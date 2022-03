De novo marzo e de novo o 8 M. Se ben é certo que os logros dende os inicios da loita feminista son moi elevados, non e menos certo que a loita continua e que segue transformándose e adaptándose conforme os tempos avanzan. E por suposto a necesidade das reivindicacións seguen sendo moi necesarias. Lembremos que segundo o Fondo Monetario Internacional, as mulleres de todo o mundo fan o día dúas horas mais de traballo non remunerado que os homes; o pro medio de participación feminina no mercado de traballo é dun 20% mais baixo respecto ós dos seus compañeiros varóns; o índice de igualdade elaborado polo Instituto Europeo de Igualdade de Xénero, advirte como sesgo de xénero que concorre nas labores de coidado entre as persoas dependentes que son, na súa maioría mulleres: un 40% delas o fai diariamente, fronte a un 28% dos homes; un 84% das mulleres di cociñar e desempeñar tarefas do fogar todos os días, mentres que nos homes a porcentaxe cae a metade (42%). A Unión Europea advirte de que faltan tres xeracións mínimo para lograr a igualdade de xénero.

Por esto, segue sendo necesario esta conmemoración así como a continuidade na loita dos movementos feministas como forzas modernizadoras necesarias, as súas forzas deben discorrer dende as dinámicas que estruturan a cotidianidade –espazo vivencial e simbólico, onde as persoas articulan e ordenan o seu itinerario entre a vida privada e os espazos públicos– ata invadir por completo as axendas públicas, os espazos de negociación política e a institucionalizade pública e estatal. E por eso compre afianzar a necesidade da internacionalización do movemento feminista como eixe para o cambio global. As mulleres, sempre creamos redes de solidariedade e axuda mutua en pequenos grupos, xa sexan as familias ou a vecindade, para posteriormente poder introducirse e manterse nos discursos políticos. Así centos de miles de mulleres a nivel mundial reivindicamos mais igualdade, dereitos e liberdades, como fenómeno global, como global tamén debe ser a loita e a eliminación da desigualdade. Este carácter multidimensional do papel do movemento de mulleres nas sociedades modernas, reivindica unha forza modernizadora e globalizadora para poder acadar un importante cambio sobre as institucións. Por isto a presenza de movementos sociais transnacionais como o das mulleres e a emerxencia de condicións para a constitución dunha axenda global democrática, ofrecen novas oportunidades para cambiar as relacións de xénero existentes caracterizadas pola desigualdade e o menor recoñecemento das mulleres como suxeitos sociais.

O feminismo non debe deixar de construírse dinamicamente de forma internacionalista, dende e para o social, apuntando a unha construción cultural, cotiá e popular que apele non só á transformación dos espazos machistas que nos circundan, senón tamén das estruturas desiguais e inequitativas que nos caracterizan como sociedade. Sen esquecer que a evolución do feminismo tamén supuxo unha transformación das relaciones sexuais, afectivas e sentimentais imprescindibles nas sociedades actuais, na conciencia de que o feminismo debe contextualizar as súas demandas e reivindicacións en confrontación co neoliberalismo, a vinculación cos homes e a súa masculinidade , erradicar as problemáticas da homofobia, da violencia de xénero, do sexismo e da desigualdade de todos os colectivos sometidos a discriminación.

Nesta marcha debemos manternos constantes e asertivas e de forma dinámica poder irromper na umbra do que podería ser a “ Era da muller”.

*Maxistrada