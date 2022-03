Auge y orgullo del audiovisual gallego

Dirección de producción, fotografía, sonido, música original e interpretación. Estas cinco categorías, la última en el apartado masculino protagonista, reúnen a ocho artistas y técnicos coruñeses del sector audiovisual que aspiran el sábado 19 de marzo al premio Mestre Mateo, que este año llega a su vigésima edición. El actor Xosé Antonio Touriñán, la directora de fotografía Lucía Catoira Pan, las directoras de producción Miriam Devesa, Ana Míguez y Javi Lopa, la cantante y compositora Elba Fernández y el jefe de sonido Juan Gay López son siete de los profesionales que la próxima semana podrían recibir el galardón. El octavo, el gran ausente coruñés de la gala, es otro actor, Pedro Brandariz, que falleció el 22 de febrero.

Las películas Cuñados, Jacinto, Tres y ¿Qué hicimos mal? y la serie de televisión Hierro son las obras con nominación coruñesa. Cuñados es candidata a trece premios en total, entre ellos los de la interpretación masculina protagonista de Touriñán y la dirección de producción a cargo de Míguez y Lopa. Hierro también aspira a tres premios con DNI coruñés, los de mejor sonido (Gay), dirección de producción (repite Míguez) y música original (Fernández junto a Xavi Font), y tiene otras cinco candidaturas. Catoira opta al galardón a la mejor fotografía por ¿Qué hicimos mal? y Devesa, a la mejor dirección de producción por Tres. Brandariz es por su participación en Jacinto la alternativa a las tres nominaciones actorales como protagonista de Cuñados (Touriñán, Miguel de Lira y Federico Pérez Rey).

La Academia Galega do Audiovisual cita un año más a sus profesionales para distinguir en 24 categorías las mejores producciones y los trabajos técnicos más sobresalientes en cine (largometraje, cortometraje y documental), televisión (programas y series), vídeo y publicidad. El Premio de Honor Fernando Rey por la trayectoria profesional corresponde en 2022 a la cineasta, investigadora, escritora, periodista y docente Margarita Ledo, “por impulsar la creación de la Facultad de Ciencias da Comunicación y alumbrar las vocaciones de varias generaciones de gallegas y gallegos desde su puesto como profesora catedrática de Comunicación Audiovisual e Publicidade”.

Los Mestre Mateo del año pasado tuvieron protagonismo coruñés en el palmarés con la estatuilla levantada por la directora Paula Cons, firmante de la película A illa das mentiras, que obtuvo cinco premios. Un año antes, la ciudad y la provincia festejaron hasta seis galardones: Oliver Laxe como director de O que arde, la presentadora Lucía Regueiro por el programa Bamboleo, la actriz Patricia de Lorenzo por el filme Eroski-Paraíso, la maquilladora Susana Veira por Hierro, la directora de producción Ana Míguez también por Hierro y la compositora Elba Fernández por la serie de Movistar y Portocabo.

Xosé Antonio Touriñán. Nominado como actor protagonista por Cuñados

“El premio es de Brandariz: si alguno de los tres de ‘Cuñados’ lo ganamos, debemos dárselo a él”

Xosé Antonio Touriñán ha perdido la cuenta de las veces que ha sido nominado a un premio Mestre Mateo; no es que hayan sido muchas —como actor y comunicador—, es que tras no haber ganado la primera ni la segunda vez la ilusión con la que acude a la gala “ya no es la misma” que al principio. Este año, en cambio, vuelve a renacer esa fuerte ilusión: por un lado, porque comparte su candidatura a actor protagonista con sus dos compañeros de reparto en Cuñados, Miguel de Lira y Federico Pérez Rey;_por otro, porque cuatro cómicos —“cuatro payasos”, repite “con orgullo”—, aspiran al premio. El cuarto es Pedro Brandariz, fallecido a finales del mes pasado, un “palo” inesperado que aún conmueve al actor cullerdense.

“El premio es de Pedro”, anticipa Touriñán. “Si lo ganamos alguno de los tres, debemos dárselo a Pedro. Es que es suyo. Un buen tío, sin ninguna duda, un gran compañero. Nadie hablaba mal de él y era todo amabilidad._Su pérdida me dejó en shock”, confiesa.

“Que cuatro actores de comedia estemos nominados en las cuatro candidaturas de actor protagonista, para la que lo habitual es que se escojan papeles dramáticos, es la gran noticia de estos premios. Y eso que Jacinto [el filme protagonizado por Brandariz] no es una comedia”, destaca el humorista.

Touriñán, que en la actualidad presenta la adaptación teatral del libro y la serie Fariña por distintos escenarios de España, recuerda el rodaje de Cuñados en Ourense en el verano de 2020 como un momento de alivio para un sector , el audiovisual, que “vio la luz”, tras los meses de encierro por la pandemia:_“Estábamos locos por salir de casa, y fue una alegría volver a trabajar. Solo recuerdo cosas estupendas de la película, aunque nos hacían test, hubo falsos positivos y nos encerrábamos en las habitaciones. Íbamos justos de tiempo y el rodaje fue muy fácil”.

Lucía Catoira Pan. Nominada por la fotografía de ¿Qué hicimos mal?

“Es un triunfo poder trabajar en Galicia, estamos en un momento muy sano”

La cambresa Lucía Catoira Pan opta este año a su cuarto premio Mestre Mateo, que ganó dos veces de forma consecutiva por la iluminación de Dhogs (Andrés Goteira, 2017) y Trote (Xacio Baño, 2018). En ¿Qué hicimos mal?, su tratamiento con la cámara se adapta al camino que la protagonista, guionista y directora, Liliana Torres, sigue por distintos países —Italia, México y España (Galicia y Cataluña)— entrevistando a quienes fueron sus novios y reflexionando sobre la relación de pareja. Aunque los enfoques estilísticos de ese camino en el apartado fotográfico son diferentes, el trabajo con la cámara de Lucía Catoira destaca por la “cohesión”.

“Hay técnicas de ficción y de documental, usamos cámaras de distinta calidad y también iluminación natural… pero el trabajo no es experimental como se pudiera pensar, más bien diría que es bastante clásico”, define la directora de fotografía. La indagación personal de Torres tiene en la fotografía uno de sus valores más sobresalientes; de hecho, es la única nominación a los Mestre Mateo.

Catoira, que estudió en Terrassa, no duda en considerar “un triunfo” poder trabajar en Galicia, donde ha desarrollado prácticamente toda su carrera en el sector audiovisual: “No es que me hayan salido demasiados trabajos lejos, pero siempre intento fomentar el trabajo aquí porque cada año tenemos más talentos y la profesión se encuentra en un momento muy sano”, cree la directora de fotografía.

Elba Fernández. Nominada por la música de Hierro

“La isla de Hierro tiene una atmósfera particular que trasladamos a la música”

El ambiente opresivo que transmite la trama criminal de la serie Hierro (Movistar y Portocabo) tiene en su banda sonora uno de los elementos más absorbentes. El trabajo a cuatro manos de la coruñesa Elba Fernández y el catalán residente en Galicia Xavi Font fue reconocido con el premio Mestre Mateo en 2020 por la primera temporada de la serie;_ahora repiten por la segunda entrega. El universo climático de la isla canaria y la investigación judicial adquieren algunos matices distintos en el tratamiento musical.

“La música es parecida a la de la primera temporada, tiene la misma oscuridad, aunque exploramos otras atmósferas y añadimos nuevas melodías”, explica Elba Fernández, también autora de la canción de la cabecera de la serie. Hace tres años, cuando comenzó el primero rodaje, ella y Font viajaron a Hierro para recibir inspiración;_con la segunda temporada, debido a las restricciones de movilidad por la pandemia explotaron el recuerdo de aquel viaje para enriquecer la aportación musical. “La isla tiene un lenguaje propio, su atmósfera es muy particular y la trasladamos a la música”, resalta.

Fernández y Font, que fueron también nominados por la serie Auga Seca, firman también la banda sonora de Rapa, la nueva serie de los creadores de Hierro, y de la película de Vaca Films Código Emperador (2022), un thriller para el que aportan texturas más electrónicas. También tienen el proyecto musical Exva.

Juan Gay López. Nominado al sonido por Hierro

“A los técnicos gallegos se nos ha menospreciado, cuando tenemos un valor grandísimo”

En Hierro, como en todo el archipiélago canario, sopla mucho el viento. Pero en Hierro especialmente. Por eso los creadores de la serie de Movistar y Portocabo quisieron que el sonido de Hierro captase “la realidad de la isla”. Así se lo transmitieron al jefe de sonido, el coruñés Juan Gay. “La premisa fue integrar el viento, que se oyera junto a los demás elementos del lugar, esa peculiaridad ambiental y atmosférica que tiene la isla”, explica el técnico, con más de veinte años de experiencia en series de televisión y películas. La de este año es su sexta nominación a los Mestre Mateo, premio que obtuvo por el largometraje María (y los demás) en 2016.

El rodaje de Hierro —recuerda— fue sencillo, “al uso”, y de las mezclas en la posproducción se encargó su compañero Diego Staub, con el que comparte nominación. “Nuestro trabajo es muy del día a día, de plantear soluciones a los problemas que puedan surgir en la narración y el rodaje”, apunta.

Ese trabajo técnico, además del creativo que ponen de manifiesto guionistas y directores, es algo que Gay ensalza entre sus compañeros gallegos. “En los últimos 25 años hemos avanzado mucho. A veces se nos ha menospreciado en comparación con técnicos de Madrid o Barcelona, cuando resulta que tenemos un valor grandísimo y en Galicia trabajamos al 200%, con mucha disciplina y método. La prueba es que salimos a trabajar fuera”, resalta.

Javi Lopa. Nominado a la dirección de producción por Cuñados

“Galicia es hoy una potencia de profesionales técnicos del audiovisual"

Una de las dos nominaciones de la directora de producción coruñesa Ana Míguez, por el filme Cuñados, la comparte con su paisano Javi Lopa. Llevan “mucho tiempo” trabajando juntos y para la comedia nominada a trece Mestre Mateo pasaron un complicado verano en Ourense, agravado por la COVID. “El equipo no era grande y debido a la pandemia hubo que simplificar tareas y a la vez multiplicarlas. Hicimos un grupo burbuja en el balneario en el que nos alojamos, con muchos controles y algunos falsos positivos”, recuerda. Lopa celebra la buena salud del audiovisual gallego, en su opinión beneficiado por la “eclosión de las plataformas de difusión y la aparición de productoras”: “Galicia, tras Madrid y Barcelona, es de los mejores núcleos para desarrollar productos audiovisuales y ficción propia. Somos una buena potencia en profesionales técnicos”.

Miriam Devesa. Nominada a la dirección de producción por Tres

“Fue difícil rodar en pandemia, con pruebas regulares y grupos separados”

Aunque nacida en Santiago, Miriam Devesa se siente coruñesa tras haber estudiado en la Escola de Imaxe e Son y vivido veinte años en la ciudad. Después de una etapa en Dygra, pasó por distintas facetas en equipos de producción audiovisual (Toro, El desconocido, La unidad) y tras ser directora de producción de la serie El desorden que dejas, debuta en cine con Tres, con interiores rodados en A Coruña. Esta es su primera nominación al Mestre Mateo. El rodaje se llevó a cabo en plena pandemia. “Fue complicado. Los seguros, por ejemplo, no cubren un contagio. Hacíamos pruebas regulares al equipo técnico y al artístico, cambiábamos las mascarillas continuamente, nos separábamos para comer, trabajábamos con distancias”, recuerda Devesa, que destaca lo positivo que resulta en Galicia encontrar “localizaciones adaptables” para rodar.

Pedro Brandariz, el gran ausente, candidato por ‘Jacinto’ y ‘Mataría’

Jacinto, “un niño de 9 años en el cuerpo de un hombre de 40”, es el protagonista de la película del mismo título, la segunda de Javi Camino, estrenada en el Festival de Sitges. Tiene once nominaciones en los XX Mestre Mateo, entre ellas las de mejor película, director y actor principal, Pedro Brandariz. Si el intérprete gana el premio, la gala del 19 de marzo tendrá seguramente su momento más emotivo, el reconocimiento y recuerdo a un artista que falleció el pasado 22 de febrero a los 44 años, tras sentirse indispuesto cuando iba a protagonizar una función escolar en un centro de Calo. La noticia conmocionó al sector audiovisual gallego y provocó una sucesión de alabanzas al cómico oleirense.

Brandariz no solo concurre con Jacinto en los Mestre Mateo de este año. Es el cocreador de la webserie Mataría, una de las cuatro nominadas en la categoría, la misma en la que en las ediciones de 2018 y 2019 celebró los triunfos de Peter Brandon, unha vida pola comedia y Dinoraurio, a serie respectivamente, que protagonizó.