La gran fiesta del cine español recupera esta noche su brillo habitual, deslucido el año pasado por las restricciones derivadas de la pandemia de SARS-CoV-2, que obligaron a realizar la entrega de los premios Goya ante un auditorio sin público. La alfombra roja volverá a desplegarse, este año en Valencia, para que nominados, miembros de la Academia de Cine, autoridades e invitados hagan su tradicional paseíllo, luciendo sonrisa y sus mejores galas, antes de acceder al Palau de les Arts Reina Sofía, escenario de la ceremonia, dirigida por el cineasta monfortino Dani de la Torre.

Entre los aspirantes gallegos a protagonizar la noche, Luis Tosar, Javier Gutiérrez y Celso Bugallo, tres veteranos que saben ya lo que es recibir un Goya, nominados esta vez en las categorías de mejor actor principal y secundario, por sus papeles en Maixabel, La hija y El buen patrón, respectivamente; y el debutante Chechu Salgado, que opta al galardón como mejor intérprete revelación por su trabajo en Las leyes de la frontera, de Daniel Monzón. El cortometraje The Monkey, codirigido por Xosé Zapata, y la película Valentina, ópera prima de la productora ferrolana Chelo Loureiro, ambos del género de la animación, completan la nómina oficial de gallegos que compiten por un Goya.

Sin optar al galardón, pero con los mismos nervios que los nominados, e incluso puede que con más ilusión, esperan la gala de esta noche Lucía Serén y Pepa Lockhart, las dos adolescentes gallegas con síndrome de Down que ponen voz a la protagonista de la cinta de Loureiro. Vivirán la ceremonia a 900 kilómetros, rodeadas de sus familias, en sus casas de Lugo y Santiago de Compostela, y esperan “con muchas ganas” que Valentina gane el premio a la mejor película de animación, pues de alguna forma sería también un reconocimiento a su trabajo.

“Seguiré la gala por televisión con mis padres, es la primera vez que lo hago y estoy tan nerviosa que hasta se me olvidó pedirle a mis amigas que la vean también”, confiesa Lucía, quien avanza que si Valentina se lleva el premio, lo piensa celebrar “cantando”. “Estaré con mi familia, y me encantaría que pudiese venir Pepa también, pero yo vivo en Lugo y ella en Santiago, y aunque hablamos con frecuencia y hacemos vídeollamadas por Telegram, hasta verano no creo que nos podamos juntar”, comenta. Y es que, desde que coincidieron en la grabación de las voces de la protagonista de la película —que se desarrolló en Cambre y O Milladoiro—, Lucía y Pepa se han hecho muy amigas. “Lo mejor de esta experiencia ha sido conocer a Pepa, pero también a su amiga Elena, que nos acompañó a la presentación de Valentina en Madrid, a Coke [Couto, que en la cinta pone voz a Alfill] y a Lúa [Testa], la hija de Chelo”, destaca Lucía.

En Valentina, la productora ferrolana, referente en la animación española, pega un guantazo, con la mano abierta, a las etiquetas. Chelo Loureiro se estrena como directora y lo hace nada menos que con un musical, con banda sonora del compositor coruñés Nani García. Se trata, además, de la primera cinta de ese género protagonizada por una niña con síndrome de Down y la primera, también, capitaneada por una mujer desde 2016.

El filme no es, sin embargo, una historia de discapacidad. Su objetivo es visibilizar y dar a conocer las capacidades. Reflejar las ilusiones de una pequeña, su actitud ante su vida y las circunstancias que la rodean. No persigue el aplauso ni la lágrima fácil. Busca solo empatizar. También reivindicar a los referentes, en este caso, la abuela de la protagonista. Una mujer decidida, que anhela ser directora de orquesta, sigue estudiando para conseguirlo y que no piensa permitir que la traten como si fuese una inútil por acumular años y experiencia.

Las entidades que representan al colectivo de las personas con síndrome de Down, y en concreto Down Galicia, acogieron con mucha ilusión el proyecto, tal y como explicó a este diario su presidente, Delmiro Prieto, tras el estreno de Valentina. Prieto valoró la cinta como “un paso más hacia la visibilización del síndrome de Down”, que “ayudará a que la sociedad sea consciente de las capacidades que tienen personas a las que, teóricamente, no se les suponen”. “Tenemos que avanzar, poco a poco, para que una película como Valentina deje de ser noticia por esta cuestión porque forma parte de la más absoluta normalidad. No obstante, para recorrer un camino hay que iniciarlo, este es un punto de partida y, como tal, bienvenido sea. Nuestra opinión sobre este proyecto, por tanto, no puede ser más positiva”, reivindicó.