La vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) -el mayor causante de enfermedades de transmisión sexual a nivel mundial- reduce los cánceres tanto en hombres como en mujeres. Por eso, los pediatras defienden que, para lograr eliminar los tumores asociados al VPH en España, se aborde la infección sin distinción de género. Es decir, que la vacunación frente al virus se extienda también a los hombres porque que todas las personas son transmisoras y pueden sufrir las consecuencias de esta enfermedad.

Es una de las principales conclusiones que se ha expuesto en una rueda de prensa organizada por MSD con motivo del Día Internacional de la lucha contra el VPH, que se conmemora mañana viernes, en el marco de la campaña #ElVPHescosadetodos, que este año cuenta con el aval de 59 entidades sociosanitarias. En el acto, María Garcés-Sánchez, pediatra de Atención Primaria y miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP), ha defendido la vacunación en hombres contra este virus y ha explicado que lo más conveniente es que ese pinchazo se produzca antes del inicio de las relaciones sexuales porque, explicó, la respuesta de anticuerpos es mayor cuando más joven es la persona.

Más de un 80% de las personas sexualmente activas contraerán la infección por virus del papiloma humano en algún momento de su vida. Es responsable de aproximadamente un 5% de todos los tumores y está relacionado con, casi, el 100% de los cánceres de cuello de útero, el 40% de cáncer de pene, el 40% de cáncer de vulva y el 90% de cáncer de ano, entre otros.

Sin distinción de género

Para lograr eliminar los cánceres asociados al VPH "es indispensable que se aborde en nuestro país esta infección de transmisión sexual sin distinción de género", señaló la doctora Garcés-Sánchez. En la actualidad, remarcó, la carga de enfermedad atribuida al VPH es significativa en toda la población y su prevención, según la evidencia disponible, va mucho más allá del cáncer de cérvix.

En España, en 2020, se diagnosticaron 1.957 casos nuevos de cáncer de cérvix, lo que representa aproximadamente el 3% de los tumores femeninos, situándole en 14ª posición en incidencia, por detrás de los tumores de mama, colorrectales, pulmón, estómago, cuerpo de útero, ovario, melanoma, tiroides y hematológicos, según datos de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).

Financiación de la vacuna

Según resaltó Jesús de la Fuente, jefe de Sección de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid, más del 40% de todos los tipos de cáncer pueden prevenirse mediante acciones coordinadas sobre factores sanitarios vinculados con el comportamiento, la biología, el medio ambiente o el entorno laboral, social y comercial. El Parlamento Europeo ha aprobado recientemente el informe de conclusiones de la Comisión Especial sobre Lucha contra el Cáncer. En el apartado del Virus del Papiloma, el documento se propone prevenir todos los cánceres asociados a esta infección de transmisión sexual a través de la prevención tanto en niñas como en niños.

En la actualidad, en España se subvenciona la vacuna a las adolescentes y a otros grupos de riesgo -en el caso de las personas con VIH también se contempla- pero, sin embargo, los expertos no consideran que sea suficiente y piden aumentar esa cobertura. El doctor Jesús de la Fuente insistió: que la vacuna no esté financiada para varones no significa que no sea eficaz.

Por ese motivo, la pediatra María Garcés-Sánchez, subrayó la necesidad de que, para conseguir su prevención, "se establezca un programa nacional, equitativo y sistemático financiado de vacunación, con el objetivo de con el objetivo de alcanzar coberturas elevadas independientemente del género, superiores al 90% para el año 2030, en línea con otros países, como Australia o Reino Unido, que plantean la posibilidad de poder erradicar este virus gracias a la vacuna". En España, añadió, por ahora ninguna comunidad autónoma se ha planteado vacunar a los niños, pero tanto el Ministerio de Sanidad como la Ponencia de Vacunas "lo tienen en las prioridades de su calendario", aseguró la pediatra.

En el encuentro se presentó en exclusiva el escape room on-line 'Escapa del laboratorio: una historia sobre el VPH' que la compañía biofarmacéutica MSD ha impulsado con el objetivo de ayudar a concienciar en torno a esta infección de transmisión sexual a través nuevas herramientas que faciliten que esta información llegue a la población de forma eficaz.