarillas en la calle", ya que después de las festividades navideñas, una vez que ha bajado la interacción social y las aglomeraciones, es "lógico" volver otra vez a utilizar las mascarillas solo en supuestos excepcionales, donde no se puede guardar la distancia de seguridad.

Sin embargo, ha mostrado dudas sobre el uso de mascarillas en los patios, alegando que "si en los acontecimientos multitudinarios, cuando no se pueda mantener la distancia de 1,5 metros es necesaria la mascarilla", qué ocurre en momento de aglomeración en centros escolares.

"A la entrada de un colegio, donde entran cien chavales a la vez, o en un recreo, con un espacio limitado donde juegan cien o más chavales a la vez y no se pueda mantener la distancia de seguridad, a esos niños, que no están vacunados, ¿les sacamos la mascarilla por imperativo legal?", ha preguntado.

"Vamos a ver qué es lo que nos plantea el comité clínico. A nosotros lo que nos interesa es la salud de los niños, que los colegios sean lugares seguros y que los padres y madres se sientan tranquilos con las recomendaciones que plantea el servicio de salud", ha advertido.

Respecto al documento acreditativo de vacunación o de haber superado la enfermedad exigido para acceder a lugares y transportes públicos, el presidente de la Xunta ha asegurado que a Galicia "le va bien" el certificado, por lo que pedirá una prórroga a las autoridades judiciales.

Feijóo reclama extender la obligatoriedad de presentarlo en espacios en que hasta ahora era exigible, es decir, hostelería, gimnasios, residencias de mayores, eventos multitudinarios, locales que sirvan comida y bebida y otros.

"Pedimos una prórroga de este certificado para los próximos días porque aún no rematamos la tercera dosis en todos los mayores y la segunda dosis entre 5 y 11 años. A medida que vayamos rematando esa vacunación probablemente el comité clínico aconsejará que no sea imperiosa la necesidad de presentar un certificado covid", ha señalado.

El certificado "se exige en la inmensa mayoría de los países europeos, es una herramienta no costosa para los ciudadanos, es bien fácil de mostrar e incita a la seguridad en los locales y a las vacunación de las personas que aún no se vacunaron", ha añadido.

Sobre la variante ómicron del coronavirus, más contagiosa, ha considerado que no se debe considerar que sea "menos dañina" alegando que si bien hay "más del 94 % de la población vacunada con dos dosis", la pandemia todavía no ha desaparecido.

Las pandemias "no se derogan por decreto" y continúan "mientras el virus no esté controlado y el porcentaje de población inmunizada no sea el óptimo", ha concluido.