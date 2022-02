El Servizo Galego de Saúde (Sergas) anunció ayer la actualización del protocolo para el régimen de visitas y acompañamiento en los centros sanitarios gallegos, adaptándolo a la situación epidemiológica actual de Galicia. El protocolo recoge los criterios a cumplir por los acompañantes de los pacientes y usuarios en diferentes ámbitos, como son las unidades de hospitalización convencional; las UCI; en Urgencias; en las consultas externas, en el acceso a los hospitales de día y pruebas diagnósticas; y en los centros de atención primaria.

En el caso de las unidades de hospitalización convencionales, se permitirá la presencia de una persona en las visitas o acompañamiento por cada uno de los pacientes ingresados.

Las visitas serán posibles durante los horarios establecidos a tal efecto. Asimismo, en el caso de los acompañantes autorizados (no las visitas), el acompañamiento se realizará por una persona, que puede alternar con otra, fijándose un número máximo de dos personas por paciente, que se alternarán durante la estancia. En cualquier caso, solamente podrá permanecer en la habitación una persona por paciente ingresado.

De tratarse de personas con infección activa por COVID-19, se permitirá el acompañamiento de una persona por paciente, debiendo acceder a la habitación con el equipo de protección individual acomodado para el coronavirus, además de prohibirse los desplazamientos a otras unidades hospitalarias o a la cafetería del centro.

En este sentido, no se permitirá el acompañamiento por aquellas personas que tengan síntomas compatibles con COVID-19 o que habían estado en contacto con un caso positivo en los últimos 10 días. Preferiblemente, deberá ser un acompañante que no pertenezca a un grupo de riesgo.

El protocolo subraya que la familia del paciente recibirá información puntual y diaria de su situación clínica.

Otras de las novedades que recoge el protocolo, es que en caso de que un paciente empeore y no esté acompañado en ese momento, el Sergas contactará por teléfono con los acompañantes autorizados para informar del cambio producido en su estado de salud.

En las unidades de rehabilitación psiquiátrica y de hospitalización psiquiátrica, se permitirá una visita por paciente al día, siendo necesario concertar una cita previa en el caso de las unidades de hospitalización.

En lo que respecta a las UCI, se desarrollará el sistema ordinario de acompañamientos y visitas que tenía cada unidad antes del inicio de la pandemia. En el caso de pacientes con infección activa por COVID-19, se dispondrá de visitas con el equipo EPI adecuado para coronavirus.

En lo referido a Urgencias, aquellos pacientes sin infección por COVID-19, podrán estar acompañados por una persona en todo momento mientras que en el caso de pacientes con infección activa, este acompañamiento estará durante un tiempo limitado durante el período de observación.

Consultas externas

En consultas externas, en el acceso a los hospitales de día o el acceso a pruebas diagnósticas se permitirá un acompañante por paciente, preferentemente conviviente, y preferiblemente vacunado —se exigirá el certificado COVID en hospitales de día oncohematológico y unidades de diálisis—, además de no haber sido contacto en los 10 días previos con un positivo, y que no presente síntomas compatibles con la COVID-19.

Por último, en el caso de los centros de atención primaria, se permitirá un acompañante por paciente, siempre que el aforo total de las instalaciones asegure la distancia interpersonal mínima durante todo el tiempo que dure el acto asistencial.

Finalmente, la Dirección General de Asistencia Sanitaria recuerda que continúan en vigor medidas y limitaciones generales, como respetar los aforos establecidos en las habitaciones y otros espacios de los hospitales; estar en posesión del Certificado COVID, además del uso continuo de la mascarilla y el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal.

Ni acortar cuarentenas ni retirar mascarillas en interiores: Salud Pública aplaza sus decisiones

Sin novedades sobre la flexibilización de las cuarentenas en los centros educativos. Tampoco sobre la propuesta lanzada por los pediatras para, de forma escalonada, retirar las mascarillas a los niños dentro de las aulas a partir del 28 de febrero. La Comisión de Salud Pública, de la que forman parte el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, se reunió ayer y nuevamente aplazó cualquier decisión relativa a dos de los temas que varias autonomías han puesto sobre la mesa. En su encuentro, el órgano se limitó a abordar temas técnicos, como el Real Decreto de Vigilancia en Salud Pública y aprobó el calendario común de vacunación a lo largo de la vida para el año 2022. Cataluña había puesto en el foco las cuarentenas en los centros escolares. La portavoz del Gobierno catalán, Patricia Plaja, dijo el martes que levantarán esta restricción a partir del próximo lunes, aunque no exista acuerdo entre todas las autonomías. Sin embargo, el Consejo Interterritorial del miércoles no adoptaba esa decisión y la ministra de Sanidad, Carolina Darias, sugería que la comunidad debería esperar. La Comisión de Salud Pública se limitó a abordar temas técnicos y aprobó también el calendario común de vacunación a lo largo de la vida para el año 2022. “Cuando vamos juntos, avanzamos más y llegamos más lejos”, señalaba Carolina Darias el miércoles tras el Consejo Interterritorial. La ministra dejaba la decisión en manos de la Comisión, sin embargo, esta no decidió adoptar medida alguna respecto a la flexibilización de las cuarentenas en los centros escolares. Tampoco, entró en otro tema de plena actualidad: la retirada de la mascarilla en las aulas, tal y como proponen los pediatras —a partir del 28 de febrero y de forma escalonada—, aunque algunas comunidades, como Madrid, ya habían indicado que llevarían el tema a esta reunión.