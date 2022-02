Presente y futuro de la reproducción asistida, con la voz de pacientes y de médicos, es este fin de semana el objeto de las cuartas Jornadas Galaico Portuguesas sobre la especialidad en la Fundación Barrié. Coinciden un centenar de expertos, asistentes ayer y hoy a un coloquio y cuatro conferencias. En la organización interviene Moisés Moreira, ginecólogo del equipo de reproducción asistida de la clínica Segrelles Repro MIR de A Coruña, quien aconseja a las parejas no demorar la consulta a los especialistas cuando sus planes de concepción no salen como desean.

En las jornadas han recalcado que a la reproducción asistida “acceden miles de personas cada año”. ¿En qué números nos encontramos en Galicia?

Según el último registro de la Sociedad Española de Fertilidad, de 2019, hubo en la comunidad 4.811 tratamientos de fecundación in vitro, o de inseminación, o con óvulos de donante para someterse a reproducción asistida. A nivel general, sabemos que una de cada seis parejas en edad fértil tiene problemas de fertilidad. A veces se tarda en hacer los diagnósticos porque las parejas no tienen información suficiente o consideran que lo normal para concebir es esperar, cuando lo que pasa es que no tienen noción de la importancia de la edad de la mujer para conseguir un embarazo. Y acuden demasiado tarde, con pocas posibilidades de ayuda.

“El momento es ahora”, resaltan los médicos. ¿Cuándo es ahora?

El momento de no esperar más. Que las parejas busquen las causas de su infertilidad, y si no se plantean tener un hijo a determinada edad, ahora no pero sí más adelante, tienen la posibilidad de congelar los óvulos para el futuro. En diez años, las posibilidades de éxito serán las mismas del momento en que se congeló. Por el trabajo o por la familia, parece que nunca es buen momento en la sociedad actual. Cuando les decimos esto en la consulta a mujeres de 40 años dicen que nadie les había informado, que ojalá lo hubieran sabido antes.

¿De qué es fundamental informarse sobre reproducción asistida?

Para empezar, saber que si no se consigue el embarazo al cabo de un año de relaciones sexuales puede haber un problema y se debe acudir a una clínica para hacer un estudio de fertilidad. Por encima de los 35 años, no se debe esperar más de seis meses por ese estudio, porque a la edad de la mujer sumamos algún tipo de patología. El estudio debe hacerse a los dos miembros de la pareja. Tradicionalmente, se achacaba la culpa de la infertilidad a la mujer, pero ahora vemos que en un 40% de los casos está involucrado el varón. La consulta es clave: hay que explicar los problemas relacionados con el paso de la edad y ofrecer soluciones.

¿Qué mitos se deben ignorar?

Muchos. Se piensa que los tratamientos son prolongados y con meses tomando medicación, pero en realidad son de nueve o diez días como máximo, y se pueden obtener los óvulos para la fecundación. Otro mito es pensar que la medicación pueda tener algún riesgo para la salud; no hay que tener miedo, no provocan problemas ni se asocian a un adelantamiento de la menopausia o a un cáncer de mama. Otro mito importante es creer que por hacer un tratamiento se va a producir un embarazo seguro, pero infelizmente eso no sucede. Los porcentajes de éxito de la reproducción asistida aumentan conforme mejoramos a nivel de medicación, pero disminuyen cuanto mayor es la edad de la mujer. Por encima de los 40 años, el porcentaje de éxito es de menos de un 5%. Con 44 años, prácticamente nulas.

¿Estos mitos están vinculados a miedos persistentes?

A nivel emocional, las consultas tienen un efecto enorme. El primer impacto es el del diagnóstico de infertilidad, y cuando las parejas los reciben les rompe sus cimientos, es algo traumático. Cuando les explicamos sus posibilidades reales de éxito con un tratamiento en función de su edad u otros factores, cambia la expectativa, que siempre es superior a la expectativa real, lo que también genera frustraciones.

¿Sigue siendo tabú?

Ya no. En redes hay pacientes y asociaciones muy activas y cada vez hay más parejas que acuden con buenas referencias. Además, se visibiliza en los medios, con famosos que anuncian que se han hecho un tratamiento. La infertilidad ya no es tabú, pero debemos trabajar por normalizar que es una enfermedad, como define la Organización Mundial de la Salud, que tienes unos tratamientos que posibilitan conseguir un proyecto de vida. Hace no muchos años, que una mujer soltera siguiera un tratamiento era extraño para vecinos y familias; actualmente, el número de solteras para quieren ser madres en solitario es elevadísimo.

¿De qué depende la fertilidad?

Es un compendio de factores. Las mujeres que fuman tienen alterada la calidad de los óvulos y el consumo de alcohol crea alteraciones metabólicas. El sobrepeso influye muchísimo, disminuye las posibilidades de respuesta a tratamientos, reduce la obtención de óvulos y aumenta el riesgo de aborto o complicaciones en el embarazo. Sucede lo mismo con los hombres: alcohol, tabaco o sedentarismo disminuyen la calidad del semen.