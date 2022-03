El Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (Inibic), constituido mediante un convenio entre Sanidade, el Sergas y la Universidad, ha nombrado nueva directora a la jefa de Neurología del Hospital Universitario, Mar Castellanos Rodrigo, que releva al doctor Francisco Blanco al frente de la entidad. La ampliación del campo investigador en áreas sanitarias donde los trabajos de investigación han tenido menos desarrollo es uno de sus objetivos principales.

Hace tres meses recibió el premio Best in Class como parte del área de Neurociencias del Hospital de A Coruña. Ahora está al frente del Inibic. ¿Qué supone cada reconocimiento para usted?

Lo primero que suponen es agradecimiento. Es una alegría por pensar que estamos, y yo siempre hablo en términos de equipo, siendo muy valorados, que damos los pasos adecuados en la dirección correcta. Los premios también suponen responsabilidades y retos.

¿Cómo se debe trasladar esa idea de trabajo en equipo para desarrollar la actividad en un instituto de investigación?

En cualquier profesión, por lo menos en el mundo sanitario, no se puede pensar que alguien trabaje en solitario. Eso lo aprendí desde hace mucho tiempo, tuve muy buenos maestros y trato de llevar eso a la práctica siempre. El instituto engloba grupos de investigación centrados en distintas áreas en beneficio de las diferentes patologías que afectan a la población, y en su funcionamiento intervienen, además de profesionales de la neuromedicina, físicos, ingenieros, etcétera. Entre todos se traslada lo que se obtiene en investigación a la práctica clínica habitual.

¿En qué facetas o aspectos quiere dar ahora un paso adelante el Inibic?

De entrada, hay varios objetivos. Tenemos que promover la investigación en áreas donde no está tan desarrollada, como en atención primaria o enfermería. Están un poco separadas y han de implicarse más en investigación, como se nos pide desde el Instituto de Salud Carlos III. Por otro lado, debemos consolidar nuestra presencia en Europa: tenemos investigadores de prestigio que tienen colaboraciones internacionales y esto es algo que hay que promover en el ámbito de la colaboración entre grupos para que la ciencia progrese. Debemos incrementar la relación con otras instituciones que trabajan de forma alineada en proyectos de investigación, como ocurre con la Universidad. Hay que ser capaces de aumentar relaciones con el tejido empresarial, algo muy importante de cara a la financiación y a la traslación de resultados en investigación con vía de salida de aplicación en la población en general. Todo esto nos debe llevar a que el Inibic sea un referente de ciencia de la ciudad, de la misma manera que el hospital, al que estamos ligados, lo es en sanidad.

En 2021 se realizaron unos 120 estudios de investigación científica en el Inibic. ¿En qué materias se incidió y cuáles hay que explotar más a partir de ahora?

Decir solo una materia supondría un problema, algo complicado y un poco injusto. No me voy a mojar, seré un poco gallega. Todos los grupos de investigación hacen un trabajo impecable, por eso estamos acreditados y hemos conseguido la reacreditación. Evidentemente, en el futuro debemos abrir nuevas vías de investigación. El campo de la medicina es tan amplio que resulta difícil elegir hacia dónde apuntar. Lo que necesitamos fundamentalmente es que haya gente que quiera dedicarse a investigar, y en ese sentido el instituto va a estar abierto a investigadores para nuevas líneas de trabajo.

¿Cómo se tiene que despertar, o consolidar, esa vocación científica?

El Inibic, como todas las instituciones dedicadas a la investigación, debe conseguir una masa investigadora crítica que convenza a la gente de lo importante que es la carrera investigadora. Para ello hay que trabajar en que esos investigadores se estabilicen, porque probablemente su carrera está poco reconocida en el país. No hay que olvidar que a veces la investigación tiene que partir de los hospitales y su personal sanitario se dedica a la actividad asistencial; todavía no hemos logrado articular de manera adecuada la compatibilidad entre la práctica clínica asistencia y la carrera investigadora. Compatibilizar esto es una manera de vida para que la vida, que cada vez es más larga, sea una vida sana.

¿Es incompleta ahora esa relación entre la investigación y la práctica?

No solo en nuestro instituto, lo está en toda España en términos de investigación biosanitaria. Los hospitales tienen muchísima presión asistencial y es difícil sacar tiempo para realizar investigaciones, que se ven relegadas a otros horarios. Esto supone un obstáculo y debemos trabajar entre todos para mejorar esta situación.

¿La investigación le engancha?

Todos los que estamos metidos en la ciencia tenemos que estar continuamente preguntándonos por aquello que no sabemos. Lo apasionante de la ciencia es que falta tanto por saber, que supone un reto continuo. Al estar en contacto con pacientes que sufren, es imposible que dejes de preguntarte cómo tratar mejor las enfermedades, cómo evitarlas. Entras en este círculo y no puedes quedarte con respuestas parciales, tienes que seguir. Es como un gusanillo que te corroe por dentro para seguir buscando respuestas que no conoces.

Con motivo del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, en febrero, se constató el avance de la mujer en el ámbito de la investigación biomédica, no tanto en las áreas tecnológicas. ¿A qué lo atribuye?

Podríamos entrar en un debate y cada mujer aportaría una respuesta diferente. Siempre se dice que entramos en este campo por la necesidad natural que tenemos de cuidar, quizá es cierto. Es verdad que las mujeres estamos cada vez más representadas en muchos ámbitos de trabajo, mientras que en otros han entrado muchos más hombres. En todo caso, como ha ocurrido en los últimos años, esta diferencia va a ir disminuyendo.

Usted dirige el Inibic. Mar Tomás Carmona preside la Comisión de Investigación del instituto. Patricia Rey está a cargo de la Fundación Novoa Santos. ¿Esta consolidación de mujeres en puestos de responsabilidad en el ámbito sanitario mantiene aún activa las reivindicaciones laborales de la mujer o aún tienen mucho que reclamar?

Hemos mejorado, pero aún queda cierto terreno por caminar. En la mayoría de instituciones hay muchos puestos de liderazgo en los que no se ha llegado al equilibrio. No cuento con cifras, pero la brecha de género de la que se habla siempre es cada vez menor, en ciencia lo es; en otros ámbitos hay que seguir trabajando, y creo que con las nuevas generaciones seguirá cambiando.