Cuando, hace once años, el angiólogo y cirujano vascular Segundo Caamaño colgó la bata blanca y se despidió del Hospital Universitario de A Coruña (Chuac), su “segunda casa” durante casi cuatro décadas de profesión, no imaginaba que aquel lugar que tanto le había dado y en el que fue tan feliz se convertiría en escenario de algunos de los peores capítulos de su vida. Aquellos en los que pensó que “había llegado el fin”. A principios de abril de 2020, cuando apenas llevábamos 15 días confinados en nuestros hogares y el SARS-COV-2 era un gran desconocido, Segundo enfermó y, casi sin darse cuenta, acabó ingresado, y aislado, en una habitación del que otrora fue su centro de trabajo. Pasó dos meses y medio hospitalizado, sufrió dos reingresos, estuvo yendo otros ocho meses a rehabilitación y hoy sigue ejercitándose en su domicilio, donde continúa también con tratamiento de oxígeno nocturno. Aún así, a sus 80 años, se considera “afortunado”: “Muchos que enfermaron al inicio de la pandemia, más jóvenes incluso que yo, no pueden contarlo”.

“Llevamos media hora de charla y no me he fatigado; hace meses, sería impensable”, resalta

La pesadilla de Segundo arrancó hace casi dos años, casi al inicio de la emergencia sanitaria cuando, “de un día para otro” empezó a “encontrarse mal”. “Con mucha disnea (dificultad para respirar), hasta el punto de que me eché a dormir la siesta, como hago a diario después de comer, y mi hija me vino a despertar para decirme que nos íbamos pitando a las Urgencias del Chuac. Cuando llegamos allí, me ingresaron directamente con sospecha de COVID, aunque en un primer momento no estaba muy claro. Quedé aislado, y a partir de ahí solo me podía comunicar con los sanitarios que entraban en la habitación pertrechados con sus EPI (equipos de protección individual) y con mi hija, de vez en cuando, a través del teléfono móvil ”, rememora.

Considera Segundo que la forma de afrontar el aislamiento “depende del carácter de cada persona”, y asegura que él no lo llevó del todo mal debido a que es “tranquilo y colaborador”. “Puse poca resistencia y ayudé en todo lo que pude, evitando intervenir, en todo momento, en las actuaciones de los profesionales sanitarios que me atendían, pese a mi experiencia como médico, y dejándome llevar. Ante el desconocimiento tan grande que había entonces sobre el SARS-CoV-2 y la infección causada por este coronavirus, lo más sensato era ayudar a los compañeros y facilitar las cosas”, apunta este cirujano vascular jubilado, con “infinito agradecimiento a todos y cada uno de ellos”, y convencido de que su experiencia facultativa le ayudó a “sobrellevar la situación”, y también a “anticipar e identificar los síntomas” de “su empeoramiento clínico”. “Pasados unos días en el hospital, noté que iba a peor y que la disnea era cada vez más intensa. Recuerdo que llegó un punto en que le dije a una de las enfermeras ‘yo me muero’. Entonces me aconsejaron respirar hondo, con tranquilidad, y con la misma me pusieron ya oxígeno a gran volumen”, relata, “plenamente consciente” de que, aunque no llegó a ingresar en cuidados intensivos (UCI), estuvo “a punto de hacerlo”.

Afectación pulmonar

Cuenta Segundo que el COVID se cebó con sus pulmones, aunque “del resto, estaba más o menos bien”. Pasó dos meses y medio en el Hospital Universitario, recibiendo oxígeno y varios tipos de medicación que “mejoró considerablemente” su estado y, transcurrido ese tiempo, fue dado de alta, convencido de que su recuperación requería fisioterapia respiratoria, pues “notaba que no era el de antes, y quería confirmar” esa sospecha. Su experiencia como médico, de nuevo, por delante. En aquel momento no le pautaron ese tratamiento, pero sí le indicaron que “caminase” a su ritmo, “sin forzar”, puesto que podía llevarse “un disgusto serio”.

Tres ingresos sucesivos

“Pronto me di cuenta de que, desde el portal de mi casa, apenas podía desplazarme unos metros, porque me fatigaba muchísimo. Tanto fue así, que al poco tiempo volví a ser ingresado en el Hospital Universitario. Estaba tan mal, que ni siquiera recuerdo ese reingreso con nitidez, aunque sé que pensé: ‘Ahora sí, se terminó’. De nuevo fue mi hija la que me salvó, al hablar con la doctora que me había llevado durante el primer ingreso, que fue quien determinó que volviese al hospital. Me dijeron que, probablemente, había desarrollado otra neumonía, y volvieron a ponerme oxígeno, corticoides...”, expone.

Así pasó otras “cinco o seis semanas”, hasta que llegó la segunda alta hospitalaria, y Segundo volvió a insistir en la necesidad de recibir fisioterapia respiratoria. “Iba haciendo lo que buenamente podía, caminando, pero no me encontraba bien. Hasta que caí en picado y sufrí el tercer ingreso, en este caso en el Hospital Modelo. En aquel momento, los ánimos empezaron a flaquear y sí llegué a pensar: ‘Tiro la toalla’. Me pasé otro mes y medio hospitalizado, de nuevo con medicación y con oxígeno abasto. De hecho, tras el alta de ese tercer ingreso me pautaron un tratamiento de oxígeno domiciliario, las 24 horas. Hoy sigo con él, pero solo por las noches, y dispongo de un aparato portátil por si tengo que ir a hacer algún recado y veo que me fatigo. Cuando considero que lo necesito, me lo enchufo y listo”, comenta.

Se siente, con todo, afortunado: “Muchos que enfermaron al inicio de la pandemia no pueden contarlo”

El inicio de la recuperación

En paralelo, fue contactado por la Unidad postCOVID del área sanitaria de A Coruña y Cee, un servicio coordinado por la jefa de Neumología del Chuac, Carmen Montero, y atendido por neumólogos e internistas, que cada semana ven a entre 60 y 70 pacientes con secuelas provocadas por la infección causada por el SARS-CoV-2, a los que hacen seguimiento y derivan a otros especialistas, como cardiólogos, neurólogos, psiquiatras o médicos rehabilitadores, en función de los síntomas que presenten. Explica Segundo que, en su caso, la doctora Montero le pautó “continuar con el oxígeno y volver a los corticoides”, un tratamiento que, asegura este cirujano vascular jubilado, trajo consigo una “clara mejoría”. Al mismo tiempo, lo derivaron “por fin, a fisioterapia”.

“Me llamaron del Servicio de Rehabilitación del Hospital de Oza y me diseñaron un programa que yo acepté, de buen grado, desde el primer momento. Realizaba sesiones de una hora, los martes y jueves, y hacía todo lo que me mandaban. Físicamente estaba bastante bien, hasta que un día me inclinaron un poco la rampa sin fin, y ahí fue donde me pegó el tiro, porque me fatigaba muchísimo y me faltaba el aire. Optaron por trasladarme, entonces, a hacer una rehabilitación más intensa y mejor dirigida. Retenía los ejercicios y después los repetía en mi casa. Allí estuve yendo desde enero hasta agosto de 2021. En total, ocho meses”, resalta.

En la actualidad, Segundo sigue realizando los ejercicios en su domicilio, “una hora, todas las mañanas”. “Ya tengo mi rutina así establecida”, subraya. A la pregunta de cómo se encuentra, en comparación con hace un año, responde con elocuencia: “Llevamos hablando media hora y no me he fatigado. Hace unos meses, esto sería impensable. Continúo enchufándome al oxígeno toda la noche, pero ya no lo saco siempre a la calle, lo tengo para los recados que suponen un desplazamiento un poco mayor. Mi hija me regaló un pulsioxímetro para medir la saturación en sangre, si me noto fatigado, me lo coloco en el dedo, compruebo que estoy bien, y andando”, destaca Segundo, quien reconoce que, antes de sufrir el COVID, nunca había padecido ningún problema pulmonar, y aunque fue “fumador durante 25 años”, hace casi los mismos ya que apagó el último cigarrillo. “Si me llegan a decir hace unos años que me iba a ver en esta situación, no me la creo”, recalca. No obstante, se toma las cosas con filosofía, y hasta se considera “afortunado” porque “muchos de los que enfermaron, sobre todo al inicio de la pandemia, no pueden contarlo”. “Hay quien dice que los males, mejor que vengan todos juntos. Y yo pienso lo mismo”, sentencia, con actitud positiva, y reitera: “Paciencia tengo”.

Mensaje de prudencia

Insiste Segundo en que comparte su historia para que “la gente no olvide que el COVID no es una broma”, sino una “enfermedad que puede dejar importantes secuelas”. “Si hoy estamos mucho mejor es solo gracias a las vacunas”, advierte este facultativo jubilado, e insiste en la necesidad de “seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, que son quienes saben”. “Debemos ser pacientes. Ir paso a paso, sin apresurarse, porque está en juego lo más importante, que es la vida de las personas”, concluye.