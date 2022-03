“Escribo sobre crímenes sin saber cómo se van a resolver”

A los 16 años se alistó en el Ejército. Tras trabajar como agente de la condicional y viajar durante una década por el mundo se dedicó a escribir. El británico M.W. Craven (Carlisle, 1968) publica El procurador (Roca Editorial), tercera entrega de la serie del detective Washington Poe.

¿Cuándo descubrió su vocación de novelista?

Siempre había querido ser escritor. En el colegio hice cursos de escritura por correspondencia. La época que pasé en el Ejército fue cuando menos escribí, pero más leí. Cuando estás sobre el terreno no puedes llevar muchas cosas contigo, tal vez solo un par de libros, y acabas intercambiándolos con tus compañeros. El Ejército fue como un gigantesco club de lectura. Después trabajé como agente social y empecé a escribir sobre mi experiencia, pero no me lo pasaba nada bien, así que lo hice desde la perspectiva de un detective.

¿Ha volcado sus experiencias en sus libros?

Espero honestamente que no, pero soy como una esponja y cuando vivo algo, no soy capaz de olvidarlo. He desarrollado un sentido del humor muy negro, porque a veces es la única manera de enfrentar según qué cosas, creo que eso sí se ve reflejado en cómo escribo mis libros.

Ambienta sus novelas en su tierra natal. ¿Qué le inspira Cumbria?

Cumbria es una tierra enorme pero muy despoblada. No hay demasiadas cámaras de vigilancia. Si las novelas se desarrollaran en Londres, el policía no tendría ni que levantarse de la mesa para investigar. Yo quería que Washington Poe tuviese que moverse por las calles y que experimentara la inmensa pobreza que puede haber en la región, que se mezcla con la riqueza extrema. Además, Cumbria tiene muchísimos pueblitos, playas, una potente industria… Cualquier suceso que yo quiera narrar puede tener lugar allí. Lo único que no tiene es crimen organizado, pero si hace falta yo me lo invento.

Los protagonistas son personajes muy complejos, con caracteres que a menudo son resultado de conflictos personales del pasado.

Me inspiro en cosas reales que leo. En El procurador me basé en el reto de Ballena Azul. Un fenómeno de internet que animaba a niños a realizar una serie de pruebas extremas que terminaban en suicidio. Estos sucesos son cosas que me gusta explorar y que termino introduciendo a través de la personalidad o la historia de mis personajes.

¿De dónde surge Washington Poe?

Cuando escribí el borrador del primer libro de la saga no tenía aún un nombre para mi detective. Se me ocurrió a partir del diario The Washington Post. Un día leí en el periódico una información sobre Donald Trump y me eché a reír. Mi mujer me preguntó qué me pasaba y, cuando intenté explicárselo, ella no lograba entender bien lo que yo le contaba. Así que me preguntó qué era el Washington Poe, y ese malentendido me dio la idea del nombre. Se llama así por Donald Trump, y esto es probablemente lo único bueno que ha hecho en la vida.

¿Y Tilly?

Al llamarle Washington Poe cambié totalmente su historia y le convertí en un personaje mucho más oscuro. Y quise crear una compañera que le contrarrestara en carácter, alguien ligero y luminoso. De allí surgió Tilly.

¿Cómo crea estas historias?

Mi intención es poder entender yo, y explicar al lector por qué el criminal hace lo que hace. Mis libros empiezan con un crimen y mando a Poe y a Tilly a resolverlo. Suelo tener un pequeño esquema de cómo van a desarrollarse las cosas, pero la verdad es que improviso mucho.

¿Empieza a escribir sobre un crimen que no sabe cómo va a resolver?

No tengo ni idea de cómo va a terminar, a veces ni siquiera sé si va a poder resolverse. Solo trato de que se haga justicia, de una manera u otra. Si el criminal merece un castigo, siempre hago que le atrapen; pero si tenía motivos para actuar así, suelo dejar que se escape. Aunque mis libros lleguen a desarrollar tramas muy oscuras, trato de mantener un punto optimista.

¿Qué autores le inspiran?

Leo muchísimo. Dejarte inspirar por el trabajo de otros es muy importante para enriquecer el tuyo. Me han influido mucho Terry Pratchett, Michael Connelly… Pero realmente saco ideas del más ínfimo detalle con el que me cruzo en el día a día. Escenas que veo cuando ando por la calle han llegado a inspirar libros enteros.

Hay un bum de autoras y lectoras de novela negra.

No puedo hablar a nivel general, pero mis lectores son en un 80% mujeres, y en el Reino Unido también suponen la mayoría de los consumidores de este género. Por eso me parece muy natural que comiencen a escribir novela negra. Creo que, en parte, ha habido un bum en los últimos años por el impacto de algunas películas de thriller psicológico como La chica del tren y Perdida. Gente que nunca se había interesado por una novela negra entraron en el género.

¿Qué opina de las adaptaciones cinematográficas? ¿Le gustaría ver a Washington Poe en la gran pantalla?

En realidad iba a convertirse en una serie de la BBC, pero el COVID lo paralizó todo. Viéndolo ahora en perspectiva me doy cuenta de que fue lo mejor, porque se iba a empezar a partir de la trama de El show de las marionetas, mi mayor éxito, pero hoy comenzaría con El procurador. Creo que tarde o temprano se terminará haciendo una adaptación de los libros de Washington Poe.

¿Le esperan nuevos casos a su detective?

Mi editor quiere que escriba tres libros más, con lo que ya serían nueve. Así que podemos decir que las aventuras de Poe no han terminado todavía. Además, en 2015 escribí un libro casi como un chiste, el primero de una nueva saga, que se lanzará en el Reino Unido el año que viene. Estoy publicando dos libros al año. Aún me quedan muchas historias por contar.